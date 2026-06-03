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  • Ruoškite sveiką maistą kūdikiui be didelių pastangų
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  • Ruoškite sveiką maistą kūdikiui be didelių pastangų
  • Ruoškite sveiką maistą kūdikiui be didelių pastangų
  • Ruoškite sveiką maistą kūdikiui be didelių pastangų
  • Ruoškite sveiką maistą kūdikiui be didelių pastangų
  • Ruoškite sveiką maistą kūdikiui be didelių pastangų
  • Ruoškite sveiką maistą kūdikiui be didelių pastangų
  • Ruoškite sveiką maistą kūdikiui be didelių pastangų
  • Ruoškite sveiką maistą kūdikiui be didelių pastangų
  • Ruoškite sveiką maistą kūdikiui be didelių pastangų
  • Ruoškite sveiką maistą kūdikiui be didelių pastangų
  • Ruoškite sveiką maistą kūdikiui be didelių pastangų
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  • Ruoškite sveiką maistą kūdikiui be didelių pastangų
  • Ruoškite sveiką maistą kūdikiui be didelių pastangų
  • Ruoškite sveiką maistą kūdikiui be didelių pastangų
  • Ruoškite sveiką maistą kūdikiui be didelių pastangų
  • Ruoškite sveiką maistą kūdikiui be didelių pastangų
  • Ruoškite sveiką maistą kūdikiui be didelių pastangų
  • Ruoškite sveiką maistą kūdikiui be didelių pastangų
  • Ruoškite sveiką maistą kūdikiui be didelių pastangų
  • Ruoškite sveiką maistą kūdikiui be didelių pastangų
  • Ruoškite sveiką maistą kūdikiui be didelių pastangų

Nutraukta gamyba

Sveiko kūdikių maisto įrenginys keturi viename

SCF875/02

4.6
| (642) Atsiliepimai | 92% Rekomenduoja šį gaminį

1 apdovanojimas

Ruoškite sveiką maistą kūdikiui be didelių pastangų
Mes suprantame tinkamos mitybos svarbą jūsų kūdikio vystymuisi. „Philips Avent“ sveiko maisto kūdikiui ruošimo priedas padės paruošti namuose skanius patiekalus pagal jūsų kūdikio poreikius.
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Ruoškite sveiką maistą kūdikiui be didelių pastangų

  • Gam. garuose, smulk., atšild., pašild.

  • Sveikas gaminimo būdas garuose

  • Gam. garuose ir smulk. viename inde

  • Atjunkymo patarimai ir receptai

Gaminkite sveikai naudodami unikalią gaminimo garuose technologiją

Gaminkite sveikai naudodami unikalią gaminimo garuose technologiją

Garuose pagamintas maistas yra sveikas. Pritaikius mūsų išskirtinę technologiją garai cirkuliuoja iš apačios į viršų, kad visi produktai būtų tolygiai gaminami neverdant. Išsaugomos naudingosios medžiagos, tekstūra ir gaminimo skysčiai, kad produktai būtų tinkami smulkinimui maišytuvu.

Gaminkite garuose ir smulkinkite naudodami vieną indą

Gaminkite garuose ir smulkinkite naudodami vieną indą

Čia rasite viską, ko jums reikia, kad paruoštumėte maistingą kūdikio maistą naudodami vieną indą. Paruoškite produktus garuose, nukelkite indą ir jį apvertę užfiksuokite, o tada smulkinkite, kol gausite norimos konsistencijos masę.

Kiekvienam etapui, pradedant tyrelėmis ir baigiant gabaliukais

Kiekvienam etapui, pradedant tyrelėmis ir baigiant gabaliukais

Nuo nepriekaištingai susmulkintų vaisių ir daržovių, iki produktų derinių su mėsa, žuvimi ir ankštinėmis daržovėmis, pasiūlant stambesnės tekstūros maistą. Šis mūsų „keturi viename“ sveiko kūdikių maisto įrenginys bus naudingas kiekviename etape.

Techninės savybės

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Apdovanojimai

  • Award image AWARD-961262

Atsiliepimai

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4.6

iš 5

642

Atsiliepimai

92%

Rekomenduoja šį gaminį

03/06/2026

Lietuva

Lietuva

Puikus blenderis!

Philips Avent blenderis-garintuvas labai patogus – vienu metu ir garina, ir blendina, ir šildo. Maistas kūdikiui paruošiamas greitai ir be papildomų indų, todėl sutaupo daug laiko ir palengvina kasdienį maisto gaminimą.

Argumentai prieš

-

Ši apžvalga buvo parašyta apie Premium SCF885/01 Garintuvas / maišytuvas „keturi viename“

Date of Use 2026-05-03

Ši apžvalga buvo parašyta apie Premium SCF885/01 Garintuvas / maišytuvas „keturi viename“

Date of Use 2026-05-03

13/05/2025

Lietuva

Lietuva

Rekomenduoju!!

Labai patogus ir funkcionalus prietaisas – jame galima garinti, trinti, šildyti ir net atitirpinti maistą. Tikrai labai taupo laiką ir yra lengva naudoti, bei valyti. Rekomenduoju tiems, kas tikrai nori greitai ir patogiai ruošti sveiką maistą savo mažyliui.

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Premium SCF885/01 Garintuvas / maišytuvas „keturi viename“

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Premium SCF885/01 Garintuvas / maišytuvas „keturi viename“

29/10/2024

Lietuva

Lietuva

4&1 garintuvas smulkintuvas

Pasirinkau si garintuva nes jame galima tiek garinti, tiek smulkinti, tiek sildyti tiek atsildyti, jis lengvai valomas bei ji labai patogu naudoti.

Argumentai už

Greitai ir lengvai paruosiamas maistas

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Premium SCF885/01 Garintuvas / maišytuvas „keturi viename“

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Premium SCF885/01 Garintuvas / maišytuvas „keturi viename“

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Atsakomybės apribojimai

  1. Remiantis 2024 m. visame pasaulyje atliktu internetiniu pasitenkinimo tyrimu, kuriame dalyvavo 8 139 mamos ir vaikų priežiūros prekių ženklų bei produktų naudotojai. 