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Puodelis su šiaudeliu „Bendy“
300 ml / 10 oz
12 mėn.+
1 dalies
Išmokti gerti savarankiškai yra vienas iš pagrindinių vaiko raidos žingsnių. Padedame vaikui išmokti gerti savarankiškai ir lengvai pereiti nuo krūties ar buteliuko prie atviro puodelio. Mokantis iš sveikatos priežiūros specialistų buvo sukurti mūsų sprendimai su čiulptukais, minkštais ir kietais snapeliais, šiaudeliais ir 360° geriamuoju krašteliu, kurie yra pritaikyti vaiko raidai ir stimuliuoja jo naujai įgytus motorinius ir gėrimo įgūdžius. Mūsų aukščiausios kokybės sprendimai sukurti galvojant apie patogumą ir higieną.
10 oz puodelio dydis puikiai tinka vaikui, kad jis visą diena ir tuomet, kai yra aktyvus, gautų pakankamai skysčių. Dėl uždedamo dangtelio šiaudelis lieka švarus užsiimant įprasta veikla. Dėl išlenktos puodelio formos ir neslystančios tekstūros jį lengva laikyti ir paimti mažomis rankytėmis, todėl mažylis pasitikėdamas savimi tobulina savarankiško gėrimo įgūdžius.
Apatinė šiaudelio dalis yra lenkta taip, kad šiaudelis lengvai pasiektų skystį, todėl galima gerti natūralioje geriamojoje padėtyje.
4.6
iš 5
479
Atsiliepimai
93%
Rekomenduoja šį gaminį
Apci34
24/06/2023
Lietuva
Akcijos dalis
Mano panelei pati megstamiausia gertuve
Patinka dizainas,neisilieja,lengvai valomas,patogus mazom rankytem❤️
Argumentai už
Neisilieja,patogus nestis visur
Argumentai prieš
Nematau jokiu trukumu
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie SCF798/01 Puodelis su šiaudeliu
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie SCF798/01 Puodelis su šiaudeliu
Andrius10
19/06/2023
Lietuva
Akcijos dalis
tinkaTinkamas pasirinkimasmas pasirinkimas
Šis puodelis skirtas vaikučiams nuo 12 mėnesių ir vyresniems. Labai gerai pritaikytas šiaudelis, jis yra lenktas, todėl galima išgerti visą skystį. Jie parsiduoda ir atskirai, jei susidėvi. Patogu naudoti kelionėse, rekomenduoju
Argumentai už
lengvas, nesudėtinga priežiūra
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie SCF798/01 Puodelis su šiaudeliu
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie SCF798/01 Puodelis su šiaudeliu
sagutė
13/06/2023
Lietuva
Akcijos dalis
Lengvas patogus puodelis!
Vien dėl dizaino, patogumo renkamės Philips puodelį su šiaudeliu. Skystis neišsipila, vaikui patogu gerti ir gertuvę nešiotis visur su savimi!
Argumentai už
Graži, patogi, lengva!
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie SCF798/01 Puodelis su šiaudeliu
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie SCF798/01 Puodelis su šiaudeliu
Remiantis 2023 m. visame pasaulyje atliktu internetiniu pasitenkinimo tyrimu, kuriame dalyvavo 10 109 mamos ir vaikų priežiūros prekių ženklų bei produktų naudotojai.
90 % iš 200 apklaustų JAV vaikų odontologų sutinka, kad mūsų puodelio su šiaudeliu dizainas sudaro sąlygas sveikam burnos vystymuisi. 89 % sutinka, kad geriant pro šiaudelį treniruojami burnos raumenys, kad jie būtų stiprūs (neprikl. internet. tyrimas, JAV, 2016 m. balandis). Sukurta kartu su vaikų kalbos raidos specialistais, odontologais, ergonomikos specialistais ir akušerėmis.