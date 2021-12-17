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Nutraukta gamyba
Melodija po melodijos
Būkite laisvi. Šios iš tikrųjų belaidės į ausis dedamos ausinės veikia net 110 val., nes turi nešiojamą įkrovimo dėklą. Mėgaukitės puikiu kiekvienos melodijos garsu ir tiesioginiu prisijungimu prie telefono virtualaus pagalbininko programos. Ar kažkas minėjo kelionę?
6 mm garsiakalbiai / uždaros
„Bluetooth®“
Juoda
6 mm akustiniai neodimio garsiakalbiai skleidžia puikų garsą ir stiprius bosinius garsus. Dėl ovalios formos akustinio vamzdžio maksimaliai padidinama pasyvaus triukšmo izoliacija. Su režimu „Mono“ galite vieną ausį palikti laisvą, kai norite žinoti, kas vyksta aplinkui.
Jūsų ausinės parengiamos susieti tą pačią akimirką, kai jas išimate iš dėklo. Kai tik ausines susiejate, jos atsimena paskutinį prietaisą, su kuriuo buvo susietos.
4.7
iš 5
22
Atsiliepimai
100%
Rekomenduoja šį gaminį
Kat99
17/12/2021
Polska
Akcijos dalis
Patvirtintas pirkėjas
Super brzmienie
słuchawki super brzmienie mają, Dopasowanie do ucha łatwe przy użyciu różnych nakładek. Długo trzyma naładowanie
Argumentai už
super brzmienie
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie 2000 series SHB2515WT Bezprzewodowe słuchawki dokanałowe true wireless
Naudojimo data 2020-11-17
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie 2000 series SHB2515WT Bezprzewodowe słuchawki dokanałowe true wireless
Naudojimo data 2020-11-17
TOLA25
04/11/2021
Polska
DOSKONAŁE BRZMIENIE
SUPER BRZMIENIE DOPASOWANE DO UCHA NIE GNIOTA ŁATWOŚC ODBIERANIA POŁĄCZEŃ
Argumentai už
BRZEMIENIE CZAS PRACY
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie 2000 series SHB2515WT Bezprzewodowe słuchawki dokanałowe true wireless
Naudojimo data 2020-10-04
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie 2000 series SHB2515WT Bezprzewodowe słuchawki dokanałowe true wireless
Naudojimo data 2020-10-04
frog336
24/11/2020
Polska
Udany zakup
Super jakość w tej cenie. Słuchawki bardzo dobrze grają, dźwięk jest czysty i mocny. Długo trzymają na baterii a etui ładujące ratuje kiedy zaczną się rozładowywać. W tym przedziale cenowym najlepszy wybór.
Argumentai už
jakosc, cena
Argumentai prieš
brak
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie 2000 series SHB2515WT Bezprzewodowe słuchawki dokanałowe true wireless
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie 2000 series SHB2515WT Bezprzewodowe słuchawki dokanałowe true wireless