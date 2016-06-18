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Nutraukta gamyba
340 ml
12 uncijų
12 mėn.+
Šis puodelis be snapelio leidžia gerti iš bet kurios kraštelio vietos 360 ° kaip iš suaugusiems skirto puodelio.
Šio puodelio be snapelio dizainas tinkamas sveikam dantų augimui.
Šis puodelis be snapelio turi unikalų vožtuvą, kuris veikia nuo lūpų, todėl skystis bėga tik tuomet, kai vaiko lūpa spaudžia kraštą. Po kiekvieno gurkšnio vožtuvas automatiškai užsidaro, todėl galite nesijaudinti dėl skysčio išsiliejimo arba netvarkos.
4.7
iš 5
52
Atsiliepimai
100%
Rekomenduoja šį gaminį
Drakašė
18/06/2016
Lietuva
Puikaus dizaino puodelis
Puikus daiktas, patariu turėti kiekvienai mamytei auginančius mažylius. Vaikas net ir išmokęs gerti iš puodelio mielai jį naudoja toliau. Šį ryškių spalvų puodelį iškart pamils kiekvienas vaikas, nes: 1. Puodelį patogu ir lengva naudoti, esančios rankenėlės leidžia tvirtai laikyti vaiko rankytėse. 2. Puodelio detales lengva surinkti, išplauti. 3. Galima be baimės nešioti, purtyti ir likti ramūs kad puodelyje esantis turinys neatsidurs ant grindų. Puodelyje esantis vožtuvas puikiam tam tarnauja. 4. Puodelis pagamintas iš plastiko, kuriame nėra BPA. O tai reiškia kad nekenkia mūsų sveikatai. 5. Apsauginis dangtelis padeda puodeliui būti sterialiam. 6. Prilietus lūpomis atsidaro specialus vožtuvas ir skystis puikiai teka iš puodelio į burnytę.
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie SCF784/00 Puodelis vyresniems vaikams
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie SCF784/00 Puodelis vyresniems vaikams
Karolina9
16/06/2016
Lietuva
Tai mylimiausias mano vaiko puodelis
Šių puodelių turiu net tris, visi kiti turimi puodeliai visai nenaudojami, vaikas prie šio puodelio labai greitai priprato ir tik jį naudoja. Tai labai patogus puodelis, lengva jo priežiūra, plovimas, nevarva gėrimas. Netgi šį puodelį vaikas nešasi į lovą vietoj žaisliuko
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie SCF784/00 Puodelis vyresniems vaikams
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie SCF784/00 Puodelis vyresniems vaikams
Malcia87
22/04/2016
Polska
Polecam
Butelka zaskakuje nowoczesnością. Wreszcie coś nowego, nietuzinkowego a zarazem tak potrzebnego. Fakt, dziecko musi nauczyć się z tego pić, ale to tylko kwestia czasu. Butelka lekka i kolorowa. Polecam
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie SCF784/00 Kubek do nauki samodzielnego picia
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie SCF784/00 Kubek do nauki samodzielnego picia
Remiantis 2023 m. visame pasaulyje atliktu internetiniu pasitenkinimo tyrimu, kuriame dalyvavo 10 109 mamos ir vaikų priežiūros prekių ženklų bei produktų naudotojai.
77 % apklaustų vaikų odontologų sutinka, kad šis puodelis pritaikytas sveikam burnos vystymuisi (nepriklausomas tyrimas internetu, JAV, 2016 m. balandis)
72 % apklaustų vaikų odontologų rekomenduotų nuo lūpų veikiančią technologiją (nepriklausomas tyrimas internetu, JAV, 2016 m. balandis)