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  • Kliniškai įrodyta, kad sumažina dieglius ir nemalonius pojūčius*
  • Kliniškai įrodyta, kad sumažina dieglius ir nemalonius pojūčius*
  • Kliniškai įrodyta, kad sumažina dieglius ir nemalonius pojūčius*
  • Kliniškai įrodyta, kad sumažina dieglius ir nemalonius pojūčius*
  • Kliniškai įrodyta, kad sumažina dieglius ir nemalonius pojūčius*
  • Kliniškai įrodyta, kad sumažina dieglius ir nemalonius pojūčius*
  • Kliniškai įrodyta, kad sumažina dieglius ir nemalonius pojūčius*
  • Kliniškai įrodyta, kad sumažina dieglius ir nemalonius pojūčius*
  • Kliniškai įrodyta, kad sumažina dieglius ir nemalonius pojūčius*
  • Kliniškai įrodyta, kad sumažina dieglius ir nemalonius pojūčius*
  • Kliniškai įrodyta, kad sumažina dieglius ir nemalonius pojūčius*
  • Kliniškai įrodyta, kad sumažina dieglius ir nemalonius pojūčius*
  • Kliniškai įrodyta, kad sumažina dieglius ir nemalonius pojūčius*
  • Kliniškai įrodyta, kad sumažina dieglius ir nemalonius pojūčius*
  • Kliniškai įrodyta, kad sumažina dieglius ir nemalonius pojūčius*
  • Kliniškai įrodyta, kad sumažina dieglius ir nemalonius pojūčius*
  • Kliniškai įrodyta, kad sumažina dieglius ir nemalonius pojūčius*
  • Kliniškai įrodyta, kad sumažina dieglius ir nemalonius pojūčius*
  • Kliniškai įrodyta, kad sumažina dieglius ir nemalonius pojūčius*
  • Kliniškai įrodyta, kad sumažina dieglius ir nemalonius pojūčius*

„Philips“ AventKūdikių buteliukas „Anti-colic“

SCY106/01

4.8
| (32) Atsiliepimai | 97% Rekomenduoja šį gaminį
Kliniškai įrodyta, kad sumažina dieglius ir nemalonius pojūčius*
Mūsų „Anti-colic“ buteliukai su dieglius mažinančių vožtuvų sistema ir tekstūrinis žindukas sukurti taip, kad iki minimumo sumažintų maitinimo pertraukimus ir diskomfortą. Per integruotą „anti-colic“ vožtuvą oras patenka į buteliuką ir išeina iš kūdikio pilvelio
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Sukurtas nepertraukiamam maitinimui

Kliniškai įrodyta, kad sumažina dieglius ir nemalonius pojūčius*

  • 1 buteliukas

  • 11 oz / 330 ml

  • 3 srauto spenelis

  • 3 mėn. ir daugiau

Priderinamas asortimentas, nuo maitinimo krūtimi iki puodelio

Priderinamas asortimentas, nuo maitinimo krūtimi iki puodelio

Keiskite ir pritaikykite pientraukio, buteliuko ir puodelio dalis bei sukurkite jums tinkantį produktą, kai jo reikia!

Neprabėganti konstrukcija

Neprabėganti konstrukcija

Mūsų „Anti-colic“ buteliukas pagamintas taip, kad maitinant iš jo nelašėtų ir maitinimas būtų dar malonesnis.

Lengva plauti ir surinkti, nes susideda tik iš kelių dalių

Lengva plauti ir surinkti, nes susideda tik iš kelių dalių

Mūsų „Anti-colic“ buteliukas sudarytas iš kelių dalių, kad būtų galima greitai ir lengvai surinkti.

Techninės savybės

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Atsiliepimai

Šiuos atsiliepimus tvarko „Bazaarvoice“ ir jie atitinka „Bazaarvoice“ autentiškumo politiką, kuri yra paremta kovos su sukčiavimu technologija ir žmonių analize. Duomenis galima rasti adresu
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4.8

iš 5

32

Atsiliepimai

97%

Rekomenduoja šį gaminį

3
2

30/06/2024

Україна

Україна

Зручна

Дуже подобається пляшечка тим, що під пиття, нічого не тиче, маленький відразу прийняв пляшку. Гарної якості як пляшка так і соска.

Argumentai už

Якість

Argumentai prieš

Немає

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie SCY106/01 Дитяча пляшечка Anti-colic

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie SCY106/01 Дитяча пляшечка Anti-colic

26/06/2024

Україна

Україна

Зменшення кольок

Вся продукція авент якісна, і антіколіковими пляшечками користуємось з народження. Поміняли третю пляшечку по віку дитини, и вони всі нам підійшли. Пляшки практичні, соски не злипаються, легко мити. Все просто и функціонально.

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie SCY106/01 Дитяча пляшечка Anti-colic

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie SCY106/01 Дитяча пляшечка Anti-colic

30/05/2024

Україна

Україна

Вибір того вартий

Ціна відповідає якості. Про даний вибір не пошкодувала, а ні разу. Якщо шукаєте найкращу пляшечку для своєї дитини, то це саме та!

Argumentai už

Так

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie SCY106/01 Дитяча пляшечка Anti-colic

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie SCY106/01 Дитяча пляшечка Anti-colic

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Atsakomybės apribojimai

  1. Remiantis 2023 m. visame pasaulyje atliktu internetiniu pasitenkinimo tyrimu, kuriame dalyvavo 10 109 mamos ir vaikų priežiūros prekių ženklų bei produktų naudotojai. 

  1. 2 savaičių amžiaus kūdikiai, maitinami iš „Philips Avent“ buteliuko jautė mažiau dieglių ir buvo kur kas ramesni naktį nei kūdikiai, maitinami iš kitų populiarių buteliukų.

  2. Įrodyta, kad čiulptuko dizainas neleidžia jam įsmukti, įtraukti oro ir užtikrina nepertraukiamą maitinimą.

  3. Kas yra diegliai ir kaip jie veikia kūdikį? Iš dalies dieglius sukelia maitinant nurytas oras, dėl to kūdikio pilvelyje atsiranda nemalonių pojūčių. Kūdikis ima verkti, tampa neramus.