30 dienų grąžinimas
Pristatymas per 3-4 darbo dienas
30 dienų grąžinimas
Pristatymas per 3-4 darbo dienas
1 buteliukas
330 ml
Greitos tėkmės čiulptukas
3 mėn. +
„Natural Response“ žindukas sukurtas taip, kad atkartotų krūties pojūtį ir jos veikimą"
Žindukas dėl jo formos tvirtai apžiojamas, o briaunota tekstūra padeda užtikrinti nepertraukiamą, patogų maitinimą.
Mūsų dieglius mažinantis vožtuvas sukonstruotas taip, kad į kūdikio pilvelį nepatektų oro ir sumažėtų dieglių ir diskomforto. Kai kūdikis valgo, į žinduką įmontuotas vožtuvas lankstosi, kad oras patektų į buteliuką, būtų nukreiptas link buteliuko dugno ir nesusidarytų vakuumas. Jis sulaiko orą buteliuke toliau nuo vaiko pilvelio ir padeda sumažinti dieglius ir diskomfortą.
4.8
iš 5
177
Atsiliepimai
96%
Rekomenduoja šį gaminį
Uoga
26/09/2024
Lietuva
Philips Avent Natural Response buteliukas
Esant reikalui, vaikas nutrauktą pienuką geria iš philips avent response buteliuko. Pastebėjau, kad taip gerdamas neprisitraukia oro ir mažiau pučia pilvuką. Džiaugiuosi, kad galiu suderinti maitinimą iš krūties ir buteliukų.
Argumentai už
Labai lengva išvalyti. Taip pat patinka didelis tūris, net 330ml
Argumentai prieš
Kol kas nepastebėjau
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Natural Response SCY906 Kūdikių buteliukas
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Natural Response SCY906 Kūdikių buteliukas
Eglės mama
30/08/2024
Lietuva
Puikus buteliukas
Puikus buteliukas, mažylė noriai valgė iš jo, nors anksčiau naudojom kito gamintojo butelių. Žindukas minkštas, lankstus patogus vaikui apžioti.
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Natural Response SCY906 Kūdikių buteliukas
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Natural Response SCY906 Kūdikių buteliukas
Ru0606
17/04/2024
Lietuva
Kokybiškas buteliukas kasdieniam naudojimui.
Buvau labai maloniai nustebinta šio buteliuko kokybe, nes iki šiol nėra teke naudoti philips buteliuku. Didžiausia įspūdį paliko labai minkštas čiulptukas, buteliuko dydis taip pat labai patogus, nes galima didesnį kiekį supilti norimo skysčio, net 330ml. Dar labai aktualus dalykas tai,kad šis buteliukas turi vožtuvą mažinti diegliukams. Taip patogus buteliuko dizainas. Likom labai patenkinti, išbandysime ir daugiau buteliukų šio gamintojo.
Argumentai už
Didesnis tūris, mažinantis dieglius čiulptukas, minkštas silikonas
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Natural Response SCY906 Kūdikių buteliukas
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Natural Response SCY906 Kūdikių buteliukas
Remiantis 2023 m. visame pasaulyje atliktu internetiniu pasitenkinimo tyrimu, kuriame dalyvavo 10 109 mamos ir vaikų priežiūros prekių ženklų bei produktų naudotojai.
0 % BPA, vadovaujantis ES reglamentais, 10/2011