30 dienų grąžinimas
Pristatymas per 3-4 darbo dienas
30 dienų grąžinimas
Pristatymas per 3-4 darbo dienas
„My Grippy“ puodelis su snapeliu
300 ml / 10 oz
18 m+
1 dalies
Nėra nieko geriau už gerą nuotykį. Paklauskite savo mažylio. Kai jie eina, naudodami šį sandarų puodelį su dangteliu užtikrinsite, kad gerdami neprilaistys. Dėl unikalaus vožtuvo skystis bėga tik tuomet, kai pradėjęs vaikščioti kūdikis geria, tad nereikia jaudintis, kad mažylis prilaistys ar išvers puodelį. Nepasikliaukit vien tik mūsų žodžiu – 82 % mamų sutinka, kad šis puodelis yra sandarus*
Su „My Grippy“ itin atspariu kramtymui snapeliu pradėjusiems vaikščioti kūdikiams lengva gerti iš puodelio su dangteliu.
Su šiuo lengvai paimamu puodeliu jūsų pradėjęs vaikščioti kūdikis akimirksniu pradės gerti pasitikėdamas savimi ir savarankiškai. Dėl kontūrinės formos ir neslidžios tekstūros puodelį lengva laikyti mažomis rankytėmis.
4.3
iš 5
42
Atsiliepimai
82%
Rekomenduoja šį gaminį
Vilnija
24/05/2021
Lietuva
Naujoji Avent gertuvė kietu snapeliu
Praėjusią savaitę bandėm naująją gertuvę. Vyresnėliui 2,5 metų gertuvė puikiai tiko darželyje, jos talpa didelė, todėl nešėsi ją kuprinėje į turus. Kiekvieną dieną kuprinė liko sausa, tiek aš, tiek auklėtojos džiaugėmės. Namuose gertuvę bandė mažylis, 8 mėnesių broliukas. Jį iš karto sudomino ryškios spalvos. Besikalant dantukams teko išmesti ne vieną gertuvę, kadangi jas visas tiesiog pragrauždavo, su šia kol kas to neatsitiko. Abiem atvejais esu labai patenkinta. Ačiū už suteikta proga pabandyti!
Argumentai už
Ryškios spalvos, patogu laikyti, nepraleidžia vandens
Argumentai prieš
Likus vandens tik ant dugno, sunkoka gerti
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie SCF804/03 Puodelis su kietu snapeliu
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie SCF804/03 Puodelis su kietu snapeliu
VASARĖLĖ
21/05/2021
Lietuva
Patogus puodelis
Vienuolikto mėnesio proga sužinojome, kad Miglė turės galimybę išbandyti šį Philips Avent puodelį su kietu snapeliu, žinoma, labai apsidžiaugiau, nes esam išbandę ne vieną puodelį, gertuvę ir nė vienas vaikui "neprilipo". Tiesą pasakius, ir man nelabai patiko, nes puodukai leidžia vandenį, o iš gertuvėlės net suaugusiam sunku atsigerti, sunku gerai išplauti, bet šis puodelis, labai maloniai nustebino! Miglei iškart jis patiko ir tiko! Dabar šis puodelis su mumis keliauja visur, naktį patogu duoti vaikui atsigerti. Kaip sakoma, genialumas slypi paprastume, tai žodžiai apie Philips Avent puodelį su kietu snapeliu! Lengvai prižiūrimas, vaikui patogus, o dar ir dailus, viskas, ko reikia!!!
Argumentai už
Lengva plauti, patogus vaikui, tikrai sandarus, vanduo neprateka
Argumentai prieš
Kai lieka mažai vandens, vaikui sunkiai pavyksta atsigerti
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie SCF804/03 Puodelis su kietu snapeliu
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie SCF804/03 Puodelis su kietu snapeliu
Robertagas
20/05/2021
Lietuva
Gertuvė atlaikiusi keturių dantukų dygimo tarpsnį
Sužinojusi, kad turėsime galimybę išbandyti Philips Avent puodelį-gertuvę tikrai širdį paglostė ši žinia. Kadangi šiuo metu kaip tik šitam skubančiam gyventi (na mamos, kurios anksčiau pagimdė manau puikiai supranta) žmogučiui sugalvojo vienu metu dygti keturi iltiniai dantukai, tai mūsų visos gertuvės kenčia. Prakasti snapeliai, laistomas vandenukas ir aišku mama, nespėjanti jų gaudyti, plauti ir valyti. Tik deja, šis malonumas gavo naują iššūkį- kaip vaikas išbandys naujovę smarkiai sergant.. Rezultatas- gertuvė praėjo testą pro Joreno rankas. Pirma pažintis- Be užspringimo! Tai pirmiausia pastebėta, nes yra dažna ankstuku nuo gimimo problema. Didesnis gurkšnis, ar bet kokio dydžio kąsnis ir žiūri jau kojos tiroata ar jau vaika versti. Taigi, pliusas vožtuvėliui, jog bėga tik patraukus ir nedideliu kiekiu. Žinoma sekantis dalykas, tai jog neišlaistys gertuvėje esančio skysčio dar ir dėl to. Tad sergant ir puodeliui skraidant visur neteko eiti ir valyti iš paskos. Na didžiausiu mums dantukų ir dar ligų metu pliusu tapo neprakastas snapukas. Nes deja, bet visų kitų jau laidojame gertuves. O paruošimas ir išvalymas pralenkė turėtas- lengva išardyti ir dar galimybė sterilizuoti. Tik teys detalės ir visos lengviausiai išsiima, taipogi plati viršūnė leidžia rankai laisvai išplauti vidų ar įkišti kempinę. O buteliuko forma idelai suimti, bei tam pritaikytas paviršius, kad rankytės nenuslystų. Pliusai išvien apart, kad reikia gerai paversti esant mažiau skysčio, bet tai ouiki galimybė išmokti, kad norint atsigerti ar išgerti reikia kelti puodelį. O dar gerai, kad senas avent gertuves galime pritaikyti šiai viršūnei tad visai palaidoti jų nereikės.
Argumentai už
Neišsiaisto, lengvai išardoma, neprakandama, neužspringstama,paprasta laikyti,patogus paėmimas, pakankamai lengvas su skysčiu
Argumentai prieš
Baigiantis skysčiui reiktų gerai paversti, kad ji patraukti
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie SCF804/03 Puodelis su kietu snapeliu
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie SCF804/03 Puodelis su kietu snapeliu
Remiantis 2023 m. visame pasaulyje atliktu internetiniu pasitenkinimo tyrimu, kuriame dalyvavo 10 109 mamos ir vaikų priežiūros prekių ženklų bei produktų naudotojai.
Nepriklausomi bandymai namuose, JK, 2013 m. rugsėjo mėn.