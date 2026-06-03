GaminiaiPalaikymas

Užsiregistruokite ir gaukite išskirtinių pasiūlymų

30 dienų grąžinimas

Pristatymas per 3-4 darbo dienas

El. Parduotuvė

Visos serijos

  • Teka kaip iš krūties, padeda sumažinti maitinimo problemas
  • Teka kaip iš krūties, padeda sumažinti maitinimo problemas
  • Teka kaip iš krūties, padeda sumažinti maitinimo problemas
  • Teka kaip iš krūties, padeda sumažinti maitinimo problemas
  • Teka kaip iš krūties, padeda sumažinti maitinimo problemas
  • Teka kaip iš krūties, padeda sumažinti maitinimo problemas
  • Teka kaip iš krūties, padeda sumažinti maitinimo problemas
  • Teka kaip iš krūties, padeda sumažinti maitinimo problemas
  • Teka kaip iš krūties, padeda sumažinti maitinimo problemas
  • Teka kaip iš krūties, padeda sumažinti maitinimo problemas
  • Teka kaip iš krūties, padeda sumažinti maitinimo problemas
  • Teka kaip iš krūties, padeda sumažinti maitinimo problemas
  • Teka kaip iš krūties, padeda sumažinti maitinimo problemas
  • Teka kaip iš krūties, padeda sumažinti maitinimo problemas
  • Teka kaip iš krūties, padeda sumažinti maitinimo problemas
  • Teka kaip iš krūties, padeda sumažinti maitinimo problemas
  • Teka kaip iš krūties, padeda sumažinti maitinimo problemas
  • Teka kaip iš krūties, padeda sumažinti maitinimo problemas
  • Teka kaip iš krūties, padeda sumažinti maitinimo problemas
  • Teka kaip iš krūties, padeda sumažinti maitinimo problemas
  • Teka kaip iš krūties, padeda sumažinti maitinimo problemas
  • Teka kaip iš krūties, padeda sumažinti maitinimo problemas
  • Teka kaip iš krūties, padeda sumažinti maitinimo problemas
  • Teka kaip iš krūties, padeda sumažinti maitinimo problemas

„Philips“ Avent Natural ResponseKūdikių buteliukai su „AirFree“ vožtuvu

SCY673/01

4.8
| (171) Atsiliepimai | 98% Rekomenduoja šį gaminį
Teka kaip iš krūties, padeda sumažinti maitinimo problemas
Užtikrina ramius, patogius maitinimus. „Natural Response“ žindukas palaiko unikalų kūdikio žindimo, nurijimo ir kvėpavimo ritmą, o „AirFree“ ventiliavimo sistema sukurta taip, kad būtų galima apsaugoti pilvuką nuo oro ir užtikrina papildomą apsaugą nuo dieglių, dujų ir refliukso.
Peržiūrėti visas naudas
Philips Avent #1 Recommended brand by moms worldwide Icon [9crop-673c99410da84f7fbac3b2b900864556] [master-673c99410da84f7fbac3b2b900864556] [com-mig]

visame pasaulyje mamų rekomenduojamas prekių ženklas1

Žindukas, kuris veikia kaip krūtis*

Teka kaip iš krūties, padeda sumažinti maitinimo problemas

  • 1 buteliukas

  • 260 ml

  • Vidutinės tėkmės čiulptukas

  • 1 mėn. +

Nelašantis žindukas

Nelašantis žindukas

Žindukas yra sukurtas taip, kad pienas tekėtų tik kūdikiui žįstant. Tai apsaugo nuo pieno ištekėjimo ir lašėjimo.

Lengva laikyti net mažoms rankelėms

Lengva laikyti net mažoms rankelėms

Ergonomišką buteliuką lengva laikyti bet kokiu kampu, kad maitinimo metu būtų kuo patogiau. Lengva ir jūsų, ir mažoms rankelėms.

Tinkamo srauto žindukas

Tinkamo srauto žindukas

Jei jūsų naujagimis nuolat nepriima pakankamai pieno per visus maitinimo seansus arba patiria nepatogumų gerdamas pieną, pereikite prie žinduko su didesniu srautu. Jei maitinimo problemos nesiliauja, kreipkitės į sveikatos priežiūros specialistą.

Techninės savybės

Gaukite šio gaminio palaikymą

Raskite DUK, naudotojo vadovus, saugos informaciją ir patarimus

Atsiliepimai

Šiuos atsiliepimus tvarko „Bazaarvoice“ ir jie atitinka „Bazaarvoice“ autentiškumo politiką, kuri yra paremta kovos su sukčiavimu technologija ir žmonių analize. Duomenis galima rasti adresu
Klientų nuomonės, pateikiamos kaip produktų ir žvaigždučių įvertinimai, yra naudingos visiems. Jos padeda sužinoti daugiau apie produktą ir priimti pirkimo sprendimą. Kiekvienas klientas, įsigijęs produktą internetu ar parduotuvėje, gali palikti atsiliepimą

4.8

iš 5

171

Atsiliepimai

98%

Rekomenduoja šį gaminį

03/06/2026

Lietuva

Lietuva

Puikus buteliukas!

Labai patiko Philips Avent buteliukas – patogus laikyti, lengvai plaunasi, o kūdikis jį greitai priėmė. Patinka ir tai, kad padeda sumažinti pilvuko pūtimą bei atrodo kokybiškas

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Natural Response SCY673/01 Kūdikių buteliukai su „AirFree“ vožtuvu

Date of Use 2025-11-30

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Natural Response SCY673/01 Kūdikių buteliukai su „AirFree“ vožtuvu

Date of Use 2025-11-30

28/06/2023

Lietuva

Lietuva

Atradimas

Labai gražus ir modernus dizainas. Vaiko maitinimas labai ritmingas ir akivaizdžiai nesunkus, nes turėjau patirties su buteliukais, kurie reikalauja daug pastangų iš vaiko, kad įtraukti turinį. Tik teigiami atsiliepimai apie šio prekės ženklo buteliukus. Gimė antras vaikas, o buteliukus perku tik AVENT.

Argumentai prieš

Nepastebjėjau

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Natural Response SCY673/01 Kūdikių buteliukai su „AirFree“ vožtuvu

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Natural Response SCY673/01 Kūdikių buteliukai su „AirFree“ vožtuvu

28/06/2023

Lietuva

Lietuva

Patiko

Prieš tai naudojome panašaus modelio buteliuką naujagimiams, o dabar įsigijome šį. Patiko, kad labai talpus ir puikiai dozuoja skysčių kiekį. Labai patinka buteliuko forma, nes vaikeliui patogu laikyti rankose dėl esančio įlenkimo.

Argumentai už

Puikiai dozuoja skysčio kiekį

Argumentai prieš

Neįžvelgiau

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Natural Response SCY673/01 Kūdikių buteliukai su „AirFree“ vožtuvu

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Natural Response SCY673/01 Kūdikių buteliukai su „AirFree“ vožtuvu

Užsisakykite „Philips“ naujienlaiškį ir gaukite išskirtinius pasiūlymus

  • Išskirtiniai pasiūlymai nariams.
  • Ankstyva prieiga prie išpardavimų.
  • Patarimai apie sveiką gyvenimo būdą.

Noriu gauti reklaminę informaciją – pagal mano pageidavimus ir elgseną – apie Philips produktus, paslaugas, renginius ir akcijas. Bet kada galiu lengvai atsisakyti!

  • Išskirtiniai pasiūlymai nariams.
  • Ankstyva prieiga prie išpardavimų.
  • Patarimai apie sveiką gyvenimo būdą.
Atsakomybės apribojimai

  1. Remiantis 2023 m. visame pasaulyje atliktu internetiniu pasitenkinimo tyrimu, kuriame dalyvavo 10 109 mamos ir vaikų priežiūros prekių ženklų bei produktų naudotojai. 

  1. „Natural Response“ žindukas išskiria pieną tik tada, kai kūdikis aktyviai geria. Kūdikiai gali gerti, nuryti ir kvėpuoti natūraliu savo ritmu, pavyzdžiui, kaip gulėdami prie krūties