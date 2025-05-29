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Visos serijos

  • Palaiko kūdikio individualų gėrimo ritmą
  • Palaiko kūdikio individualų gėrimo ritmą
  • Palaiko kūdikio individualų gėrimo ritmą
  • Palaiko kūdikio individualų gėrimo ritmą
  • Palaiko kūdikio individualų gėrimo ritmą
  • Palaiko kūdikio individualų gėrimo ritmą
  • Palaiko kūdikio individualų gėrimo ritmą
  • Palaiko kūdikio individualų gėrimo ritmą
  • Palaiko kūdikio individualų gėrimo ritmą
  • Palaiko kūdikio individualų gėrimo ritmą
  • Palaiko kūdikio individualų gėrimo ritmą
  • Palaiko kūdikio individualų gėrimo ritmą
  • Palaiko kūdikio individualų gėrimo ritmą
  • Palaiko kūdikio individualų gėrimo ritmą
  • Palaiko kūdikio individualų gėrimo ritmą
  • Palaiko kūdikio individualų gėrimo ritmą

„Philips“ Avent Natural ResponseŽindukas

SCY965/02

5
| (112) Atsiliepimai | 99% Rekomenduoja šį gaminį
Palaiko kūdikio individualų gėrimo ritmą
Natūralaus atsako žindukas išskiria pieną tik tada, kai kūdikis aktyviai geria. Kūdikiai gali gerti, nuryti ir kvėpuoti natūraliu savo ritmu, pavyzdžiui, kaip gulėdami prie krūties. Todėl patogu derinti maitinimą krūtimi ir buteliukais.
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Žindukas, kuris veikia kaip krūtinė

Palaiko kūdikio individualų gėrimo ritmą

  • 2 vnt.

  • 6 mėn. +

  • Greitos tėkmės žindukas

  • Nepralaša

  • Pojutis, kaip tikros krūties

„Natural Response“ žindukas

„Natural Response“ žindukas

„Natural Response“ žindukas sukurtas taip, kad atkartotų krūties pojūtį ir jos veikimą"

Natūralus apžiojimas

Natūralus apžiojimas

Žindukas dėl jo formos tvirtai apžiojamas, o briaunota tekstūra padeda užtikrinti nepertraukiamą, patogų maitinimą.

Sumažina dieglius ir diskomfortą

Sumažina dieglius ir diskomfortą

Dieglius mažinantis vožtuvas sukurtas taip, kad maitinant oras nepatektų į kūdikio pilvuką, sumažėtų diegliai ir diskomfortas.

Techninės savybės

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Atsiliepimai

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5.0

iš 5

112

Atsiliepimai

99%

Rekomenduoja šį gaminį

2
1

29/05/2025

Lietuva

Lietuva

Jis puikiai tinka pereinant nuo maitinimo krūtimi.

Šis žindukas puikiai atitiko tiek mano, tiek vaikelio poreikius. Kūdikis greitai prie jo priprato – naudojimo metu galėjo sklandžiai žįsti ir kvėpuoti. Žindukas yra patogus, minkštas ir platus, todėl jis puikiai tinka pereinant nuo maitinimo krūtimi prie buteliuko. Ypač rekomenduoju mamoms, kurių kūdikiai kenčia nuo dieglių, nes šis žindukas gali padėti sumažinti jų sukeliamą diskomfortą.

Argumentai už

Vaiko poreikius atliepiantys privalumai. Leidžiantys sklandžiai maitintis.

Argumentai prieš

Trūkumų neturi.

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Natural Response SCY965 Žindukas

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Natural Response SCY965 Žindukas

26/05/2025

Lietuva

Lietuva

Patikimas produktas

Avent linija labai pasitikiu, šis produktas nebuvo išimtis. Labai patogus naudoti bei ir vaikui tiko ir patiko. Su pirmu vaiku taip pat naudojau šią liniją. Naudosiu ir toliau!!

Argumentai už

Viskas super, pirkau ir pirksiu dar kartą!

Argumentai prieš

-

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Natural Response SCY965 Žindukas

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Natural Response SCY965 Žindukas

25/05/2025

Lietuva

Lietuva

Lyginant su kitais - šį žinduką vaikas priemė labai noriai, atrodė, kad jam patogi žinduko forma, tinkama tėkmė. Pats žindukas kokybiškas, tvirtas.

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Natural Response SCY965 Žindukas

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Natural Response SCY965 Žindukas

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Atsakomybės apribojimai

  1. Remiantis 2023 m. visame pasaulyje atliktu internetiniu pasitenkinimo tyrimu, kuriame dalyvavo 10 109 mamos ir vaikų priežiūros prekių ženklų bei produktų naudotojai. 

  1. Palyginti su ankstesne pakuote.

  2. Pagal metinį pasaulinį čiulptukų pakuočių pardavimą, naudojant grynąjį plastikinio čiulptuko korpuso svorį.

  3. 0 % BPA, vadovaujantis ES reglamentu 10/2011.