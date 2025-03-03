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Kūdikių buteliukai ir čiulptukai
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„Philips“ Avent Natural Response Kūdikių buteliukas
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SCY903/67
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Funkcionalumas (1)
Ar saugu naudoti spalvą pakeitusias „Philips Avent“ gaminių dalis?
Kaip paruošti „Philips Avent“ buteliuką ir žinduką pirmajam naudojimui?
Kodėl naudojant čiulptuką „Natural Response“ lengviau pereiti nuo maitinimo krūtimi prie maitinimo buteliuku?
Kokie yra naujojo čiulptuko „Natural Response“ privalumai?
Ar galiu naudoti čiulptuką „Natural Response“ su originaliais buteliukais „Natural“?
Čiulptukas „Philips Avent Natural“ arba „Natural Response“ susmunka
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