GaminiaiPalaikymas

Užsiregistruokite ir gaukite išskirtinių pasiūlymų

30 dienų grąžinimas

Pristatymas per 3-4 darbo dienas

El. Parduotuvė

Visos serijos

  • Kliniškai įrodyta, kad sumažina dieglius ir nemalonius pojūčius*
  • Kliniškai įrodyta, kad sumažina dieglius ir nemalonius pojūčius*
  • Kliniškai įrodyta, kad sumažina dieglius ir nemalonius pojūčius*
  • Kliniškai įrodyta, kad sumažina dieglius ir nemalonius pojūčius*

Nutraukta gamyba

„Philips“ AventKūdikių buteliukas „Anti-colic“

SCF816/17

4.9
| (140) Atsiliepimai | 98% Rekomenduoja šį gaminį
Kliniškai įrodyta, kad sumažina dieglius ir nemalonius pojūčius*
Mūsų nuo dieglių apsaugantis buteliukas sukurtas taip, kad neleistų orui patekti į kūdikio pilvelį, palengvintų dieglius ir diskomfortą bei iki minimumo sumažintų sustojimus per maitinimą. Per integruotą nuo dieglių apsaugantį vožtuvą oras išleidžiamas iš kūdikio pilvelio.
Peržiūrėti visas naudas
Philips Avent #1 Recommended brand by moms worldwide Icon [9crop-673c99410da84f7fbac3b2b900864556] [master-673c99410da84f7fbac3b2b900864556] [com-mig]

visame pasaulyje mamų rekomenduojamas prekių ženklas1

Sukurtas nepertraukiamam maitinimui

Kliniškai įrodyta, kad sumažina dieglius ir nemalonius pojūčius*

  • 1 buteliukas

  • 11 oz / 330 ml

  • Vidutinės tėkmės čiulptukas

  • 3 mėn. ir daugiau

Įrodyta, kad dėl dieglius mažinančio vožtuvo sumažėja dieglių*

Įrodyta, kad dėl dieglius mažinančio vožtuvo sumažėja dieglių*

Mūsų dieglius mažinantis vožtuvas sukonstruotas taip, kad į kūdikio pilvelį nepatektų oro ir sumažėtų dieglių ir diskomforto. Kai kūdikis valgo, į žinduką įmontuotas vožtuvas lankstosi, kad oras patektų į buteliuką, būtų nukreiptas link buteliuko dugno ir nesusidarytų vakuumas. Jis sulaiko orą buteliuke toliau nuo vaiko pilvelio ir padeda sumažinti dieglius ir diskomfortą.

60 % ramesnis kūdikis, ypač naktį*

60 % ramesnis kūdikis, ypač naktį*

„Philips Avent Anti-colic“ buteliukas mažina nerimą. Iš „Philips Avent Anti-colic“ buteliukų maitinami kūdikiai yra 60 % ramesni naktį nei tie, kurie maitinami iš mūsų konkurentų gaminamų nuo dieglių apsaugančių buteliukų.*

Briaunuota tekstūra padeda užtikrinti nepertraukiamą maitinimą

Briaunuota tekstūra padeda užtikrinti nepertraukiamą maitinimą

Žindukas dėl jo formos tvirtai apžiojamas, o briaunota tekstūra padeda užtikrinti nepertraukiamą, patogų maitinimą.

Techninės savybės

Gaukite šio gaminio palaikymą

Raskite DUK, naudotojo vadovus, saugos informaciją ir patarimus

Atsiliepimai

Šiuos atsiliepimus tvarko „Bazaarvoice“ ir jie atitinka „Bazaarvoice“ autentiškumo politiką, kuri yra paremta kovos su sukčiavimu technologija ir žmonių analize. Duomenis galima rasti adresu
Klientų nuomonės, pateikiamos kaip produktų ir žvaigždučių įvertinimai, yra naudingos visiems. Jos padeda sužinoti daugiau apie produktą ir priimti pirkimo sprendimą. Kiekvienas klientas, įsigijęs produktą internetu ar parduotuvėje, gali palikti atsiliepimą

4.9

iš 5

140

Atsiliepimai

98%

Rekomenduoja šį gaminį

2

26/04/2022

Polska

Polska

Ulubiona butelka

Wygodnie karmi się maluszka tą butelką, dobra jakość, polecam.

Argumentai už

Dobra jakość, wygodnie się nią karmi

Argumentai prieš

Brak

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie SCF816/17 Butelka antykolkowa dla niemowląt

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie SCF816/17 Butelka antykolkowa dla niemowląt

12/04/2022

Polska

Polska

Zwycięzca naszego rankingu

Butelka Philips Avent do zdecydowanie nasz ulubieniec, któremu pozostaniemy wierni - a przetestowaliśmy wiele innych marek! Przede wszystkim buteleczka spełnia swoją rolę, bo częstotliwość kolek moich maluchów zdecydowanie się zmniejszyła. Co dla mnie ważne: dobrze się czyści, tworzywo porządne, które nie robi się matowe i nie odbarwia się mimo wielu prań. Kształt butelki bardzo przypasował i dzieciaki chętnie z niej piją, nie mają problemu z jej utrzymaniem. Co tu więcej mówić - polecam wszystkim mamom!

Argumentai už

kształt, waga, jakość materiału, łatwość czyszczenia

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie SCF816/17 Butelka antykolkowa dla niemowląt

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie SCF816/17 Butelka antykolkowa dla niemowląt

12/04/2022

Polska

Polska

Solidne wykonanie i jakość

Butelka jest wykonana naprawdę solidnie (do wykonania użyto naprawdę fajnej jakości materiałów). Butelka jest naprawdę lekka i przyjemnie się jej używa. Dziecko bez problemu trzyma butelkę. Produkt jest łatwy nie tylko w użyciu ale i w utrzymaniu go w czystości - nie zauważyłam też, aby na butelce pojawiły się przebarwienia.

Argumentai už

wygląd, jakość wykonania

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie SCF816/17 Butelka antykolkowa dla niemowląt

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie SCF816/17 Butelka antykolkowa dla niemowląt

Užsisakykite „Philips“ naujienlaiškį ir gaukite išskirtinius pasiūlymus

  • Išskirtiniai pasiūlymai nariams.
  • Ankstyva prieiga prie išpardavimų.
  • Patarimai apie sveiką gyvenimo būdą.

Noriu gauti reklaminę informaciją – pagal mano pageidavimus ir elgseną – apie Philips produktus, paslaugas, renginius ir akcijas. Bet kada galiu lengvai atsisakyti!

  • Išskirtiniai pasiūlymai nariams.
  • Ankstyva prieiga prie išpardavimų.
  • Patarimai apie sveiką gyvenimo būdą.
Atsakomybės apribojimai

  1. Remiantis 2023 m. visame pasaulyje atliktu internetiniu pasitenkinimo tyrimu, kuriame dalyvavo 10 109 mamos ir vaikų priežiūros prekių ženklų bei produktų naudotojai. 

  1. 0 % BPA, vadovaujantis ES reglamentais, 10/2011

  2. 2 savaičių amžiaus kūdikiai, maitinami iš „Philips Avent“ buteliuko jautė mažiau dieglių ir buvo kur kas ramesni naktį nei kūdikiai, maitinami iš konkurentų buteliukų.

  3. Įrodyta, kad čiulptuko dizainas neleidžia jam įsmukti, įtraukti oro ir užtikrina nepertraukiamą maitinimą.

  4. Kas yra diegliai ir kaip jie veikia kūdikį? Iš dalies dieglius sukelia maitinant nurytas oras, dėl to kūdikio pilvelyje atsiranda nemalonių pojūčių. Kūdikis ima verkti, tampa neramus.