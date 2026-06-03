30 dienų grąžinimas
Pristatymas per 3-4 darbo dienas
30 dienų grąžinimas
Pristatymas per 3-4 darbo dienas
1 buteliukas
260 ml
Vidutinės tėkmės čiulptukas
1 mėn. +
Žindukas yra sukurtas taip, kad pienas tekėtų tik kūdikiui žįstant. Tai apsaugo nuo pieno ištekėjimo ir lašėjimo.
Ergonomišką buteliuką lengva laikyti bet kokiu kampu, kad maitinimo metu būtų kuo patogiau. Lengva ir jūsų, ir mažoms rankelėms.
Jei jūsų naujagimis nuolat nepriima pakankamai pieno per visus maitinimo seansus arba patiria nepatogumų gerdamas pieną, pereikite prie žinduko su didesniu srautu. Jei maitinimo problemos nesiliauja, kreipkitės į sveikatos priežiūros specialistą.
4.8
iš 5
171
Atsiliepimai
98%
Rekomenduoja šį gaminį
Pirmą KARTĄ mama
03/06/2026
Lietuva
Puikus buteliukas!
Labai patiko Philips Avent buteliukas – patogus laikyti, lengvai plaunasi, o kūdikis jį greitai priėmė. Patinka ir tai, kad padeda sumažinti pilvuko pūtimą bei atrodo kokybiškas
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Natural Response SCY673/01 Kūdikių buteliukai su „AirFree“ vožtuvu
Date of Use 2025-11-30
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Natural Response SCY673/01 Kūdikių buteliukai su „AirFree“ vožtuvu
Date of Use 2025-11-30
SuperMom96
28/06/2023
Lietuva
Akcijos dalis
Atradimas
Labai gražus ir modernus dizainas. Vaiko maitinimas labai ritmingas ir akivaizdžiai nesunkus, nes turėjau patirties su buteliukais, kurie reikalauja daug pastangų iš vaiko, kad įtraukti turinį. Tik teigiami atsiliepimai apie šio prekės ženklo buteliukus. Gimė antras vaikas, o buteliukus perku tik AVENT.
Argumentai prieš
Nepastebjėjau
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Natural Response SCY673/01 Kūdikių buteliukai su „AirFree“ vožtuvu
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Natural Response SCY673/01 Kūdikių buteliukai su „AirFree“ vožtuvu
Laini
28/06/2023
Lietuva
Akcijos dalis
Patiko
Prieš tai naudojome panašaus modelio buteliuką naujagimiams, o dabar įsigijome šį. Patiko, kad labai talpus ir puikiai dozuoja skysčių kiekį. Labai patinka buteliuko forma, nes vaikeliui patogu laikyti rankose dėl esančio įlenkimo.
Argumentai už
Puikiai dozuoja skysčio kiekį
Argumentai prieš
Neįžvelgiau
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Natural Response SCY673/01 Kūdikių buteliukai su „AirFree“ vožtuvu
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Natural Response SCY673/01 Kūdikių buteliukai su „AirFree“ vožtuvu
Remiantis 2023 m. visame pasaulyje atliktu internetiniu pasitenkinimo tyrimu, kuriame dalyvavo 10 109 mamos ir vaikų priežiūros prekių ženklų bei produktų naudotojai.
„Natural Response“ žindukas išskiria pieną tik tada, kai kūdikis aktyviai geria. Kūdikiai gali gerti, nuryti ir kvėpuoti natūraliu savo ritmu, pavyzdžiui, kaip gulėdami prie krūties