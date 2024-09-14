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Visos serijos

  • Palaiko kūdikio individualų gėrimo ritmą
  • Palaiko kūdikio individualų gėrimo ritmą
  • Palaiko kūdikio individualų gėrimo ritmą
  • Palaiko kūdikio individualų gėrimo ritmą
  • Palaiko kūdikio individualų gėrimo ritmą
  • Palaiko kūdikio individualų gėrimo ritmą
  • Palaiko kūdikio individualų gėrimo ritmą
  • Palaiko kūdikio individualų gėrimo ritmą
  • Palaiko kūdikio individualų gėrimo ritmą
  • Palaiko kūdikio individualų gėrimo ritmą
  • Palaiko kūdikio individualų gėrimo ritmą
  • Palaiko kūdikio individualų gėrimo ritmą

„Philips“ Avent Natural ResponseStiklinis kūdikių buteliukas

SCY933/01

4.9
| (277) Atsiliepimai | 97% Rekomenduoja šį gaminį
Palaiko kūdikio individualų gėrimo ritmą
„Natural Response“ žindukas išskiria pieną tik tada, kai kūdikis aktyviai geria. Kūdikiai gali gerti, nuryti ir kvėpuoti natūraliu savo ritmu, pavyzdžiui, kaip gulėdami prie krūties. Todėl patogu derinti maitinimą krūtimi ir buteliukais.
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Spenelis, kuris veikia kaip krūtinė

Palaiko kūdikio individualų gėrimo ritmą

  • 1 buteliukas

  • 240 ml

  • Vidutinės tėkmės čiulptukas

  • 1 mėn. +

„Natural Response“ žindukas

„Natural Response“ žindukas

„Natural Response“ žindukas sukurtas taip, kad atkartotų krūties pojūtį ir jos veikimą"

Natūralus apžiojimas

Natūralus apžiojimas

Žindukas dėl jo formos tvirtai apžiojamas, o briaunota tekstūra padeda užtikrinti nepertraukiamą, patogų maitinimą.

Dieglius mažinantis vožtuvas

Dieglius mažinantis vožtuvas

Mūsų dieglius mažinantis vožtuvas sukonstruotas taip, kad į kūdikio pilvelį nepatektų oro ir sumažėtų dieglių ir diskomforto. Kai kūdikis valgo, į žinduką įmontuotas vožtuvas lankstosi, kad oras patektų į buteliuką, būtų nukreiptas link buteliuko dugno ir nesusidarytų vakuumas. Jis sulaiko orą buteliuke toliau nuo vaiko pilvelio ir padeda sumažinti dieglius ir diskomfortą.

Techninės savybės

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Atsiliepimai

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4.9

iš 5

277

Atsiliepimai

97%

Rekomenduoja šį gaminį

14/09/2024

Eesti

Eesti

Lutipudel

Sai proovitud uut lutipudelit ja beebi võttis ilusasti omaks. Beebi on küll rinnalaps, aga vahepeal kasutame pudelit ja sellega on piimavool täpselt selline, et ei sega imetamist.

Argumentai už

Loomulik piimavool

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Natural Response SCY933/01 Klaasist lutipudel

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Natural Response SCY933/01 Klaasist lutipudel

26/11/2025

Polska

Polska

Polecam

Najlepsza! Wygodna, zdrowa, szybko się nagrzewa i trzyma ciepło

Argumentai už

Szybko się nagrzewa

Argumentai prieš

Ciężko domyc brzegi wewnętrzne

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Responsywna butelka Natural SCY933/01 Szklana butelka dla niemowląt

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Responsywna butelka Natural SCY933/01 Szklana butelka dla niemowląt

03/03/2025

Polska

Polska

Najlepsza z najlepszych butelek!

Szklana butelka to coś pięknego i bardzo potrzebnego. Butelka nie przechodzi żadnym zapachem, nie odbarwia się, jest po prostu rewelacyjna!

Argumentai už

jakość, trwałość

Argumentai prieš

brak

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Responsywna butelka Natural SCY933/01 Szklana butelka dla niemowląt

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Responsywna butelka Natural SCY933/01 Szklana butelka dla niemowląt

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  1. Remiantis 2023 m. visame pasaulyje atliktu internetiniu pasitenkinimo tyrimu, kuriame dalyvavo 10 109 mamos ir vaikų priežiūros prekių ženklų bei produktų naudotojai. 

  1. 0 % BPA, vadovaujantis ES reglamentais, 10/2011