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Nutraukta gamyba
1 buteliukas
9 oz / 260 ml
Lėtos tėkmės čiulptukas
1 mėn. ir daugiau
Čiulptukas išlieka pilnas pieno net tada, kai buteliukas laikomas horizontaliai, tad kūdikis gali gerti įprastesnėje, stačioje padėtyje. Tai gali padėti sumažinti refliuksą, oro nurijimą, o maitinimas bus malonesnis tiek jums, tiek mažyliui.
Mūsų unikalus „AirFree™“ vožtuvas ištraukia orą iš čiulptuko, tad kūdikis gerdamas nuryja mažiau oro. Taip palengvėja dažnos maitinimo problemos, pvz., diegliai, dujų kaupimasis ir refliuksas.
Klinikinės studijos parodė, kad naudojant „Philips Avent“ buteliuką sumažėja dieglių ir kūdikis jaučiasi ramiau*. Kodėl? Čiulptuke esantis vožtuvas neleidžia susidaryti vakuumui, kai kūdikis geria, todėl nereikia pertraukti maitinimo. Dėl to sumažėja dieglių, kaupiasi mažiau dujų, rečiau atpila ir atsirūgsta.
4.9
iš 5
222
Atsiliepimai
98%
Rekomenduoja šį gaminį
Skaiiste
12/06/2022
Lietuva
Akcijos dalis
Pirmieji sūnaus buteliukai.
Pirkau rinkinį, keturi buteliukai, vienas toks, kiti trys paprasti buteliukai. Pirmaisiais mėnesiai labiau mėgom būtrnt šita, nes akivaizdžiai mačiau budavo atpilimu. O ir pačiam mažyliui patinka žindukas.
Argumentai už
Mažiau atpylimu.
Argumentai prieš
Jau valgom didesnius kiekius o buteliukas mažiukas.
Ši apžvalga buvo parašyta apie SCF813/14 Dieglius mažinantis su „AirFree™“ vožtuvu
Ši apžvalga buvo parašyta apie SCF813/14 Dieglius mažinantis su „AirFree™“ vožtuvu
Omiukas
10/06/2022
Lietuva
Akcijos dalis
Su šiais buteliukais tikrai mažiau oro prigaudo
Mažylė labai pringdavo, prigaudydavo oro, paskui pūsdavo pilvuką. Bandėm tikrai ne vieną rūšį, vieniem kaip ir gerai būdavo kad oro neprigaudydavo bet čiulptukas kietas, pavargdavo valgyti, kiti gerai valgo bet po to diegliukai, pilvo pūtimas... galiai radom šiuos ir dukrytei labiausiai jie tiko. Nes pirkom papildomus oro voštuvus, kad kiekvienam buteliukui būtų po vieną. Dabar jau išauginėjam iš 125 ml buteliukų tai keliausim prie 260 ml. Bet puikiai valgom ir mūsų bėdelės su šiais buteliukais išsisprendė. Tik vienintelis minusas kad tuos oro voštuvus sunkoka pilnai išplauti, bet jau ir tą išmokom tai super! Philips kampanijos apžvalga. Tikrai rekomenduoju.
Argumentai už
Neprigaudo oro, išgelbėjo nuo pilvo pūtimo
Argumentai prieš
Sunkiau išsiplauna oro voštuvas
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie SCF813/14 Dieglius mažinantis su „AirFree™“ vožtuvu
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie SCF813/14 Dieglius mažinantis su „AirFree™“ vožtuvu
Atidez
09/06/2022
Lietuva
Akcijos dalis
"Philips apžvalga"
Šis buteliukas yra tikras išsigelbėjimas. Naudojau jį su mergyte, ji vis atpilinėjo, buvo ir pilvo diegliuku. Vartojant pienuką su šiuo buteliuku iškart pagerėjo situacija. Naudoaiu jį ir su berniuku!
Argumentai už
Praktiškas, patikimas
Argumentai prieš
Nėra
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie SCF813/14 Dieglius mažinantis su „AirFree™“ vožtuvu
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie SCF813/14 Dieglius mažinantis su „AirFree™“ vožtuvu
Remiantis 2023 m. visame pasaulyje atliktu internetiniu pasitenkinimo tyrimu, kuriame dalyvavo 10 109 mamos ir vaikų priežiūros prekių ženklų bei produktų naudotojai.
„AirFree™“ vožtuvas sukonstruotas taip, kad kūdikis nurytų mažiau oro. Čiulptukas išlieka pilnas pieno net horizontalioje padėtyje maitinant vaiką stačią. Kūdikiui nuryjant mažiau oro palengvėja dažnos maitinimo problemos, pvz., diegliai, dujų kaupimasis ir refliuksas.
2017 m. JAV 144 mamoms atlikus bandymus namuose, 80 % mamų sutiko, kad „kūdikiai susidūrė su mažiau maitinimo problemų“
2 savaičių amžiaus kūdikiai, maitinami iš „Philips Avent“ buteliuko, jautė mažiau dieglių, palyginti su maitinamais iš įprasto buteliuko, ir buvo kur kas ramesni naktį nei kūdikiai, maitinami iš didžiausių konkurentų buteliuko.
Kas yra diegliai ir kaip jie veikia kūdikį? Iš dalies dieglius sukelia maitinimo metu nurytas oras, dėl to kūdikis virškinimo sistemoje jaučia nemalonių pojūčių. Simptomai apima verkimą, neramumą, pilvo pūtimą ir atpylimą.