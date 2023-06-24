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„Philips“ AventPuodelis su šiaudeliu

SCF798/02

4.6
| (479) Atsiliepimai | 93% Rekomenduoja šį gaminį
Sudaro sąlygas sveikam burnos vystymuisi*
„Philips Avent Bendy“ puodelis su šiaudeliu yra išlenktas ir puikiai tinka augantiems, aktyviems vaikščioti pradėjusiems kūdikiams. Jį naudojant sudaromos sąlygos sveikam burnos vystymuisi.* Sukurta bendradarbiaujant su ekspertais, kad tai būtų mūsų kiek įmanoma geriausias puodelis su šiaudeliu.*
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Sudaro sąlygas sveikam burnos vystymuisi*

  • Puodelis su šiaudeliu „Bendy“

  • 300 ml / 10 oz

  • 12 mėn.+

  • 1 dalies

„Philips Avent“ puodeliai pritaikyti jūsų vaiko vystymosi etapams

Išmokti gerti savarankiškai yra vienas iš pagrindinių vaiko raidos žingsnių. Padedame vaikui išmokti gerti savarankiškai ir lengvai pereiti nuo krūties ar buteliuko prie atviro puodelio. Mokantis iš sveikatos priežiūros specialistų buvo sukurti mūsų sprendimai su čiulptukais, minkštais ir kietais snapeliais, šiaudeliais ir 360° geriamuoju krašteliu, kurie yra pritaikyti vaiko raidai ir stimuliuoja jo naujai įgytus motorinius ir gėrimo įgūdžius. Mūsų aukščiausios kokybės sprendimai sukurti galvojant apie patogumą ir higieną.

Išlenkta forma ir neslystanti tekstūra, kad būtų lengva paimti

10 oz puodelio dydis puikiai tinka vaikui, kad jis visą diena ir tuomet, kai yra aktyvus, gautų pakankamai skysčių. Dėl uždedamo dangtelio šiaudelis lieka švarus užsiimant įprasta veikla. Dėl išlenktos puodelio formos ir neslystančios tekstūros jį lengva laikyti ir paimti mažomis rankytėmis, todėl mažylis pasitikėdamas savimi tobulina savarankiško gėrimo įgūdžius.

Apatinė šiaudelio dalis yra lenkta, kad būtų lengva gerti iki paskutinio gurkšnio

Apatinė šiaudelio dalis yra lenkta, kad būtų lengva gerti iki paskutinio gurkšnio

Apatinė šiaudelio dalis yra lenkta taip, kad šiaudelis lengvai pasiektų skystį, todėl galima gerti natūralioje geriamojoje padėtyje.

Techninės savybės

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Atsiliepimai

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4.6

iš 5

479

Atsiliepimai

93%

Rekomenduoja šį gaminį

24/06/2023

Lietuva

Lietuva

Mano panelei pati megstamiausia gertuve

Patinka dizainas,neisilieja,lengvai valomas,patogus mazom rankytem❤️

Argumentai už

Neisilieja,patogus nestis visur

Argumentai prieš

Nematau jokiu trukumu

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie SCF798/01 Puodelis su šiaudeliu

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie SCF798/01 Puodelis su šiaudeliu

19/06/2023

Lietuva

Lietuva

tinkaTinkamas pasirinkimasmas pasirinkimas

Šis puodelis skirtas vaikučiams nuo 12 mėnesių ir vyresniems. Labai gerai pritaikytas šiaudelis, jis yra lenktas, todėl galima išgerti visą skystį. Jie parsiduoda ir atskirai, jei susidėvi. Patogu naudoti kelionėse, rekomenduoju

Argumentai už

lengvas, nesudėtinga priežiūra

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie SCF798/01 Puodelis su šiaudeliu

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie SCF798/01 Puodelis su šiaudeliu

13/06/2023

Lietuva

Lietuva

Lengvas patogus puodelis!

Vien dėl dizaino, patogumo renkamės Philips puodelį su šiaudeliu. Skystis neišsipila, vaikui patogu gerti ir gertuvę nešiotis visur su savimi!

Argumentai už

Graži, patogi, lengva!

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie SCF798/01 Puodelis su šiaudeliu

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie SCF798/01 Puodelis su šiaudeliu

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Atsakomybės apribojimai

  1. Remiantis 2023 m. visame pasaulyje atliktu internetiniu pasitenkinimo tyrimu, kuriame dalyvavo 10 109 mamos ir vaikų priežiūros prekių ženklų bei produktų naudotojai. 

  1. 90 % iš 200 apklaustų JAV vaikų odontologų sutinka, kad mūsų puodelio su šiaudeliu dizainas sudaro sąlygas sveikam burnos vystymuisi. 89 % sutinka, kad geriant pro šiaudelį treniruojami burnos raumenys, kad jie būtų stiprūs (neprikl. internet. tyrimas, JAV, 2016 m. balandis). Sukurta kartu su vaikų kalbos raidos specialistais, odontologais, ergonomikos specialistais ir akušerėmis.