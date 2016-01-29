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  • Padeda pereiti prie gėrimo iš puodelio
  • Padeda pereiti prie gėrimo iš puodelio
  • Padeda pereiti prie gėrimo iš puodelio
  • Padeda pereiti prie gėrimo iš puodelio
  • Padeda pereiti prie gėrimo iš puodelio
  • Padeda pereiti prie gėrimo iš puodelio
  • Padeda pereiti prie gėrimo iš puodelio
  • Padeda pereiti prie gėrimo iš puodelio
  • Padeda pereiti prie gėrimo iš puodelio
  • Padeda pereiti prie gėrimo iš puodelio
  • Padeda pereiti prie gėrimo iš puodelio
  • Padeda pereiti prie gėrimo iš puodelio

Nutraukta gamyba

„Philips“ AventPuodelis vyresniems vaikams

SCF782

4.5
| (73) Atsiliepimai | 88% Rekomenduoja šį gaminį
Padeda pereiti prie gėrimo iš puodelio
Padėkite savo mažyliams be netvarkos pereiti nuo gėrimo iš puodelio su dangteliu prie gėrimo iš atviro puodelio! Nuo lūpų veikianti technologija reiškia, kad skystis iš puodelio bėga tik tuomet, kai vaiko lūpa spaudžia kraštą.
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Idealus pereinamasis puodelis augantiems mažyliams

Padeda pereiti prie gėrimo iš puodelio

  • 260 ml

  • 9 unc.

  • 9 mėn.+

Galima gerti iš bet kurios kraštelio vietos 360 ° kaip iš atviro puodelio

Galima gerti iš bet kurios kraštelio vietos 360 ° kaip iš atviro puodelio

Šis puodelis be snapelio leidžia gerti iš bet kurios kraštelio vietos 360 ° kaip iš suaugusiems skirto puodelio.

Sudaro sąlygas sveikam burnos vystymuisi*

Sudaro sąlygas sveikam burnos vystymuisi*

Šio puodelio be snapelio dizainas tinkamas sveikam dantų augimui.

Nuo lūpų veikianti technologija

Nuo lūpų veikianti technologija

Šis puodelis be snapelio turi unikalų vožtuvą, kuris veikia nuo lūpų, todėl skystis bėga tik tuomet, kai vaiko lūpa spaudžia kraštą. Po kiekvieno gurkšnio vožtuvas automatiškai užsidaro, todėl galite nesijaudinti dėl skysčio išsiliejimo arba netvarkos.

Techninės savybės

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Atsiliepimai

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4.5

iš 5

73

Atsiliepimai

88%

Rekomenduoja šį gaminį

29/01/2016

Lietuva

Lietuva

puikus puodelis mokymuisi

Dukrai beveik pusantru metu, daugmaz nuo metuku nori gerti is suaugusiuju puodelio, deja tai budavo daugiau zaidimas - vanduo ant zemes o ne i skrandi. Su siuo puoduku, sekesi daug geriau, vaikas atrsigerdavo, rubai sausi, tiesa jai taip pat labai patinka ji surinkti ir isrinkti tai kartais naudojamas ne pagal paskirti, taciau to nelaikau minusu

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie SCF782 Puodelis vyresniems vaikams

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie SCF782 Puodelis vyresniems vaikams

31/12/2015

Lietuva

Lietuva

Puikus puodelis vaikams

Sveiki, išbandėme naująjį avent puodelį vaikams skirtą 12+ amžiaus vaikams. Puodelis tiesiog puikus, kadangi vaikučiui labai lengva juo naudotis, taip pat turbūt geriausia šio puodelio savybė, skysčiai neišsilieja. Taip pat eina gerti iš bet kurio taško.

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie SCF782 Puodelis vyresniems vaikams

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie SCF782 Puodelis vyresniems vaikams

29/12/2015

Lietuva

Lietuva

Puikus būdas išmokyti vaiką gerti iš puoduko

Dukrai metai ir du mėnesiai, esame bandę keletą būdų vandeniui ir arbatoms gerti – ir buteliuką su žinduku (nors tokio amžiaus manau ji jau per didelė gerti iš žinduko) ir įvairias gertuvėles, vistik geriausiai atsigerdavo iš paprasto puodelio, tiesa tuomet likdavo šlapia iki pat kojinių, o po kiekvieno atsigėrimo tekdavo perrengti. Tikru atradimu tapo Avent puodelis skirtas vaikams vyresniems nei 12 mėn. – priešingai nei bandant kitas gertuves, kaip naudotis šiuo Avent puodeliu dukrai net nereikėjo rodyti – padaviau ir ji iškart kuo puikiausiai atsigėrė; likau sužavėta - ir rūbeliai sausi ir grindų šluostyti nereikėjo! Labai rekomenduoju mamoms, kurios nori greitai ir lengvai išmokyti vaikutį gerti iš puodelio.

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie SCF782 Puodelis vyresniems vaikams

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie SCF782 Puodelis vyresniems vaikams

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  1. Remiantis 2023 m. visame pasaulyje atliktu internetiniu pasitenkinimo tyrimu, kuriame dalyvavo 10 109 mamos ir vaikų priežiūros prekių ženklų bei produktų naudotojai. 

  1. 77 % apklaustų vaikų odontologų sutinka, kad šis puodelis pritaikytas sveikam burnos vystymuisi (nepriklausomas tyrimas internetu, JAV, 2016 m. balandis)

  2. 72 % apklaustų vaikų odontologų rekomenduotų nuo lūpų veikiančią technologiją (nepriklausomas tyrimas internetu, JAV, 2016 m. balandis)