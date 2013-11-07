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Nutraukta gamyba
Skaitmeninis vonios ir kambario termometras suteikia galimybę patogiai nustatyti kūdikiui optimaliausią vonios ir kambario temperatūrą. Kūdikis patogiausiai jausis vonioje, jei vandens temperatūra bus 36,5–38 °C. 39 °C ar didesnė temperatūra yra per didelė, kūdikis gali nudegti! Kūdikiams geriausia miegoti kambaryje, kuriame temperatūra yra 18 °C.
Gaminiai, kurie atitinka žaislams taikomus standartus, yra visiškai saugūs, nes buvo kruopščiai patikrinti siekiant užtikrinti jų atitikimą šioms normoms.
4.2
iš 5
10
Atsiliepimai
80%
Rekomenduoja šį gaminį
madalenm
07/11/2013
Polska
Jest bardzo praktyczny
termometr jest swietny. lezy u mojego dziecka w łozeczku. jest bezpieczny gdy mała nim sie bawi. spwadza sie w pokoju I łazience.
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie SCH550/20 Dziecięcy termometr do kąpieli i pokoju
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie SCH550/20 Dziecięcy termometr do kąpieli i pokoju
madalenm
24/07/2013
Polska
świetny produkt
kupiłam termometr na wyprzedazy, switnie sie spisuje w sypialni I do wanny. Obecnie termometr znajduje się w łóżeczku mojej córki, mogę nabierzonco spr. jaka ma temperature. Najważniejsze jest to ze product jest bezpieczny I nie zrobi krzywdy dziecku.
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie SCH550/20 Dziecięcy termometr do kąpieli i pokoju
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie SCH550/20 Dziecięcy termometr do kąpieli i pokoju
merilynn
26/04/2025
Slovensko
Spoľahlivý a odolný teplomer
Teplomer som kúpila pred pár rokmi vo výpredaji a používame ho v kancelárii, aby sme vedeli objektívne rozhodnúť, kedy ešte netreba alebo už treba zapínať klímu. Spoľahlivo a rýchlo meria teplotu v miestnosti, viackrát sme ho použili aj na vodu, keď haproval bojler. Aj vizuálne je teplomer veľmi pekný a dobre navrhnutý. Výmena batérií po pár rokoch bola intuitívna a jednoduchá.
Argumentai už
spoľahlivý, odolný, prakticky nezničiteľný
Argumentai prieš
(kvôli vodeodolnosti som si myslela, že batérie sa nedajú vymeniť, kým som to neskúsila)
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie SCH550/20 Detský kúpeľňový a izbový teplomer
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie SCH550/20 Detský kúpeľňový a izbový teplomer
Remiantis 2023 m. visame pasaulyje atliktu internetiniu pasitenkinimo tyrimu, kuriame dalyvavo 10 109 mamos ir vaikų priežiūros prekių ženklų bei produktų naudotojai.