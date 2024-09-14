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1 buteliukas
240 ml
Vidutinės tėkmės čiulptukas
1 mėn. +
„Natural Response“ žindukas sukurtas taip, kad atkartotų krūties pojūtį ir jos veikimą"
Žindukas dėl jo formos tvirtai apžiojamas, o briaunota tekstūra padeda užtikrinti nepertraukiamą, patogų maitinimą.
Mūsų dieglius mažinantis vožtuvas sukonstruotas taip, kad į kūdikio pilvelį nepatektų oro ir sumažėtų dieglių ir diskomforto. Kai kūdikis valgo, į žinduką įmontuotas vožtuvas lankstosi, kad oras patektų į buteliuką, būtų nukreiptas link buteliuko dugno ir nesusidarytų vakuumas. Jis sulaiko orą buteliuke toliau nuo vaiko pilvelio ir padeda sumažinti dieglius ir diskomfortą.
4.9
iš 5
277
Atsiliepimai
97%
Rekomenduoja šį gaminį
Tipsu
14/09/2024
Eesti
Lutipudel
Sai proovitud uut lutipudelit ja beebi võttis ilusasti omaks. Beebi on küll rinnalaps, aga vahepeal kasutame pudelit ja sellega on piimavool täpselt selline, et ei sega imetamist.
Argumentai už
Loomulik piimavool
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Natural Response SCY933/01 Klaasist lutipudel
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Natural Response SCY933/01 Klaasist lutipudel
Nikadom
26/11/2025
Polska
Polecam
Najlepsza! Wygodna, zdrowa, szybko się nagrzewa i trzyma ciepło
Argumentai už
Szybko się nagrzewa
Argumentai prieš
Ciężko domyc brzegi wewnętrzne
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Responsywna butelka Natural SCY933/01 Szklana butelka dla niemowląt
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Responsywna butelka Natural SCY933/01 Szklana butelka dla niemowląt
embodnar
03/03/2025
Polska
Akcijos dalis
Najlepsza z najlepszych butelek!
Szklana butelka to coś pięknego i bardzo potrzebnego. Butelka nie przechodzi żadnym zapachem, nie odbarwia się, jest po prostu rewelacyjna!
Argumentai už
jakość, trwałość
Argumentai prieš
brak
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Responsywna butelka Natural SCY933/01 Szklana butelka dla niemowląt
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Responsywna butelka Natural SCY933/01 Szklana butelka dla niemowląt
Remiantis 2023 m. visame pasaulyje atliktu internetiniu pasitenkinimo tyrimu, kuriame dalyvavo 10 109 mamos ir vaikų priežiūros prekių ženklų bei produktų naudotojai.
0 % BPA, vadovaujantis ES reglamentais, 10/2011