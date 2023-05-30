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Pristatymas per 3-4 darbo dienas
Nutraukta gamyba
Sveikas gaminimo būdas garuose
Gam. garuose ir smulk. viename inde
Paprasta naudoti ir valyti
Įspėjantis pypsėjimas
Garuose pagamintas maistas yra sveikas. Pritaikius mūsų išskirtinę technologiją garai cirkuliuoja iš apačios į viršų, kad visi produktai būtų tolygiai gaminami neverdant. Išsaugomos naudingosios medžiagos, tekstūra ir gaminimo skysčiai, kad produktai būtų tinkami smulkinimui maišytuvu.
Čia rasite viską, ko jums reikia, kad paruoštumėte maistingą kūdikio maistą naudodami vieną indą. Paruoškite produktus garuose, nukelkite indą ir jį apvertę užfiksuokite, o tada smulkinkite, kol gausite norimos konsistencijos masę.
Nuo itin smulkiai sutrintų vaisių ir daržovių iki tokių produktų kaip mėsa ar žuvis maišymo, kad galiausiai galėtumėte mėgautis mišiniais su stambesniais gabalėliais. Mūsų sveiko kūdikių maisto gaminimo įrenginys „du viename“ padeda paruošti įvairų maistą, kuris tiks bet kuriam atjunkymo etapui ir kūdikio maitinimui.
4.8
iš 5
336
Atsiliepimai
97%
Rekomenduoja šį gaminį
Lina222
30/05/2023
Lietuva
Philips kampanijos apžvalga
Philips Avent maisto garintuvas❣️užauginau 2 vaikučius, naudojau tik šį prietaisą gaminti vaikų maistui garuose, jį trinti. Nepamainomas prietaisas buityje turint mažų vaikų, kurie tik pradeda ragauti maistą, jį valgyti💞 Išsaugomi votaminai ir kitos maistinės medžiagos
Argumentai už
Lengva naudoti, greitai garina maistą
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Advanced SCF870/22 Garintuvas / maišytuvas „du viename“
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Advanced SCF870/22 Garintuvas / maišytuvas „du viename“
Kūdikiomama
01/07/2019
Lietuva
Patogu ir greita gaminti
Patogus naudoti, maistas pagaminamas labai greitai, sutrinamas smulkiai.
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Advanced SCF870/22 Garintuvas / maišytuvas „du viename“
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Advanced SCF870/22 Garintuvas / maišytuvas „du viename“
MartynasSCF870
11/10/2017
Lietuva
Gerai vertinu
Patogus, irenginys sutaupantis laiko. Bei nereik daug puodu naudoti, o juos reiks veliau plauti. Zmona labai dziaugiasi, kad be didesnio vargo gali greitai paruost kudikiui maistelio. PASTABA: Su blenderiu paruosta kosyte buna labai klampi ir smulki, o su siuo prietaisu susmulkinama ir turi smulkiu gabaliuku.
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Advanced SCF870/22 Garintuvas / maišytuvas „du viename“
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Advanced SCF870/22 Garintuvas / maišytuvas „du viename“
Remiantis 2024 m. visame pasaulyje atliktu internetiniu pasitenkinimo tyrimu, kuriame dalyvavo 8 139 mamos ir vaikų priežiūros prekių ženklų bei produktų naudotojai.