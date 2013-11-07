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  • Tiksli temperatūra

Nutraukta gamyba

„Philips“ AventVonelės ir kambario termometras

SCH550/00

4.2
| (10) Atsiliepimai | 80% Rekomenduoja šį gaminį
Tiksli temperatūra
Šis skaitmeninis termometras matuoja kūdikio kambario ir vandens vonioje temperatūrą. Dėl patrauklaus dizaino jis tinka vonioje besimaudančiam kūdikiui žaisti.
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Plūduriuoja vandenyje

Tiksli temperatūra

Tikslūs vonios ir miegamojo temperatūros rodmenys

Skaitmeninis vonios ir kambario termometras suteikia galimybę patogiai nustatyti kūdikiui optimaliausią vonios ir kambario temperatūrą. Kūdikis patogiausiai jausis vonioje, jei vandens temperatūra bus 36,5–38 °C. 39 °C ar didesnė temperatūra yra per didelė, kūdikis gali nudegti! Kūdikiams geriausia miegoti kambaryje, kuriame temperatūra yra 18 °C.

Atitinka visus taikomus žaislų ir saugos reikalavimus

Atitinka visus taikomus žaislų ir saugos reikalavimus

Gaminiai, kurie atitinka žaislams taikomus standartus, yra visiškai saugūs, nes buvo kruopščiai patikrinti siekiant užtikrinti jų atitikimą šioms normoms.

Plūduriuoja vandenyje

Techninės savybės

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Atsiliepimai

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4.2

iš 5

10

Atsiliepimai

80%

Rekomenduoja šį gaminį

4
3
2

07/11/2013

Polska

Polska

Jest bardzo praktyczny

termometr jest swietny. lezy u mojego dziecka w łozeczku. jest bezpieczny gdy mała nim sie bawi. spwadza sie w pokoju I łazience.

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie SCH550/20 Dziecięcy termometr do kąpieli i pokoju

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie SCH550/20 Dziecięcy termometr do kąpieli i pokoju

24/07/2013

Polska

Polska

świetny produkt

kupiłam termometr na wyprzedazy, switnie sie spisuje w sypialni I do wanny. Obecnie termometr znajduje się w łóżeczku mojej córki, mogę nabierzonco spr. jaka ma temperature. Najważniejsze jest to ze product jest bezpieczny I nie zrobi krzywdy dziecku.

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie SCH550/20 Dziecięcy termometr do kąpieli i pokoju

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie SCH550/20 Dziecięcy termometr do kąpieli i pokoju

26/04/2025

Slovensko

Slovensko

Spoľahlivý a odolný teplomer

Teplomer som kúpila pred pár rokmi vo výpredaji a používame ho v kancelárii, aby sme vedeli objektívne rozhodnúť, kedy ešte netreba alebo už treba zapínať klímu. Spoľahlivo a rýchlo meria teplotu v miestnosti, viackrát sme ho použili aj na vodu, keď haproval bojler. Aj vizuálne je teplomer veľmi pekný a dobre navrhnutý. Výmena batérií po pár rokoch bola intuitívna a jednoduchá.

Argumentai už

spoľahlivý, odolný, prakticky nezničiteľný

Argumentai prieš

(kvôli vodeodolnosti som si myslela, že batérie sa nedajú vymeniť, kým som to neskúsila)

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie SCH550/20 Detský kúpeľňový a izbový teplomer

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie SCH550/20 Detský kúpeľňový a izbový teplomer

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Atsakomybės apribojimai

  1. Remiantis 2023 m. visame pasaulyje atliktu internetiniu pasitenkinimo tyrimu, kuriame dalyvavo 10 109 mamos ir vaikų priežiūros prekių ženklų bei produktų naudotojai. 