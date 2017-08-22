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  • Mano pirmasis kūdikių priežiūros rinkinys
  • Mano pirmasis kūdikių priežiūros rinkinys
  • Mano pirmasis kūdikių priežiūros rinkinys
  • Mano pirmasis kūdikių priežiūros rinkinys
  • Mano pirmasis kūdikių priežiūros rinkinys
  • Mano pirmasis kūdikių priežiūros rinkinys
  • Mano pirmasis kūdikių priežiūros rinkinys
  • Mano pirmasis kūdikių priežiūros rinkinys
  • Mano pirmasis kūdikių priežiūros rinkinys
  • Mano pirmasis kūdikių priežiūros rinkinys
  • Mano pirmasis kūdikių priežiūros rinkinys
  • Mano pirmasis kūdikių priežiūros rinkinys
  • Mano pirmasis kūdikių priežiūros rinkinys
  • Mano pirmasis kūdikių priežiūros rinkinys
  • Mano pirmasis kūdikių priežiūros rinkinys
  • Mano pirmasis kūdikių priežiūros rinkinys
  • Mano pirmasis kūdikių priežiūros rinkinys
  • Mano pirmasis kūdikių priežiūros rinkinys
  • Mano pirmasis kūdikių priežiūros rinkinys
  • Mano pirmasis kūdikių priežiūros rinkinys
  • Mano pirmasis kūdikių priežiūros rinkinys
  • Mano pirmasis kūdikių priežiūros rinkinys
  • Mano pirmasis kūdikių priežiūros rinkinys
  • Mano pirmasis kūdikių priežiūros rinkinys

Nutraukta gamyba

„Philips“ AventKūdikių priežiūros rinkinys

SCH400/00

4.6
| (60) Atsiliepimai | 93% Rekomenduoja šį gaminį
Mano pirmasis kūdikių priežiūros rinkinys
Naudodami kūdikių priežiūros rinkinį SCH400 savo mažyliu pasirūpinsite užtikrintai. Kompaktišką rinkinį sudaro tikslus, patogus ir greitai temperatūrą matuojantis skaitmeninis termometras, nosies aspiratorius su minkštu antgaliu, mažas dantų šepetėlis, nagų ir plaukų priežiūros komplektas.
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Visi būtiniausi kūdikio priežiūros daiktai viename rinkinyje

Mano pirmasis kūdikių priežiūros rinkinys

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  • Pilnas rinkinys

  • Berniukams ir mergaitėms

Profesionalaus tikslumo skaitmeninis termometras*

Profesionalaus tikslumo skaitmeninis termometras*

Greitai, patogiai ir tiksliai matuoja kūdikio temperatūrą. Skaitmeninis termometras pasižymi profesionaliu tikslumu*, o lankstus antgalis užtikrina daugiau patogumo jums ir jūsų kūdikiui.

Patogus ir struktūriškas rinkinys

Struktūriškas rinkinys suteikia erdvę papildomiems kūdikio priežiūros gaminiams, tuo pačiu jis yra kompaktiškas ir patogus, kad galėtumėte pasiimti su savimi. Puikiai tinka kelionėse ir vaikų kambaryje.

Nosies aspiratorius su minkštu ir lanksčiu antgaliu

Nosies aspiratorius su minkštu ir lanksčiu antgaliu

Nosies aspiratorius leidžia pasirūpinti, kad kūdikio kvėpavimo takai būtų atviri, jis jaustųsi ir miegotų geriau.

Techninės savybės

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Atsiliepimai

Šiuos atsiliepimus tvarko „Bazaarvoice“ ir jie atitinka „Bazaarvoice“ autentiškumo politiką, kuri yra paremta kovos su sukčiavimu technologija ir žmonių analize. Duomenis galima rasti adresu
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4.6

iš 5

60

Atsiliepimai

93%

Rekomenduoja šį gaminį

22/08/2017

Lietuva

Lietuva

Viskas, ko reikia - vienoje vietoje

Labai patogus rinkinys, rekomenduočiau visiems tėveliams. Skirtas ilgalaikiam naudojimui, todėl kad nuo pirmųjų kūdikio dienų naudosite daugelį daiktų. Labai patogios žirklutės ir šukos, kurias naudojame praktiškai kasdien. Ypač patogu kelionėse, nes viskas, ko gali prireikti - vienoje vietoje, patogiai sukomplektuota.

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie SCH400/30 Kūdikių priežiūros rinkinys

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie SCH400/30 Kūdikių priežiūros rinkinys

18/08/2017

Lietuva

Lietuva

Patogus naudoti

Viskas, ko reikia mažylių higienos priežiūrai vienoje vietoje.

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie SCH400/30 Kūdikių priežiūros rinkinys

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie SCH400/30 Kūdikių priežiūros rinkinys

11/07/2023

Polska

Polska

Najlepsze nożyczki

Zestaw super! A najlepsze są nożyczki, rozpadły się na dwie części po 4 latach użytkowania. Mam syna z autyzmem i tylko tymi nożyczkami pozwala obcinać sobie paznokcie bo mówi ze przy nich go nie boli. Gdzie ja teraz znajdę takie drugie? Kupiliśmy dwie pary innych Marek i żadne nie są dobre!

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie SCH400/30 Zestaw do pielęgnacji dziecka

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie SCH400/30 Zestaw do pielęgnacji dziecka

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Atsakomybės apribojimai

  1. Remiantis 2023 m. visame pasaulyje atliktu internetiniu pasitenkinimo tyrimu, kuriame dalyvavo 10 109 mamos ir vaikų priežiūros prekių ženklų bei produktų naudotojai. 

  1. ±0,1°C nuo 35°C iki 42 °C, esant 22°C kambario temperatūrai