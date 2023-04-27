GaminiaiPalaikymas

Užsiregistruokite ir gaukite išskirtinių pasiūlymų

30 dienų grąžinimas

Pristatymas per 3-4 darbo dienas

El. Parduotuvė

Visos serijos

  • Skatina kūdikio natūralų gėrimo ritmą
  • Skatina kūdikio natūralų gėrimo ritmą
  • Skatina kūdikio natūralų gėrimo ritmą
  • Skatina kūdikio natūralų gėrimo ritmą
  • Skatina kūdikio natūralų gėrimo ritmą
  • Skatina kūdikio natūralų gėrimo ritmą
  • Skatina kūdikio natūralų gėrimo ritmą
  • Skatina kūdikio natūralų gėrimo ritmą
  • Skatina kūdikio natūralų gėrimo ritmą
  • Skatina kūdikio natūralų gėrimo ritmą
  • Skatina kūdikio natūralų gėrimo ritmą
  • Skatina kūdikio natūralų gėrimo ritmą
  • Skatina kūdikio natūralų gėrimo ritmą
  • Skatina kūdikio natūralų gėrimo ritmą
  • Skatina kūdikio natūralų gėrimo ritmą
  • Skatina kūdikio natūralų gėrimo ritmą

„Philips“ Avent Philips Avent„Natural Response“ žindukas

SCY963/02

4.8
| (97) Atsiliepimai | 98% Rekomenduoja šį gaminį
Skatina kūdikio natūralų gėrimo ritmą
Philips Avent „Natural Response“ žindukas
Peržiūrėti visas naudas
Philips Avent #1 Recommended brand by moms worldwide Icon [9crop-673c99410da84f7fbac3b2b900864556] [master-673c99410da84f7fbac3b2b900864556] [com-mig]

visame pasaulyje mamų rekomenduojamas prekių ženklas1

Pojutis, kaip krūties

Skatina kūdikio natūralų gėrimo ritmą

  • 2 vnt.

  • 1 mėn. +

  • Vidutinės tėkmės žindukas

  • Nepralaša

  • Pojutis, kaip tikros krūties

„Natural Response“ žindukas

„Natural Response“ žindukas

„Natural Response“ žindukas sukurtas taip, kad atkartotų krūties pojūtį ir jos veikimą"

Natūralus apžiojimas

Natūralus apžiojimas

Žindukas dėl jo formos tvirtai apžiojamas, o briaunota tekstūra padeda užtikrinti nepertraukiamą, patogų maitinimą.

Sumažina dieglius ir diskomfortą

Sumažina dieglius ir diskomfortą

Dieglius mažinantis vožtuvas sukurtas taip, kad maitinant oras nepatektų į kūdikio pilvuką, sumažėtų diegliai ir diskomfortas.

Techninės savybės

Gaukite šio gaminio palaikymą

Raskite DUK, naudotojo vadovus, saugos informaciją ir patarimus

Atsiliepimai

Šiuos atsiliepimus tvarko „Bazaarvoice“ ir jie atitinka „Bazaarvoice“ autentiškumo politiką, kuri yra paremta kovos su sukčiavimu technologija ir žmonių analize. Duomenis galima rasti adresu
Klientų nuomonės, pateikiamos kaip produktų ir žvaigždučių įvertinimai, yra naudingos visiems. Jos padeda sužinoti daugiau apie produktą ir priimti pirkimo sprendimą. Kiekvienas klientas, įsigijęs produktą internetu ar parduotuvėje, gali palikti atsiliepimą

4.8

iš 5

97

Atsiliepimai

98%

Rekomenduoja šį gaminį

2

27/04/2023

Lietuva

Lietuva

Puikus gaminys!

Puikus gaminys, atitikęs visus mūsu lūkesčius. Rekomenduoju išbandyti!

Argumentai už

Patinka vaikui, ima į burnytę be jokiu problemu

Argumentai prieš

Nepastebėjau

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Philips Avent SCY963 „Natural Response“ žindukas

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Philips Avent SCY963 „Natural Response“ žindukas

25/04/2023

Lietuva

Lietuva

Puikus žindukai

Žindukus lengva išplauti, patvarus, neprisigaudo oro į buteliuką

Argumentai už

Puiki formo, neprigaudo oro

Argumentai prieš

-

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Philips Avent SCY963 „Natural Response“ žindukas

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Philips Avent SCY963 „Natural Response“ žindukas

25/04/2023

Lietuva

Lietuva

Geras!

Patiko vaiko, kad vaikas puikiai apžioja čiulptuka, pro jį nepatenka oras.

Argumentai už

Kad nepatenka oras!

Argumentai prieš

Nėra

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Philips Avent SCY963 „Natural Response“ žindukas

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Philips Avent SCY963 „Natural Response“ žindukas

Užsisakykite „Philips“ naujienlaiškį ir gaukite išskirtinius pasiūlymus

  • Išskirtiniai pasiūlymai nariams.
  • Ankstyva prieiga prie išpardavimų.
  • Patarimai apie sveiką gyvenimo būdą.

Noriu gauti reklaminę informaciją – pagal mano pageidavimus ir elgseną – apie Philips produktus, paslaugas, renginius ir akcijas. Bet kada galiu lengvai atsisakyti!

  • Išskirtiniai pasiūlymai nariams.
  • Ankstyva prieiga prie išpardavimų.
  • Patarimai apie sveiką gyvenimo būdą.
Atsakomybės apribojimai

  1. Remiantis 2023 m. visame pasaulyje atliktu internetiniu pasitenkinimo tyrimu, kuriame dalyvavo 10 109 mamos ir vaikų priežiūros prekių ženklų bei produktų naudotojai. 

  1. Palyginti su ankstesne pakuote.

  2. Pagal metinį pasaulinį žindukų pakuočių pardavimą, naudojant grynąjį plastikinio žinduko korpuso svorį.

  3. 0 % BPA, vadovaujantis ES reglamentu 10/2011.