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  • Sveikas garinimas, lengvas maišymas
  • Sveikas garinimas, lengvas maišymas
  • Sveikas garinimas, lengvas maišymas
  • Sveikas garinimas, lengvas maišymas
  • Sveikas garinimas, lengvas maišymas
  • Sveikas garinimas, lengvas maišymas
  • Sveikas garinimas, lengvas maišymas
  • Sveikas garinimas, lengvas maišymas
  • Sveikas garinimas, lengvas maišymas
  • Sveikas garinimas, lengvas maišymas
  • Sveikas garinimas, lengvas maišymas
  • Sveikas garinimas, lengvas maišymas
  • Sveikas garinimas, lengvas maišymas
  • Sveikas garinimas, lengvas maišymas
  • Sveikas garinimas, lengvas maišymas
  • Sveikas garinimas, lengvas maišymas
  • Sveikas garinimas, lengvas maišymas
  • Sveikas garinimas, lengvas maišymas
  • Sveikas garinimas, lengvas maišymas
  • Sveikas garinimas, lengvas maišymas

Nutraukta gamyba

AdvancedGarintuvas / maišytuvas „du viename“

SCF870/20

4.8
| (336) Atsiliepimai | 97% Rekomenduoja šį gaminį
Sveikas garinimas, lengvas maišymas
Naudodami „Philips Avent 2-in-1 Steamer Blender“ galite lengvai paruošti maistingą maistą kūdikiui namuose. Pirmiausia garais apdorokite vaisius, daržoves, žuvį ar mėsą, tada pakelkite ir apverskite ąsotį, kad viską susmulkintumėte, – ir niekur nereikės perdėti maisto!
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Sveiko maisto kūdikiui ruošimo įrenginys maistingiems kūdikio patiekalams

Sveikas garinimas, lengvas maišymas

  • Sveikas gaminimo būdas garuose

  • Gam. garuose ir smulk. viename inde

  • Paprasta naudoti ir valyti

  • Įspėjantis pypsėjimas

Gaminkite sveikai naudodami unikalią gaminimo garuose technologiją

Gaminkite sveikai naudodami unikalią gaminimo garuose technologiją

Garuose pagamintas maistas yra sveikas. Pritaikius mūsų išskirtinę technologiją garai cirkuliuoja iš apačios į viršų, kad visi produktai būtų tolygiai gaminami neverdant. Išsaugomos naudingosios medžiagos, tekstūra ir gaminimo skysčiai, kad produktai būtų tinkami smulkinimui maišytuvu.

Gaminkite garuose ir smulkinkite naudodami vieną indą

Gaminkite garuose ir smulkinkite naudodami vieną indą

Čia rasite viską, ko jums reikia, kad paruoštumėte maistingą kūdikio maistą naudodami vieną indą. Paruoškite produktus garuose, nukelkite indą ir jį apvertę užfiksuokite, o tada smulkinkite, kol gausite norimos konsistencijos masę.

Kiekvienam etapui, pradedant tyrelėmis ir baigiant gabaliukais

Kiekvienam etapui, pradedant tyrelėmis ir baigiant gabaliukais

Nuo itin smulkiai sutrintų vaisių ir daržovių iki tokių produktų kaip mėsa ar žuvis maišymo, kad galiausiai galėtumėte mėgautis mišiniais su stambesniais gabalėliais. Mūsų sveiko kūdikių maisto gaminimo įrenginys „du viename“ padeda paruošti įvairų maistą, kuris tiks bet kuriam atjunkymo etapui ir kūdikio maitinimui.

Techninės savybės

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Atsiliepimai

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4.8

iš 5

336

Atsiliepimai

97%

Rekomenduoja šį gaminį

30/05/2023

Lietuva

Lietuva

Philips kampanijos apžvalga

Philips Avent maisto garintuvas❣️užauginau 2 vaikučius, naudojau tik šį prietaisą gaminti vaikų maistui garuose, jį trinti. Nepamainomas prietaisas buityje turint mažų vaikų, kurie tik pradeda ragauti maistą, jį valgyti💞 Išsaugomi votaminai ir kitos maistinės medžiagos

Argumentai už

Lengva naudoti, greitai garina maistą

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Advanced SCF870/22 Garintuvas / maišytuvas „du viename“

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Advanced SCF870/22 Garintuvas / maišytuvas „du viename“

01/07/2019

Lietuva

Lietuva

Patogu ir greita gaminti

Patogus naudoti, maistas pagaminamas labai greitai, sutrinamas smulkiai.

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Advanced SCF870/22 Garintuvas / maišytuvas „du viename“

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Advanced SCF870/22 Garintuvas / maišytuvas „du viename“

11/10/2017

Lietuva

Lietuva

Gerai vertinu

Patogus, irenginys sutaupantis laiko. Bei nereik daug puodu naudoti, o juos reiks veliau plauti. Zmona labai dziaugiasi, kad be didesnio vargo gali greitai paruost kudikiui maistelio. PASTABA: Su blenderiu paruosta kosyte buna labai klampi ir smulki, o su siuo prietaisu susmulkinama ir turi smulkiu gabaliuku.

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Advanced SCF870/22 Garintuvas / maišytuvas „du viename“

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Advanced SCF870/22 Garintuvas / maišytuvas „du viename“

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  1. Remiantis 2024 m. visame pasaulyje atliktu internetiniu pasitenkinimo tyrimu, kuriame dalyvavo 8 139 mamos ir vaikų priežiūros prekių ženklų bei produktų naudotojai. 