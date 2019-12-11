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Nutraukta gamyba
SCF819/01
1 vnt.
Čiulptukas išlieka pilnas pieno net tada, kai buteliukas laikomas horizontaliai, tad kūdikis gali gerti įprastesnėje, stačioje padėtyje. Tai gali padėti sumažinti refliuksą, oro nurijimą, o maitinimas bus malonesnis tiek jums, tiek mažyliui.
Mūsų unikalus „AirFree™“ vožtuvas ištraukia orą iš čiulptuko, tad kūdikis gerdamas nuryja mažiau oro. Taip palengvėja dažnos maitinimo problemos, pvz., diegliai, dujų kaupimasis ir refliuksas.
„AirFree™“ vožtuvą lengvai pritvirtinsite bet kuriame „Philips Avent Anti-colic“ ir „Classic+“ buteliuke. Kadangi vožtuvas susideda iš vienos dalies, jį paprasta plauti.
4.0
iš 5
4
Atsiliepimai
Dvorakova1996
11/12/2019
Česká republika
Výborná láhev
Super láhev! Změna hned po prvním použití :) krásně si ulevil a už ho netrápí bříško tolik.
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie SCF819/02 Ventil AirFree™
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie SCF819/02 Ventil AirFree™
Dany smuc
02/12/2019
România
Este foarte util.
Este foarte bun. După masa bebelusul numai varsa daca este folosit acest dispozitiv. La prima vedere am avut retineri dar s au dovedit a fi false dupa folosirea acestui dispozitiv.
Argumentai už
Bebelusul nu mai varsa dupa masă, daca am folosit acest dispozitiv.
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie SCF819/02 Dispozitiv anticolici AirFree™
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie SCF819/02 Dispozitiv anticolici AirFree™
Esther89
19/10/2019
Magyarország
Ajánlom
Kislányom hasfájós volt,ekkor vásároltam a terméket. Kevesebb levegőt nyelt a tápszerrel és csökkentcsökkentette a hasfájást. Nagyon hasznos volt és minden etetésnél használtam. Könnyen beleilleszkedik a cumisüveg fejéhez. Kislányom nem vett észre különbséget, nem akadályozta az evést, a folyadék ugyanolyan gyorsan áramlott végig,mint előtte.
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie SCF819/01 AirFree™ szelep
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie SCF819/01 AirFree™ szelep
Remiantis 2023 m. visame pasaulyje atliktu internetiniu pasitenkinimo tyrimu, kuriame dalyvavo 10 109 mamos ir vaikų priežiūros prekių ženklų bei produktų naudotojai.
„AirFree™“ vožtuvas sukonstruotas taip, kad kūdikis nurytų mažiau oro. Čiulptukas išlieka pilnas pieno net horizontalioje padėtyje maitinant vaiką stačią. Kūdikiui nuryjant mažiau oro palengvėja dažnos maitinimo problemos, pvz., diegliai, dujų kaupimasis ir refliuksas.
2 savaičių amžiaus kūdikiai, maitinami iš „Philips Avent“ buteliuko, jautė mažiau dieglių, palyginti su maitinamais iš įprasto buteliuko, ir buvo kur kas ramesni naktį nei kūdikiai, maitinami iš didžiausių konkurentų buteliuko.
Kas yra diegliai ir kaip jie veikia kūdikį? Iš dalies dieglius sukelia maitinimo metu nurytas oras, dėl to kūdikis virškinimo sistemoje jaučia nemalonių pojūčių. Simptomai apima verkimą, neramumą, pilvo pūtimą ir atpylimą.