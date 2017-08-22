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Nutraukta gamyba
Būtiniausi kūdikio priežiūros daiktai
Pilnas rinkinys
Berniukams ir mergaitėms
Greitai, patogiai ir tiksliai matuoja kūdikio temperatūrą. Skaitmeninis termometras pasižymi profesionaliu tikslumu*, o lankstus antgalis užtikrina daugiau patogumo jums ir jūsų kūdikiui.
Struktūriškas rinkinys suteikia erdvę papildomiems kūdikio priežiūros gaminiams, tuo pačiu jis yra kompaktiškas ir patogus, kad galėtumėte pasiimti su savimi. Puikiai tinka kelionėse ir vaikų kambaryje.
Nosies aspiratorius leidžia pasirūpinti, kad kūdikio kvėpavimo takai būtų atviri, jis jaustųsi ir miegotų geriau.
4.6
iš 5
60
Atsiliepimai
93%
Rekomenduoja šį gaminį
Egle
22/08/2017
Lietuva
Akcijos dalis
Viskas, ko reikia - vienoje vietoje
Labai patogus rinkinys, rekomenduočiau visiems tėveliams. Skirtas ilgalaikiam naudojimui, todėl kad nuo pirmųjų kūdikio dienų naudosite daugelį daiktų. Labai patogios žirklutės ir šukos, kurias naudojame praktiškai kasdien. Ypač patogu kelionėse, nes viskas, ko gali prireikti - vienoje vietoje, patogiai sukomplektuota.
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie SCH400/30 Kūdikių priežiūros rinkinys
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie SCH400/30 Kūdikių priežiūros rinkinys
Viktorija
18/08/2017
Lietuva
Akcijos dalis
Patogus naudoti
Viskas, ko reikia mažylių higienos priežiūrai vienoje vietoje.
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie SCH400/30 Kūdikių priežiūros rinkinys
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie SCH400/30 Kūdikių priežiūros rinkinys
Grzanka80
11/07/2023
Polska
Najlepsze nożyczki
Zestaw super! A najlepsze są nożyczki, rozpadły się na dwie części po 4 latach użytkowania. Mam syna z autyzmem i tylko tymi nożyczkami pozwala obcinać sobie paznokcie bo mówi ze przy nich go nie boli. Gdzie ja teraz znajdę takie drugie? Kupiliśmy dwie pary innych Marek i żadne nie są dobre!
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie SCH400/30 Zestaw do pielęgnacji dziecka
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie SCH400/30 Zestaw do pielęgnacji dziecka
Remiantis 2023 m. visame pasaulyje atliktu internetiniu pasitenkinimo tyrimu, kuriame dalyvavo 10 109 mamos ir vaikų priežiūros prekių ženklų bei produktų naudotojai.
±0,1°C nuo 35°C iki 42 °C, esant 22°C kambario temperatūrai