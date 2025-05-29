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2 vnt.
6 mėn. +
Greitos tėkmės žindukas
Nepralaša
Pojutis, kaip tikros krūties
„Natural Response“ žindukas sukurtas taip, kad atkartotų krūties pojūtį ir jos veikimą"
Žindukas dėl jo formos tvirtai apžiojamas, o briaunota tekstūra padeda užtikrinti nepertraukiamą, patogų maitinimą.
Dieglius mažinantis vožtuvas sukurtas taip, kad maitinant oras nepatektų į kūdikio pilvuką, sumažėtų diegliai ir diskomfortas.
5.0
iš 5
112
Atsiliepimai
99%
Rekomenduoja šį gaminį
Mama444
29/05/2025
Lietuva
Akcijos dalis
Jis puikiai tinka pereinant nuo maitinimo krūtimi.
Šis žindukas puikiai atitiko tiek mano, tiek vaikelio poreikius. Kūdikis greitai prie jo priprato – naudojimo metu galėjo sklandžiai žįsti ir kvėpuoti. Žindukas yra patogus, minkštas ir platus, todėl jis puikiai tinka pereinant nuo maitinimo krūtimi prie buteliuko. Ypač rekomenduoju mamoms, kurių kūdikiai kenčia nuo dieglių, nes šis žindukas gali padėti sumažinti jų sukeliamą diskomfortą.
Argumentai už
Vaiko poreikius atliepiantys privalumai. Leidžiantys sklandžiai maitintis.
Argumentai prieš
Trūkumų neturi.
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Natural Response SCY965 Žindukas
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Natural Response SCY965 Žindukas
Lumou1
26/05/2025
Lietuva
Akcijos dalis
Patikimas produktas
Avent linija labai pasitikiu, šis produktas nebuvo išimtis. Labai patogus naudoti bei ir vaikui tiko ir patiko. Su pirmu vaiku taip pat naudojau šią liniją. Naudosiu ir toliau!!
Argumentai už
Viskas super, pirkau ir pirksiu dar kartą!
Argumentai prieš
-
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Natural Response SCY965 Žindukas
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Natural Response SCY965 Žindukas
Bulvė
25/05/2025
Lietuva
Akcijos dalis
Lyginant su kitais - šį žinduką vaikas priemė labai noriai, atrodė, kad jam patogi žinduko forma, tinkama tėkmė. Pats žindukas kokybiškas, tvirtas.
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Natural Response SCY965 Žindukas
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Natural Response SCY965 Žindukas
Remiantis 2023 m. visame pasaulyje atliktu internetiniu pasitenkinimo tyrimu, kuriame dalyvavo 10 109 mamos ir vaikų priežiūros prekių ženklų bei produktų naudotojai.
Palyginti su ankstesne pakuote.
Pagal metinį pasaulinį čiulptukų pakuočių pardavimą, naudojant grynąjį plastikinio čiulptuko korpuso svorį.
0 % BPA, vadovaujantis ES reglamentu 10/2011.