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  • Palaiko kūdikio individualų gėrimo ritmą
  • Palaiko kūdikio individualų gėrimo ritmą
  • Palaiko kūdikio individualų gėrimo ritmą
  • Palaiko kūdikio individualų gėrimo ritmą
  • Palaiko kūdikio individualų gėrimo ritmą
  • Palaiko kūdikio individualų gėrimo ritmą
  • Palaiko kūdikio individualų gėrimo ritmą
  • Palaiko kūdikio individualų gėrimo ritmą
  • Palaiko kūdikio individualų gėrimo ritmą
  • Palaiko kūdikio individualų gėrimo ritmą
  • Palaiko kūdikio individualų gėrimo ritmą
  • Palaiko kūdikio individualų gėrimo ritmą
  • Palaiko kūdikio individualų gėrimo ritmą
  • Palaiko kūdikio individualų gėrimo ritmą
  • Palaiko kūdikio individualų gėrimo ritmą
  • Palaiko kūdikio individualų gėrimo ritmą
  • Palaiko kūdikio individualų gėrimo ritmą
  • Palaiko kūdikio individualų gėrimo ritmą
  • Palaiko kūdikio individualų gėrimo ritmą
  • Palaiko kūdikio individualų gėrimo ritmą
  • Palaiko kūdikio individualų gėrimo ritmą
  • Palaiko kūdikio individualų gėrimo ritmą
  • Palaiko kūdikio individualų gėrimo ritmą
  • Palaiko kūdikio individualų gėrimo ritmą

Nauja

„Philips“ Avent Natural ResponseKūdikių buteliukas

SCY903/74

4.9
| (326) Atsiliepimai | 98% Rekomenduoja šį gaminį
Palaiko kūdikio individualų gėrimo ritmą
Natūralaus atsako spenelis išskiria pieną tik tada, kai kūdikis aktyviai geria. Kūdikiai gali žįsti savo ritmu, pavyzdžiui, krūtį, todėl lengva derinti maitinimą krūtimi ir maitinimą iš buteliuko. Svarbu pritaikyti tinkamą spenelį. Daugiau informacijos rasite žemiau.
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Spenelis, kuris veikia kaip krūtinė

Palaiko kūdikio individualų gėrimo ritmą

  • 1 buteliukas

  • 9 oz / 260 ml

  • Vidutinės tėkmės žindukas

  • 3–6 m

„Natural Response“ žindukas

„Natural Response“ žindukas

„Natural Response“ žindukas sukurtas taip, kad atkartotų krūties pojūtį ir jos veikimą"

Natūralus apžiojimas

Natūralus apžiojimas

Žindukas dėl jo formos tvirtai apžiojamas, o briaunota tekstūra padeda užtikrinti nepertraukiamą, patogų maitinimą.

Tinkamo srauto žindukas

Tinkamo srauto žindukas

Jei jūsų naujagimis nuolat nepriima pakankamai pieno per visus maitinimo seansus arba patiria nepatogumų gerdamas pieną, pereikite prie žinduko su didesniu srautu. Jei maitinimo problemos nesiliauja, kreipkitės į sveikatos priežiūros specialistą.

Techninės savybės

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Atsiliepimai

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4.9

iš 5

326

Atsiliepimai

98%

Rekomenduoja šį gaminį

17/09/2025

Lietuva

Lietuva

Prekė atitinka lūkesčius

Naudoju šį buteliuką jau kelis mėnesius ir tikrai esu patenkinta. Jis puikiai tinka tiek mamoms, tiek tėčiams, skirtas patogiai maitinti kūdikį. Natūrali čiulptuko forma leidžia kūdikiui maitintis taip, kaip žindant, todėl pereiti nuo žindymo prie buteliuko buvo labai lengva.

Argumentai už

Natūrali čiulptuko forma – labai patogu kūdikiui, nes jis nesijaučia kitaip nei žindant. Lengvas valymas – buteliukas ir čiulptukas lengvai išardomi ir nuplaunami. Patogus laikyti.

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Natural Response SCY903 Kūdikių buteliukas

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Natural Response SCY903 Kūdikių buteliukas

25/05/2025

Lietuva

Lietuva

Šio buteliuko talpą pasirinkome poto kai išbandėme mažesnę. Šio buteliuko forma patogi laikyti maitinant mažylį, jie yra kokybiški ir tvirti, net po daugelio sterilizavimo seansų - matavimo žymės (skalė) esančios ant buteliuko nepakito ir nenusiplovė (tokią patirtį turėjome su kitu buteliuku).

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Natural Response SCY903 Kūdikių buteliukas

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Natural Response SCY903 Kūdikių buteliukas

23/05/2025

Lietuva

Lietuva

Puikus

Naudojame šį buteliuką nuo tada, kai kūdikiui suėjo 1 mėnuo, ir tikrai likome patenkinti. Pirmas dalykas, kuris patiko – natūralaus žindymo imitacija. Kūdikis turi pats aktyviai traukti pieną, todėl maitinimas primena maitinimą krūtimi ir mažiau tikėtina, kad atsiras „tingus čiulpimas“.

Argumentai už

Buteliuko žindukas yra minkštas, platus, gerai prisitaiko prie kūdikio burnytės

Argumentai prieš

Nera

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Natural Response SCY903 Kūdikių buteliukas

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Natural Response SCY903 Kūdikių buteliukas

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  1. Remiantis 2023 m. visame pasaulyje atliktu internetiniu pasitenkinimo tyrimu, kuriame dalyvavo 10 109 mamos ir vaikų priežiūros prekių ženklų bei produktų naudotojai. 

  1. 0 % BPA, vadovaujantis ES reglamentais, 10/2011