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Nutraukta gamyba

2000 seriesĮ ausis dedamos iš tikrųjų belaidės ausinės

SHB2515WT/10

4.7

| (22) Atsiliepimai | 100% Rekomenduoja šį gaminį

Gali būti

Balta
Balta
Juoda
Juoda

Melodija po melodijos

Būkite laisvi. Šios visiškai belaidės į ausis dedamos ausinės veikia net 100 val., nes turi nešiojamą įkrovimo dėklą. Mėgaukitės puikiu kiekvienos melodijos garsu ir tiesioginiu prisijungimu prie telefono virtualaus pagalbininko programos. Ar kažkas minėjo kelionę?

Peržiūrėti visas naudas

Melodija po melodijos

  • 6 mm garsiakalbiai / uždaros

  • „Bluetooth®“

  • Juoda

Naudokite režimą „Mono“, kai norite vieną ausį palikti laisvą

Mažo, vidutinio ir didelio dydžio antgalių dangteliai, kad tiktų tobulai

Įmontuotas mikrofonas su aido pašalinimo funkcija, kad garsas būtų aiškus

Nebegirdėsite to erzinančio aido kalbėdami telefonu. Mūsų akustinis aido slopinimas visada užtikrins aiškų, netrukdomą pokalbį.

Techninės savybės

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Atsiliepimai

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4.7

iš 5

22

Atsiliepimai

100%

Rekomenduoja šį gaminį

3
2

17/12/2021

Polska

Polska

Patvirtintas pirkėjas

Super brzmienie

słuchawki super brzmienie mają, Dopasowanie do ucha łatwe przy użyciu różnych nakładek. Długo trzyma naładowanie

Argumentai už

super brzmienie

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie 2000 series SHB2515WT Bezprzewodowe słuchawki dokanałowe true wireless

Naudojimo data 2020-11-17

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie 2000 series SHB2515WT Bezprzewodowe słuchawki dokanałowe true wireless

Naudojimo data 2020-11-17

04/11/2021

Polska

Polska

DOSKONAŁE BRZMIENIE

SUPER BRZMIENIE DOPASOWANE DO UCHA NIE GNIOTA ŁATWOŚC ODBIERANIA POŁĄCZEŃ

Argumentai už

BRZEMIENIE CZAS PRACY

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie 2000 series SHB2515WT Bezprzewodowe słuchawki dokanałowe true wireless

Naudojimo data 2020-10-04

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie 2000 series SHB2515WT Bezprzewodowe słuchawki dokanałowe true wireless

Naudojimo data 2020-10-04

24/11/2020

Polska

Polska

Udany zakup

Super jakość w tej cenie. Słuchawki bardzo dobrze grają, dźwięk jest czysty i mocny. Długo trzymają na baterii a etui ładujące ratuje kiedy zaczną się rozładowywać. W tym przedziale cenowym najlepszy wybór.

Argumentai už

jakosc, cena

Argumentai prieš

brak

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie 2000 series SHB2515WT Bezprzewodowe słuchawki dokanałowe true wireless

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie 2000 series SHB2515WT Bezprzewodowe słuchawki dokanałowe true wireless

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  • Patarimai apie sveiką gyvenimo būdą.