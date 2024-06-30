30 dienų grąžinimas
Pristatymas per 3-4 darbo dienas
30 dienų grąžinimas
Pristatymas per 3-4 darbo dienas
1 buteliukas
11 oz / 330 ml
3 srauto spenelis
3 mėn. ir daugiau
Keiskite ir pritaikykite pientraukio, buteliuko ir puodelio dalis bei sukurkite jums tinkantį produktą, kai jo reikia!
Mūsų „Anti-colic“ buteliukas pagamintas taip, kad maitinant iš jo nelašėtų ir maitinimas būtų dar malonesnis.
Mūsų „Anti-colic“ buteliukas sudarytas iš kelių dalių, kad būtų galima greitai ir lengvai surinkti.
4.8
iš 5
32
Atsiliepimai
97%
Rekomenduoja šį gaminį
Tato son
30/06/2024
Україна
Зручна
Дуже подобається пляшечка тим, що під пиття, нічого не тиче, маленький відразу прийняв пляшку. Гарної якості як пляшка так і соска.
Argumentai už
Якість
Argumentai prieš
Немає
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie SCY106/01 Дитяча пляшечка Anti-colic
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie SCY106/01 Дитяча пляшечка Anti-colic
Барвінок
26/06/2024
Україна
Зменшення кольок
Вся продукція авент якісна, і антіколіковими пляшечками користуємось з народження. Поміняли третю пляшечку по віку дитини, и вони всі нам підійшли. Пляшки практичні, соски не злипаються, легко мити. Все просто и функціонально.
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie SCY106/01 Дитяча пляшечка Anti-colic
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie SCY106/01 Дитяча пляшечка Anti-colic
Vezyn
30/05/2024
Україна
Вибір того вартий
Ціна відповідає якості. Про даний вибір не пошкодувала, а ні разу. Якщо шукаєте найкращу пляшечку для своєї дитини, то це саме та!
Argumentai už
Так
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie SCY106/01 Дитяча пляшечка Anti-colic
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie SCY106/01 Дитяча пляшечка Anti-colic
Remiantis 2023 m. visame pasaulyje atliktu internetiniu pasitenkinimo tyrimu, kuriame dalyvavo 10 109 mamos ir vaikų priežiūros prekių ženklų bei produktų naudotojai.
2 savaičių amžiaus kūdikiai, maitinami iš „Philips Avent“ buteliuko jautė mažiau dieglių ir buvo kur kas ramesni naktį nei kūdikiai, maitinami iš kitų populiarių buteliukų.
Įrodyta, kad čiulptuko dizainas neleidžia jam įsmukti, įtraukti oro ir užtikrina nepertraukiamą maitinimą.
Kas yra diegliai ir kaip jie veikia kūdikį? Iš dalies dieglius sukelia maitinant nurytas oras, dėl to kūdikio pilvelyje atsiranda nemalonių pojūčių. Kūdikis ima verkti, tampa neramus.