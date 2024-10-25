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Visos serijos

  • Palaiko kūdikio individualų gėrimo ritmą
  • Palaiko kūdikio individualų gėrimo ritmą
  • Palaiko kūdikio individualų gėrimo ritmą
  • Palaiko kūdikio individualų gėrimo ritmą
  • Palaiko kūdikio individualų gėrimo ritmą
  • Palaiko kūdikio individualų gėrimo ritmą
  • Palaiko kūdikio individualų gėrimo ritmą
  • Palaiko kūdikio individualų gėrimo ritmą
  • Palaiko kūdikio individualų gėrimo ritmą
  • Palaiko kūdikio individualų gėrimo ritmą
  • Palaiko kūdikio individualų gėrimo ritmą
  • Palaiko kūdikio individualų gėrimo ritmą
  • Palaiko kūdikio individualų gėrimo ritmą
  • Palaiko kūdikio individualų gėrimo ritmą
  • Palaiko kūdikio individualų gėrimo ritmą
  • Palaiko kūdikio individualų gėrimo ritmą

Nutraukta gamyba

„Philips“ Avent Natural ResponseŽindukas

SCY962/02

4.9
| (42) Atsiliepimai | 98% Rekomenduoja šį gaminį
Palaiko kūdikio individualų gėrimo ritmą
„Natural Response“ žindukas išskiria pieną tik tada, kai kūdikis aktyviai geria. Kūdikiai gali gerti, nuryti ir kvėpuoti natūraliu savo ritmu, pavyzdžiui, kaip gulėdami prie krūties. Todėl patogu derinti maitinimą krūtimi ir buteliukais.
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Žindukas, kuris veikia kaip krūtis

Palaiko kūdikio individualų gėrimo ritmą

  • 0 mėn. ir daugiau

  • Naujagimiams skirtos tėkmės žindukas

  • "Flow 2" tėkmė

„Natural Response“ žindukas

„Natural Response“ žindukas

„Natural Response“ žindukas sukurtas taip, kad atkartotų krūties pojūtį ir jos veikimą"

Natūralus apžiojimas

Natūralus apžiojimas

Žindukas dėl jo formos tvirtai apžiojamas, o briaunota tekstūra padeda užtikrinti nepertraukiamą, patogų maitinimą.

Tinkamo srauto žindukas

Tinkamo srauto žindukas

Jei jūsų naujagimis nuolat nepriima pakankamai pieno per visus maitinimo seansus arba patiria nepatogumų gerdamas pieną, pereikite prie žinduko su didesniu srautu. Jei maitinimo problemos nesiliauja, kreipkitės į sveikatos priežiūros specialistą.

Techninės savybės

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Atsiliepimai

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4.9

iš 5

42

Atsiliepimai

98%

Rekomenduoja šį gaminį

4
3
2

25/10/2024

Polska

Polska

Dziecko zaakceptowało smoka bez problemu

Wygodny smoczek, synkowi od razu przypasował. Łatwo go łapie. Delikatny i przepływ w sam raz.

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Responsywny Smoczek Natural SCY962 Smoczek z wolnym przepływem

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Responsywny Smoczek Natural SCY962 Smoczek z wolnym przepływem

17/10/2024

Polska

Polska

Ekstra !

Te smoczki są naprawdę super i bardzo polecam ! Dziecko łatwo chwyta smoczek i nic nie wylewa się z buzi podczas jedzenia

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Responsywny Smoczek Natural SCY962 Smoczek z wolnym przepływem

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Responsywny Smoczek Natural SCY962 Smoczek z wolnym przepływem

14/10/2024

Polska

Polska

Bardzo polecam

Smoczek bardzo przyjazny maluchowi, przypomina kształtem pierś matki, nie kapie z niego a leci odpowiednia ilość mleka dzięki czemu dziecko nie krztusi się i jest w stanie się najeść. Łatwo utrzymać go w czystości. Używałam smoczków i butelki Philips również przy poprzednich dzieciach i sprawdziły się równie dobrze :)

Argumentai už

Imituje kształt piersi, nie kapie z niego, łatwy do czyszczenia

Argumentai prieš

Brak

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Responsywny Smoczek Natural SCY962 Smoczek z wolnym przepływem

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Responsywny Smoczek Natural SCY962 Smoczek z wolnym przepływem

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Atsakomybės apribojimai

  1. Remiantis 2023 m. visame pasaulyje atliktu internetiniu pasitenkinimo tyrimu, kuriame dalyvavo 10 109 mamos ir vaikų priežiūros prekių ženklų bei produktų naudotojai. 

  1. Palyginti su ankstesne pakuote.

  2. Pagal metinį pasaulinį žindukų pakuočių pardavimą, naudojant grynąjį plastikinio žinduko korpuso svorį.

  3. 0 % BPA, vadovaujantis ES reglamentu 10/2011.