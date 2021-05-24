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  • Sandarus, skirtas gerti tvarkingai
  • Sandarus, skirtas gerti tvarkingai
  • Sandarus, skirtas gerti tvarkingai
  • Sandarus, skirtas gerti tvarkingai
  • Sandarus, skirtas gerti tvarkingai
  • Sandarus, skirtas gerti tvarkingai
  • Sandarus, skirtas gerti tvarkingai
  • Sandarus, skirtas gerti tvarkingai
  • Sandarus, skirtas gerti tvarkingai
  • Sandarus, skirtas gerti tvarkingai
  • Sandarus, skirtas gerti tvarkingai
  • Sandarus, skirtas gerti tvarkingai
  • Sandarus, skirtas gerti tvarkingai
  • Sandarus, skirtas gerti tvarkingai

„Philips“ AventPuodelis su kietu snapeliu

SCF804/04

4.3
| (42) Atsiliepimai | 82% Rekomenduoja šį gaminį
Sandarus, skirtas gerti tvarkingai
„Philips Avent My Grippy“ puodelyje su snapeliu yra unikalus, sandarus vožtuvas – mamos tai patvirtina! Jo neslidi tekstūra ir kontūrinė forma pritaikyta mažoms rankytėms, todėl kūdikiai užtikrintai lavina savarankiško gėrimo įgūdžius.
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Itin atsparus kramtymui snapelis, pritaikytas dygstantiems dantims

Sandarus, skirtas gerti tvarkingai

  • „My Grippy“ puodelis su snapeliu

  • 300 ml / 10 oz

  • 18 m+

  • 1 dalies

Pažangus vožtuvas – geriant neišbėga

Pažangus vožtuvas – geriant neišbėga

Nėra nieko geriau už gerą nuotykį. Paklauskite savo mažylio. Kai jie eina, naudodami šį sandarų puodelį su dangteliu užtikrinsite, kad gerdami neprilaistys. Dėl unikalaus vožtuvo skystis bėga tik tuomet, kai pradėjęs vaikščioti kūdikis geria, tad nereikia jaudintis, kad mažylis prilaistys ar išvers puodelį. Nepasikliaukit vien tik mūsų žodžiu – 82 % mamų sutinka, kad šis puodelis yra sandarus*

Itin atsparus kramtymui kietas snapelis, pritaikytas dygstantiems dantims

Itin atsparus kramtymui kietas snapelis, pritaikytas dygstantiems dantims

Su „My Grippy“ itin atspariu kramtymui snapeliu pradėjusiems vaikščioti kūdikiams lengva gerti iš puodelio su dangteliu.

Kontūrinė forma ir neslidi tekstūra

Kontūrinė forma ir neslidi tekstūra

Su šiuo lengvai paimamu puodeliu jūsų pradėjęs vaikščioti kūdikis akimirksniu pradės gerti pasitikėdamas savimi ir savarankiškai. Dėl kontūrinės formos ir neslidžios tekstūros puodelį lengva laikyti mažomis rankytėmis.

Techninės savybės

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Atsiliepimai

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4.3

iš 5

42

Atsiliepimai

82%

Rekomenduoja šį gaminį

24/05/2021

Lietuva

Lietuva

Naujoji Avent gertuvė kietu snapeliu

Praėjusią savaitę bandėm naująją gertuvę. Vyresnėliui 2,5 metų gertuvė puikiai tiko darželyje, jos talpa didelė, todėl nešėsi ją kuprinėje į turus. Kiekvieną dieną kuprinė liko sausa, tiek aš, tiek auklėtojos džiaugėmės. Namuose gertuvę bandė mažylis, 8 mėnesių broliukas. Jį iš karto sudomino ryškios spalvos. Besikalant dantukams teko išmesti ne vieną gertuvę, kadangi jas visas tiesiog pragrauždavo, su šia kol kas to neatsitiko. Abiem atvejais esu labai patenkinta. Ačiū už suteikta proga pabandyti!

Argumentai už

Ryškios spalvos, patogu laikyti, nepraleidžia vandens

Argumentai prieš

Likus vandens tik ant dugno, sunkoka gerti

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie SCF804/03 Puodelis su kietu snapeliu

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie SCF804/03 Puodelis su kietu snapeliu

21/05/2021

Lietuva

Lietuva

Patogus puodelis

Vienuolikto mėnesio proga sužinojome, kad Miglė turės galimybę išbandyti šį Philips Avent puodelį su kietu snapeliu, žinoma, labai apsidžiaugiau, nes esam išbandę ne vieną puodelį, gertuvę ir nė vienas vaikui "neprilipo". Tiesą pasakius, ir man nelabai patiko, nes puodukai leidžia vandenį, o iš gertuvėlės net suaugusiam sunku atsigerti, sunku gerai išplauti, bet šis puodelis, labai maloniai nustebino! Miglei iškart jis patiko ir tiko! Dabar šis puodelis su mumis keliauja visur, naktį patogu duoti vaikui atsigerti. Kaip sakoma, genialumas slypi paprastume, tai žodžiai apie Philips Avent puodelį su kietu snapeliu! Lengvai prižiūrimas, vaikui patogus, o dar ir dailus, viskas, ko reikia!!!

Argumentai už

Lengva plauti, patogus vaikui, tikrai sandarus, vanduo neprateka

Argumentai prieš

Kai lieka mažai vandens, vaikui sunkiai pavyksta atsigerti

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie SCF804/03 Puodelis su kietu snapeliu

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie SCF804/03 Puodelis su kietu snapeliu

20/05/2021

Lietuva

Lietuva

Gertuvė atlaikiusi keturių dantukų dygimo tarpsnį

Sužinojusi, kad turėsime galimybę išbandyti Philips Avent puodelį-gertuvę tikrai širdį paglostė ši žinia. Kadangi šiuo metu kaip tik šitam skubančiam gyventi (na mamos, kurios anksčiau pagimdė manau puikiai supranta) žmogučiui sugalvojo vienu metu dygti keturi iltiniai dantukai, tai mūsų visos gertuvės kenčia. Prakasti snapeliai, laistomas vandenukas ir aišku mama, nespėjanti jų gaudyti, plauti ir valyti. Tik deja, šis malonumas gavo naują iššūkį- kaip vaikas išbandys naujovę smarkiai sergant.. Rezultatas- gertuvė praėjo testą pro Joreno rankas. Pirma pažintis- Be užspringimo! Tai pirmiausia pastebėta, nes yra dažna ankstuku nuo gimimo problema. Didesnis gurkšnis, ar bet kokio dydžio kąsnis ir žiūri jau kojos tiroata ar jau vaika versti. Taigi, pliusas vožtuvėliui, jog bėga tik patraukus ir nedideliu kiekiu. Žinoma sekantis dalykas, tai jog neišlaistys gertuvėje esančio skysčio dar ir dėl to. Tad sergant ir puodeliui skraidant visur neteko eiti ir valyti iš paskos. Na didžiausiu mums dantukų ir dar ligų metu pliusu tapo neprakastas snapukas. Nes deja, bet visų kitų jau laidojame gertuves. O paruošimas ir išvalymas pralenkė turėtas- lengva išardyti ir dar galimybė sterilizuoti. Tik teys detalės ir visos lengviausiai išsiima, taipogi plati viršūnė leidžia rankai laisvai išplauti vidų ar įkišti kempinę. O buteliuko forma idelai suimti, bei tam pritaikytas paviršius, kad rankytės nenuslystų. Pliusai išvien apart, kad reikia gerai paversti esant mažiau skysčio, bet tai ouiki galimybė išmokti, kad norint atsigerti ar išgerti reikia kelti puodelį. O dar gerai, kad senas avent gertuves galime pritaikyti šiai viršūnei tad visai palaidoti jų nereikės.

Argumentai už

Neišsiaisto, lengvai išardoma, neprakandama, neužspringstama,paprasta laikyti,patogus paėmimas, pakankamai lengvas su skysčiu

Argumentai prieš

Baigiantis skysčiui reiktų gerai paversti, kad ji patraukti

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie SCF804/03 Puodelis su kietu snapeliu

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie SCF804/03 Puodelis su kietu snapeliu

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  1. Remiantis 2023 m. visame pasaulyje atliktu internetiniu pasitenkinimo tyrimu, kuriame dalyvavo 10 109 mamos ir vaikų priežiūros prekių ženklų bei produktų naudotojai. 

  1. Nepriklausomi bandymai namuose, JK, 2013 m. rugsėjo mėn.