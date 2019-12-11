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  • Sumažina dieglius, dujų kaupimąsi ir refliuksą*
  • Sumažina dieglius, dujų kaupimąsi ir refliuksą*
  • Sumažina dieglius, dujų kaupimąsi ir refliuksą*
  • Sumažina dieglius, dujų kaupimąsi ir refliuksą*
  • Sumažina dieglius, dujų kaupimąsi ir refliuksą*
  • Sumažina dieglius, dujų kaupimąsi ir refliuksą*
  • Sumažina dieglius, dujų kaupimąsi ir refliuksą*
  • Sumažina dieglius, dujų kaupimąsi ir refliuksą*
  • Sumažina dieglius, dujų kaupimąsi ir refliuksą*
  • Sumažina dieglius, dujų kaupimąsi ir refliuksą*
  • Sumažina dieglius, dujų kaupimąsi ir refliuksą*
  • Sumažina dieglius, dujų kaupimąsi ir refliuksą*
  • Sumažina dieglius, dujų kaupimąsi ir refliuksą*
  • Sumažina dieglius, dujų kaupimąsi ir refliuksą*
  • Sumažina dieglius, dujų kaupimąsi ir refliuksą*
  • Sumažina dieglius, dujų kaupimąsi ir refliuksą*
  • Sumažina dieglius, dujų kaupimąsi ir refliuksą*
  • Sumažina dieglius, dujų kaupimąsi ir refliuksą*
  • Sumažina dieglius, dujų kaupimąsi ir refliuksą*
  • Sumažina dieglius, dujų kaupimąsi ir refliuksą*
  • Sumažina dieglius, dujų kaupimąsi ir refliuksą*
  • Sumažina dieglius, dujų kaupimąsi ir refliuksą*
  • Sumažina dieglius, dujų kaupimąsi ir refliuksą*
  • Sumažina dieglius, dujų kaupimąsi ir refliuksą*

Nutraukta gamyba

„Philips“ Avent„AirFree™“ vožtuvas

SCF819/01

4
| (4) Atsiliepimai
Sumažina dieglius, dujų kaupimąsi ir refliuksą*
Mūsų unikalus „AirFree“ vožtuvas sukonstruotas taip, kad gerdamas kūdikis nurytų mažiau oro, nes čiulptukas maitinimo metu visada yra pilnas pieno. Kūdikiui nuryjant mažiau oro palengvėja dažnos maitinimo problemos, pvz., diegliai, refliuksas ir dujų kaupimasis.
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Sumažina dieglius, dujų kaupimąsi ir refliuksą*

  • 1 vnt.

Sulaiko pieną viduje, o orą lauke, kad būtų lengva maitinti stačią

Sulaiko pieną viduje, o orą lauke, kad būtų lengva maitinti stačią

Čiulptukas išlieka pilnas pieno net tada, kai buteliukas laikomas horizontaliai, tad kūdikis gali gerti įprastesnėje, stačioje padėtyje. Tai gali padėti sumažinti refliuksą, oro nurijimą, o maitinimas bus malonesnis tiek jums, tiek mažyliui.

Čiulptukas išlieka pilnas pieno, o ne oro

Čiulptukas išlieka pilnas pieno, o ne oro

Mūsų unikalus „AirFree™“ vožtuvas ištraukia orą iš čiulptuko, tad kūdikis gerdamas nuryja mažiau oro. Taip palengvėja dažnos maitinimo problemos, pvz., diegliai, dujų kaupimasis ir refliuksas.

Lengva valyti ir surinkti, nes „AirFree™“ vožtuvas yra vientisas

Lengva valyti ir surinkti, nes „AirFree™“ vožtuvas yra vientisas

„AirFree™“ vožtuvą lengvai pritvirtinsite bet kuriame „Philips Avent Anti-colic“ ir „Classic+“ buteliuke. Kadangi vožtuvas susideda iš vienos dalies, jį paprasta plauti.

Techninės savybės

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Atsiliepimai

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4.0

iš 5

4

Atsiliepimai

4
3
2

11/12/2019

Česká republika

Česká republika

Výborná láhev

Super láhev! Změna hned po prvním použití :) krásně si ulevil a už ho netrápí bříško tolik.

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie SCF819/02 Ventil AirFree™

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie SCF819/02 Ventil AirFree™

02/12/2019

România

România

Este foarte util.

Este foarte bun. După masa bebelusul numai varsa daca este folosit acest dispozitiv. La prima vedere am avut retineri dar s au dovedit a fi false dupa folosirea acestui dispozitiv.

Argumentai už

Bebelusul nu mai varsa dupa masă, daca am folosit acest dispozitiv.

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie SCF819/02 Dispozitiv anticolici AirFree™

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie SCF819/02 Dispozitiv anticolici AirFree™

19/10/2019

Magyarország

Magyarország

Ajánlom

Kislányom hasfájós volt,ekkor vásároltam a terméket. Kevesebb levegőt nyelt a tápszerrel és csökkentcsökkentette a hasfájást. Nagyon hasznos volt és minden etetésnél használtam. Könnyen beleilleszkedik a cumisüveg fejéhez. Kislányom nem vett észre különbséget, nem akadályozta az evést, a folyadék ugyanolyan gyorsan áramlott végig,mint előtte.

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie SCF819/01 AirFree™ szelep

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie SCF819/01 AirFree™ szelep

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Atsakomybės apribojimai

  1. Remiantis 2023 m. visame pasaulyje atliktu internetiniu pasitenkinimo tyrimu, kuriame dalyvavo 10 109 mamos ir vaikų priežiūros prekių ženklų bei produktų naudotojai. 

  1. „AirFree™“ vožtuvas sukonstruotas taip, kad kūdikis nurytų mažiau oro. Čiulptukas išlieka pilnas pieno net horizontalioje padėtyje maitinant vaiką stačią. Kūdikiui nuryjant mažiau oro palengvėja dažnos maitinimo problemos, pvz., diegliai, dujų kaupimasis ir refliuksas.

  2. 2 savaičių amžiaus kūdikiai, maitinami iš „Philips Avent“ buteliuko, jautė mažiau dieglių, palyginti su maitinamais iš įprasto buteliuko, ir buvo kur kas ramesni naktį nei kūdikiai, maitinami iš didžiausių konkurentų buteliuko.

  3. Kas yra diegliai ir kaip jie veikia kūdikį? Iš dalies dieglius sukelia maitinimo metu nurytas oras, dėl to kūdikis virškinimo sistemoje jaučia nemalonių pojūčių. Simptomai apima verkimą, neramumą, pilvo pūtimą ir atpylimą.