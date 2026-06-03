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Nutraukta gamyba
Gam. garuose, smulk., atšild., pašild.
Sveikas gaminimo būdas garuose
Gam. garuose ir smulk. viename inde
Atjunkymo patarimai ir receptai
Garuose pagamintas maistas yra sveikas. Pritaikius mūsų išskirtinę technologiją garai cirkuliuoja iš apačios į viršų, kad visi produktai būtų tolygiai gaminami neverdant. Išsaugomos naudingosios medžiagos, tekstūra ir gaminimo skysčiai, kad produktai būtų tinkami smulkinimui maišytuvu.
Čia rasite viską, ko jums reikia, kad paruoštumėte maistingą kūdikio maistą naudodami vieną indą. Paruoškite produktus garuose, nukelkite indą ir jį apvertę užfiksuokite, o tada smulkinkite, kol gausite norimos konsistencijos masę.
Nuo nepriekaištingai susmulkintų vaisių ir daržovių, iki produktų derinių su mėsa, žuvimi ir ankštinėmis daržovėmis, pasiūlant stambesnės tekstūros maistą. Šis mūsų „keturi viename“ sveiko kūdikių maisto įrenginys bus naudingas kiekviename etape.
Apdovanojimai
4.6
iš 5
642
Atsiliepimai
92%
Rekomenduoja šį gaminį
Pirmą KARTĄ mama
03/06/2026
Lietuva
Puikus blenderis!
Philips Avent blenderis-garintuvas labai patogus – vienu metu ir garina, ir blendina, ir šildo. Maistas kūdikiui paruošiamas greitai ir be papildomų indų, todėl sutaupo daug laiko ir palengvina kasdienį maisto gaminimą.
Argumentai prieš
-
Ši apžvalga buvo parašyta apie Premium SCF885/01 Garintuvas / maišytuvas „keturi viename“
Date of Use 2026-05-03
Ši apžvalga buvo parašyta apie Premium SCF885/01 Garintuvas / maišytuvas „keturi viename“
Date of Use 2026-05-03
Gretm
13/05/2025
Lietuva
Rekomenduoju!!
Labai patogus ir funkcionalus prietaisas – jame galima garinti, trinti, šildyti ir net atitirpinti maistą. Tikrai labai taupo laiką ir yra lengva naudoti, bei valyti. Rekomenduoju tiems, kas tikrai nori greitai ir patogiai ruošti sveiką maistą savo mažyliui.
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Premium SCF885/01 Garintuvas / maišytuvas „keturi viename“
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Premium SCF885/01 Garintuvas / maišytuvas „keturi viename“
Dijora
29/10/2024
Lietuva
4&1 garintuvas smulkintuvas
Pasirinkau si garintuva nes jame galima tiek garinti, tiek smulkinti, tiek sildyti tiek atsildyti, jis lengvai valomas bei ji labai patogu naudoti.
Argumentai už
Greitai ir lengvai paruosiamas maistas
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Premium SCF885/01 Garintuvas / maišytuvas „keturi viename“
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Premium SCF885/01 Garintuvas / maišytuvas „keturi viename“
Remiantis 2024 m. visame pasaulyje atliktu internetiniu pasitenkinimo tyrimu, kuriame dalyvavo 8 139 mamos ir vaikų priežiūros prekių ženklų bei produktų naudotojai.