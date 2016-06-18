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  • Padeda pereiti prie gėrimo iš puodelio
  • Padeda pereiti prie gėrimo iš puodelio
  • Padeda pereiti prie gėrimo iš puodelio
  • Padeda pereiti prie gėrimo iš puodelio
  • Padeda pereiti prie gėrimo iš puodelio
  • Padeda pereiti prie gėrimo iš puodelio
  • Padeda pereiti prie gėrimo iš puodelio
  • Padeda pereiti prie gėrimo iš puodelio
  • Padeda pereiti prie gėrimo iš puodelio
  • Padeda pereiti prie gėrimo iš puodelio
  • Padeda pereiti prie gėrimo iš puodelio
  • Padeda pereiti prie gėrimo iš puodelio
  • Padeda pereiti prie gėrimo iš puodelio
  • Padeda pereiti prie gėrimo iš puodelio
  • Padeda pereiti prie gėrimo iš puodelio
  • Padeda pereiti prie gėrimo iš puodelio
  • Padeda pereiti prie gėrimo iš puodelio
  • Padeda pereiti prie gėrimo iš puodelio
  • Padeda pereiti prie gėrimo iš puodelio
  • Padeda pereiti prie gėrimo iš puodelio
  • Padeda pereiti prie gėrimo iš puodelio
  • Padeda pereiti prie gėrimo iš puodelio
  • Padeda pereiti prie gėrimo iš puodelio
  • Padeda pereiti prie gėrimo iš puodelio

Nutraukta gamyba

„Philips“ AventPuodelis vyresniems vaikams

SCF784/00

4.7
| (52) Atsiliepimai | 100% Rekomenduoja šį gaminį
Padeda pereiti prie gėrimo iš puodelio
Padėkite savo mažyliams be netvarkos pereiti nuo gėrimo iš puodelio su dangteliu prie gėrimo iš atviro puodelio! Nuo lūpų veikianti technologija reiškia, kad skystis iš puodelio bėga tik tuomet, kai vaiko lūpa spaudžia kraštą.
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Idealus pereinamasis puodelis augantiems mažyliams

Padeda pereiti prie gėrimo iš puodelio

  • 340 ml

  • 12 uncijų

  • 12 mėn.+

Galima gerti iš bet kurios kraštelio vietos 360 ° kaip iš atviro puodelio

Galima gerti iš bet kurios kraštelio vietos 360 ° kaip iš atviro puodelio

Šis puodelis be snapelio leidžia gerti iš bet kurios kraštelio vietos 360 ° kaip iš suaugusiems skirto puodelio.

Sudaro sąlygas sveikam burnos vystymuisi*

Sudaro sąlygas sveikam burnos vystymuisi*

Šio puodelio be snapelio dizainas tinkamas sveikam dantų augimui.

Nuo lūpų veikianti technologija

Nuo lūpų veikianti technologija

Šis puodelis be snapelio turi unikalų vožtuvą, kuris veikia nuo lūpų, todėl skystis bėga tik tuomet, kai vaiko lūpa spaudžia kraštą. Po kiekvieno gurkšnio vožtuvas automatiškai užsidaro, todėl galite nesijaudinti dėl skysčio išsiliejimo arba netvarkos.

Techninės savybės

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Atsiliepimai

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4.7

iš 5

52

Atsiliepimai

100%

Rekomenduoja šį gaminį

2

18/06/2016

Lietuva

Lietuva

Puikaus dizaino puodelis

Puikus daiktas, patariu turėti kiekvienai mamytei auginančius mažylius. Vaikas net ir išmokęs gerti iš puodelio mielai jį naudoja toliau. Šį ryškių spalvų puodelį iškart pamils kiekvienas vaikas, nes: 1. Puodelį patogu ir lengva naudoti, esančios rankenėlės leidžia tvirtai laikyti vaiko rankytėse. 2. Puodelio detales lengva surinkti, išplauti. 3. Galima be baimės nešioti, purtyti ir likti ramūs kad puodelyje esantis turinys neatsidurs ant grindų. Puodelyje esantis vožtuvas puikiam tam tarnauja. 4. Puodelis pagamintas iš plastiko, kuriame nėra BPA. O tai reiškia kad nekenkia mūsų sveikatai. 5. Apsauginis dangtelis padeda puodeliui būti sterialiam. 6. Prilietus lūpomis atsidaro specialus vožtuvas ir skystis puikiai teka iš puodelio į burnytę.

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie SCF784/00 Puodelis vyresniems vaikams

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie SCF784/00 Puodelis vyresniems vaikams

16/06/2016

Lietuva

Lietuva

Tai mylimiausias mano vaiko puodelis

Šių puodelių turiu net tris, visi kiti turimi puodeliai visai nenaudojami, vaikas prie šio puodelio labai greitai priprato ir tik jį naudoja. Tai labai patogus puodelis, lengva jo priežiūra, plovimas, nevarva gėrimas. Netgi šį puodelį vaikas nešasi į lovą vietoj žaisliuko

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie SCF784/00 Puodelis vyresniems vaikams

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie SCF784/00 Puodelis vyresniems vaikams

22/04/2016

Polska

Polska

Polecam

Butelka zaskakuje nowoczesnością. Wreszcie coś nowego, nietuzinkowego a zarazem tak potrzebnego. Fakt, dziecko musi nauczyć się z tego pić, ale to tylko kwestia czasu. Butelka lekka i kolorowa. Polecam

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie SCF784/00 Kubek do nauki samodzielnego picia

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie SCF784/00 Kubek do nauki samodzielnego picia

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  1. Remiantis 2023 m. visame pasaulyje atliktu internetiniu pasitenkinimo tyrimu, kuriame dalyvavo 10 109 mamos ir vaikų priežiūros prekių ženklų bei produktų naudotojai. 

  1. 77 % apklaustų vaikų odontologų sutinka, kad šis puodelis pritaikytas sveikam burnos vystymuisi (nepriklausomas tyrimas internetu, JAV, 2016 m. balandis)

  2. 72 % apklaustų vaikų odontologų rekomenduotų nuo lūpų veikiančią technologiją (nepriklausomas tyrimas internetu, JAV, 2016 m. balandis)