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Nauja
1 buteliukas
9 oz / 260 ml
Vidutinės tėkmės žindukas
3–6 m
„Natural Response“ žindukas sukurtas taip, kad atkartotų krūties pojūtį ir jos veikimą"
Žindukas dėl jo formos tvirtai apžiojamas, o briaunota tekstūra padeda užtikrinti nepertraukiamą, patogų maitinimą.
Jei jūsų naujagimis nuolat nepriima pakankamai pieno per visus maitinimo seansus arba patiria nepatogumų gerdamas pieną, pereikite prie žinduko su didesniu srautu. Jei maitinimo problemos nesiliauja, kreipkitės į sveikatos priežiūros specialistą.
4.9
iš 5
326
Atsiliepimai
98%
Rekomenduoja šį gaminį
Laja321
17/09/2025
Lietuva
Akcijos dalis
Prekė atitinka lūkesčius
Naudoju šį buteliuką jau kelis mėnesius ir tikrai esu patenkinta. Jis puikiai tinka tiek mamoms, tiek tėčiams, skirtas patogiai maitinti kūdikį. Natūrali čiulptuko forma leidžia kūdikiui maitintis taip, kaip žindant, todėl pereiti nuo žindymo prie buteliuko buvo labai lengva.
Argumentai už
Natūrali čiulptuko forma – labai patogu kūdikiui, nes jis nesijaučia kitaip nei žindant. Lengvas valymas – buteliukas ir čiulptukas lengvai išardomi ir nuplaunami. Patogus laikyti.
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Natural Response SCY903 Kūdikių buteliukas
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Natural Response SCY903 Kūdikių buteliukas
Bulvė
25/05/2025
Lietuva
Akcijos dalis
Šio buteliuko talpą pasirinkome poto kai išbandėme mažesnę. Šio buteliuko forma patogi laikyti maitinant mažylį, jie yra kokybiški ir tvirti, net po daugelio sterilizavimo seansų - matavimo žymės (skalė) esančios ant buteliuko nepakito ir nenusiplovė (tokią patirtį turėjome su kitu buteliuku).
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Natural Response SCY903 Kūdikių buteliukas
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Natural Response SCY903 Kūdikių buteliukas
Vanagine
23/05/2025
Lietuva
Akcijos dalis
Puikus
Naudojame šį buteliuką nuo tada, kai kūdikiui suėjo 1 mėnuo, ir tikrai likome patenkinti. Pirmas dalykas, kuris patiko – natūralaus žindymo imitacija. Kūdikis turi pats aktyviai traukti pieną, todėl maitinimas primena maitinimą krūtimi ir mažiau tikėtina, kad atsiras „tingus čiulpimas“.
Argumentai už
Buteliuko žindukas yra minkštas, platus, gerai prisitaiko prie kūdikio burnytės
Argumentai prieš
Nera
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Natural Response SCY903 Kūdikių buteliukas
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Natural Response SCY903 Kūdikių buteliukas
Remiantis 2023 m. visame pasaulyje atliktu internetiniu pasitenkinimo tyrimu, kuriame dalyvavo 10 109 mamos ir vaikų priežiūros prekių ženklų bei produktų naudotojai.
0 % BPA, vadovaujantis ES reglamentais, 10/2011