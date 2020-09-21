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„My Grippy“ puodelis su snapeliu
300 ml / 10 oz
9 mėn.+
1 dalies
Nieko panašaus į įsimintiną nuotykį. Paklauskite savo mažylio. Kai jie eina, naudodami šį sandarų puodelį su dangteliu užtikrinsite, kad gerdami neprilaistys. Dėl unikalaus vožtuvo skystis bėga tik tuomet, kai pradėjęs vaikščioti kūdikis geria, tad nereikia jaudintis, kad mažylis prilaistys ar išvers puodelį. Nepasikliaukit vien tik mūsų žodžiu – 91 % mamų sutinka, kad šis puodelis yra sandarus*
Kad gerti būtų patogu ir lengva, mažyliams reikia snapelio, kuris būtų ne tik švelnus dantenoms, bet ir atsparus dygstantiems dantims. Toks yra „My Grippy“ puodelis su snapeliu, nes turi minkštą, kramtymui atsparų snapelį.
Su šiuo lengvai paimamu puodeliu jūsų pradėjęs vaikščioti kūdikis akimirksniu pradės gerti pasitikėdamas savimi ir savarankiškai. Dėl kontūrinės formos ir neslidžios tekstūros puodelį lengva laikyti mažomis rankytėmis.
4.3
iš 5
43
Atsiliepimai
88%
Rekomenduoja šį gaminį
Ievalaza
21/09/2020
Lietuva
Patiko
Avent gertuvė/puodelis Gavome šansą išbandyti Avent puodelį su snapeliu. Iki šiol bandėme įvairių firmų bei modelių gertuves, tačiau daugelis netiko. Išbandę šį Avent puodelį galime pasakyti - tai ir mamos ir vaiko vienas mėgstamiausių puodelių. Pirmiausia, forma, bei mažyčiai iškilimai šonuose yra puikiai pritaikyti mažoms rankytėms, lengva tvirtai laikyti, neslysta. Taip pat patiko tai, kad geruvę sudaro vos kelios dalys, jas lengva išplauti, lengai ir greitai galima visas dalis išimti bei sudėti atgal. Visų didžiausias pliusas yra nepralaidumas vandeniui. Gertuvę mano 1.9 metų sūnus jau kelis kartus buvo numetęs ant žemės, tačiau neišbėgo nei lašelis. Galiu drąsiai dėtis šią gertuvę į rankine ir nebijoti, jog daiktai viduje sušlaps. Patogus dangtelis dar labiau užtikrina,kad vandenukas neišbėgtų. Dangtelis užsideda ir nusiima lengvai, mažiems pirštukams nereikia vargti. Ši Avent geruvė su snapeliu mums labai patiko. Pastebėjau, kad kai gavome šią gertuvę, sūnus per dieną išgeria didesnį kiekį skysčių, o tai labai džiugina. Smagi, patvari, paprastai sudedama, nepraleidžianti vandens ir dar kelianti apetitą atsigerti.
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie - SCF802/02 Puodelis su minkštu, kramtymui atspariu snapeliu
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie - SCF802/02 Puodelis su minkštu, kramtymui atspariu snapeliu
ingucci
21/09/2020
Lietuva
Super!!
Faktas vienas - esame Philips Avent firmos gerbėjai!!! Iki šiol sūnelis naudojo Avent puodelį su šiaudeliu, tiksliau, šis vienintelis buvo "įtikęs" ir nenukeliavo į tamsújį stalčiú, kuriame atgulę "ilsisi" ne vienas, įvairiú firmú ir modeliú puodelis-gertuvė. Pradėjus naudoti šį puodelį, pirmas dienas nemokėjo atsigerti, nors esame jau gan dideli vyrai, bet viskas dėl įpročio naudojant gertuvę su šiaudeliu, mat šiá reikia užversti. Man labiausiai patiko paprasta priežiūra,nereikia išiminėti daug detaliú, norint išplauti. Kiti pliusai būtú: patogu laikyti rankytėse, nevarva, pakramčius nelieka dantukú žymiú! Labai džiaugiamės, kad nebereikia visur vežiotis vienos ir tos pačios gertuvės, dabar viena namuos, kita visada pas mama kuprinėje!
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie - SCF802/02 Puodelis su minkštu, kramtymui atspariu snapeliu
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie - SCF802/02 Puodelis su minkštu, kramtymui atspariu snapeliu
Domo mama
17/09/2020
Lietuva
Tikrai neįtikėtina - visiškai sandari gertuvė!
Visų pirma labai ačiū už galimybę išbandyti, itin gerą įspūdį palikusią, gertuvę "Philips Avent" "My grippy". Mažylis labai noriai išbandė gertuvę, na, ir turiu pasakyti jam gerai sekėsi. Mūsų turima gertuvė taip pat yra "Philips Avent" firmos, tačiau su šiaudeliu. Šioje gertuvėje šiaudelio nėra, reik kiek paversti, kad bėgtų vanduo. Mažyliui patiko pasikasyti ir dantukus, pirmą vakarą itin kandžiojo snapelį, tačiau jokių žymių neliko. Dar nepamiršo apvertus pakratyti ir patikrinti ar nelaša - nieko! Tai mane kiek nustebino, nei vieno lašo! Na, o man patiko, jog tikrai lengva išplauti, dalių nedaug, viskas lengvai išsiima. Vienintelis dalykas, jog kiek netvirtai laikosi uždengimo dangtelis. O visa kita - puiku!
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie - SCF802/02 Puodelis su minkštu, kramtymui atspariu snapeliu
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie - SCF802/02 Puodelis su minkštu, kramtymui atspariu snapeliu
Remiantis 2023 m. visame pasaulyje atliktu internetiniu pasitenkinimo tyrimu, kuriame dalyvavo 10 109 mamos ir vaikų priežiūros prekių ženklų bei produktų naudotojai.
Nepriklausomi bandymai namuose, JK, 2013 m. rugsėjo mėn.