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Puodelis su šiaudeliu „Bendy“
200 ml / 7 oz
9 mėn.+
1 dalies
Išmokti gerti savarankiškai yra vienas iš pagrindinių vaiko raidos žingsnių. Padedame vaikui išmokti gerti savarankiškai ir lengvai pereiti nuo krūties ar buteliuko prie atviro puodelio. Mokantis iš sveikatos priežiūros specialistų buvo sukurti mūsų sprendimai su čiulptukais, minkštais ir kietais snapeliais, šiaudeliais ir 360° geriamuoju krašteliu, kurie yra pritaikyti vaiko raidai ir stimuliuoja jo naujai įgytus motorinius ir gėrimo įgūdžius. Mūsų aukščiausios kokybės sprendimai sukurti galvojant apie patogumą ir higieną.
Integruotos puodelio rankenėlės yra ergonomiškos, todėl mažoms rankytėms lengva laikyti puodelį. Minkštas, lankstus šiaudelis yra švelnus dantenoms, o lengvas mažas puodelis puikiai tinka pirmiems gurkšniams pro šiaudelį.
Apatinė šiaudelio dalis yra lenkta taip, kad šiaudelis lengvai pasiektų skystį, todėl galima gerti natūralioje geriamojoje padėtyje.
4.8
iš 5
217
Atsiliepimai
97%
Rekomenduoja šį gaminį
Tadasss
08/11/2022
Lietuva
Akcijos dalis
Geriausias atradimas
Visiškas mūsų TOP atradimas! Iki tol bandėm 6 skirtingų gamintojų gertuves, maniau, kad vaikas tiesiog ne vandens gerėjas, bet kai pradėjom Philips naudoti, nereikia ir siūlyti! Geria puikiausiai. Smagus dizainas, patogu ir lengva išvalyti. Labai rekomenduoju! :)
Argumentai už
Kokybiška, patogi, lengvai išsiplauna
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie SCF796/02 Puodelis su šiaudeliu
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie SCF796/02 Puodelis su šiaudeliu
Mumson
02/12/2020
Lietuva
Buteliuko su šiaudeliu testavimas
Visų pirma norime išties pasidziaugti visa Philips Avent produkcija, jie tikrai nenustoja stebinti, o ir puikūs pagalbininkai auginant kūdikį. Šį kart teko išbandyti Philips Avent buteliuką su šiaudeliu. Likau nustebinta, o ir puodelis pranoko mano bei vos 9 mėnesių mažylio lūkesčius. Aš tikrai dvejojau ar mažylis sugebės gerti, ar mokės savarankiškai naudotis gertuve. Džiaugiamės jog jam puikiai pavyko. Rekomenduoju! Tai ne tik patogi gertuvė vaikui, bet ir labai patogus daiktas mamai, kadangi gertuvė negali išsilieti, plius ji turi nuostabų dangtelį, kuris yra žaismingo lyg drakoniuko forma. Gertuvėje negali užsilaikyti gėrimų likučių kadangi visos dalys išimamos ir galimos plauti.
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie SCF796/02 Puodelis su šiaudeliu
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie SCF796/02 Puodelis su šiaudeliu
IevaLaza
19/10/2019
Lietuva
Rekomenduoju
Prieš kelias dienas mus pasiekė siuntinukas, kuriame radome Philips Avent gertuvę su šiaudeliu. Tik išėmus iš dėžutės, akį patraukė smagus dizainas - drakoniuką primenantis dangtelis. Na, ir sūnelis Vincas, tik pamatęs ryškias spalvytes iškart norėjo čiupinėti, žiūrinėti, pažinti. Nieko nelaukę sterializavome gertuvę ir pripildę ją tyro vandenėlio skubėjome išbandyti. Nors anksčiau Vincui gerti iš šiaudelio sekėsi sunkiai, mano nuostabai, jia greit perprato sistemą ir ėmė siurbčioti. Užbėgant pasakojimui už akių, galiu pasakyti, kad, nors mano vaikas vandenį tikrai mėgsta ir geria noriai, dar niekada nėra išgėręs tokio kiekio per dieną. Tarp pagurkšnojimų mažylis švelniai kramsnojo minkštutėlį šiaudelį, mat laukiame dantukų papildymo. Džiugu, kad šiaudelis ne kietas, taigi ir dantenų užsigavimo ar kitų vietų (pvz. akių) susižeidimo tikimybė sumažėja iki 0. Matau, kad sūnui labai paprasta išlaikyti gertyvėlę rankose dėl jos formos. Lengvai išlaikoma mažoje rankytėje, gertuvė apkeliavo jau dayg ratų apie namus. Puiku, kad nereikia jos lenkti, versti į viršų, norint atsigerti, unikalus šiaudelis palengvina ir supaprastina gėrimo procesą mažyliui. Už kelių dienų švęsime Vinco dešimtą mėnesį, bernužėlį labai sunku nulaikyti ant rankų, juda, lipa, visur stojasi. Gertuvytė puikiai atitiko šio judraus jaunuolio poreikius, nes sukinėjama, vartinėjama ir ridenama, ji nepraleido vandens net atidarytu dangteliu. Tai man didelis pliusas, nereikia pyktis persirenginėjant. Vaikštant lauke, mėgstu sūnų nešioti nešioklėje, šilta, patogu, malonu ir mamai ir vaikui. Iki šiol tekdavo atlaisvinti petnešas, kad vaikutis galėtų patogiai atsigerti pasivaikščiojimo metu. Tačiau su šia gertuvyte tai tapo taip paprasta! Dėl jos dizaino bei šiaudelio atsigeriam easy peasy ir keliaujame toliau grožėtis gamta. Išplauti gertuvę labai paprasta, detalių nedaug, greitai galima paruošti kitam naudojimui. Philips Avent gertuvė su šiaudeliu man labai patiko, nes - nepraleidžia vandens net atidarytu dangteliu; - patogi forma, pritaikyta laikyti mažoms, neįgudusioms rankytėms; - patogus, minkštas, saugus šiaudelis. Gertuvės dizainas, spalva tiesiog vilioja mažylį gurkštelėti vandens vėl ir vėl. Tai galbūt galėtų palengvinti dalią tų mamų, kurių pipirai nelabai noriai geria vandenį. Vienintelis minusas, kurį pastebėjau, tai, kad nukritus gertuvei, iškarto nukrenta (išsimontuoja) dangtelis. Jį nėra sunku įstatyti atgal, tačiau pritvirtinimas nėra pats patvariausias. O pabaigai, tikrai rekomenduoju šią gertuvę, ypač pradėjusiems vaikštinėti mažyliams.
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie SCF796/02 Puodelis su šiaudeliu
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie SCF796/02 Puodelis su šiaudeliu
Remiantis 2023 m. visame pasaulyje atliktu internetiniu pasitenkinimo tyrimu, kuriame dalyvavo 10 109 mamos ir vaikų priežiūros prekių ženklų bei produktų naudotojai.
90 % iš 200 apklaustų JAV vaikų odontologų sutinka, kad mūsų puodelio su šiaudeliu dizainas sudaro sąlygas sveikam burnos vystymuisi. 89 % sutinka, kad geriant pro šiaudelį treniruojami burnos raumenys, kad jie būtų stiprūs (neprikl. internet. tyrimas, JAV, 2016 m. balandis). Sukurta kartu su vaikų kalbos raidos specialistais, odontologais, ergonomikos specialistais ir akušerėmis.