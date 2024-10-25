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Naujagimiams skirtos tėkmės žindukas
"Flow 2" tėkmė
„Natural Response“ žindukas sukurtas taip, kad atkartotų krūties pojūtį ir jos veikimą"
Žindukas dėl jo formos tvirtai apžiojamas, o briaunota tekstūra padeda užtikrinti nepertraukiamą, patogų maitinimą.
Jei jūsų naujagimis nuolat nepriima pakankamai pieno per visus maitinimo seansus arba patiria nepatogumų gerdamas pieną, pereikite prie žinduko su didesniu srautu. Jei maitinimo problemos nesiliauja, kreipkitės į sveikatos priežiūros specialistą.
4.9
iš 5
42
Atsiliepimai
98%
Rekomenduoja šį gaminį
Joanna Kaa
25/10/2024
Polska
Dziecko zaakceptowało smoka bez problemu
Wygodny smoczek, synkowi od razu przypasował. Łatwo go łapie. Delikatny i przepływ w sam raz.
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Responsywny Smoczek Natural SCY962 Smoczek z wolnym przepływem
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Responsywny Smoczek Natural SCY962 Smoczek z wolnym przepływem
janusagaaa
17/10/2024
Polska
Akcijos dalis
Ekstra !
Te smoczki są naprawdę super i bardzo polecam ! Dziecko łatwo chwyta smoczek i nic nie wylewa się z buzi podczas jedzenia
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Responsywny Smoczek Natural SCY962 Smoczek z wolnym przepływem
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Responsywny Smoczek Natural SCY962 Smoczek z wolnym przepływem
Szasiakate
14/10/2024
Polska
Akcijos dalis
Bardzo polecam
Smoczek bardzo przyjazny maluchowi, przypomina kształtem pierś matki, nie kapie z niego a leci odpowiednia ilość mleka dzięki czemu dziecko nie krztusi się i jest w stanie się najeść. Łatwo utrzymać go w czystości. Używałam smoczków i butelki Philips również przy poprzednich dzieciach i sprawdziły się równie dobrze :)
Argumentai už
Imituje kształt piersi, nie kapie z niego, łatwy do czyszczenia
Argumentai prieš
Brak
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Responsywny Smoczek Natural SCY962 Smoczek z wolnym przepływem
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Responsywny Smoczek Natural SCY962 Smoczek z wolnym przepływem
Remiantis 2023 m. visame pasaulyje atliktu internetiniu pasitenkinimo tyrimu, kuriame dalyvavo 10 109 mamos ir vaikų priežiūros prekių ženklų bei produktų naudotojai.
Palyginti su ankstesne pakuote.
Pagal metinį pasaulinį žindukų pakuočių pardavimą, naudojant grynąjį plastikinio žinduko korpuso svorį.
0 % BPA, vadovaujantis ES reglamentu 10/2011.