30 dienų grąžinimas
Pristatymas per 3-4 darbo dienas
Nutraukta gamyba
Pajusk tai. „BASS+“
„Philips BASS+“ ausinės pasižymi galingais, energingais bosais ir aptakiu, kompaktišku dizainu. Gražiai atrodo, puikiai skamba ir yra gerai vertinamos. „Bluetooth“ belaidės ausinės skirtos tiems, kurie nori girdėti daugiau mušamų bosų be papildomo svorio.
32 mm garsiakalbiai / uždara nugarėlė
Ant ausų uždedamos
Minkštos ausų pagalvėlės
Sulankstomos
„BASS+“ ausinės pasižymi uždaru akustiniu dizainu ir blokuoja aplinkos triukšmą, todėl garso izoliacija yra geresnė ir klausytis maloniau.
„BASS+“ ausinėse yra 32 mm garsiakalbiai, iš kurių sklinda galingi, pulsuojantys bosai.
Minkštos, orui laidžios ausų pagalvėlės patogios ilgai klausantis.
4.4
iš 5
30
Atsiliepimai
82%
Rekomenduoja šį gaminį
Magda95
24/11/2020
Polska
Moje najlepsze słuchawki
Słuchawki wybrałam ze względu na piękny, rzadko spotykany kolor, bardzo dobry bass i cenę. W swojej kategorii cenowej miał najlepsze parametry i to po testach się sprawdziło. Użytkuję intensywnie już 2 lata, często ćwiczę w tych słuchawkach i nie dbam o prawidłowe przechowywanie, a materiał na słuchawkach wygląda jak nowy ze sklepu. Moje poprzednie słuchawki słuchawki Sony po roku się złuszczyły. Tak więc jakość wykonania jest bardzo na plus, moje kolejne słuchawki też będą z Philipsa.
Argumentai už
Świetny bass, porządne wykonanie, wygoda użytkowania
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie SHB3075RD Bezprzewodowe słuchawki nauszne z mikrofonem
Naudojimo data 2018-11-24
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie SHB3075RD Bezprzewodowe słuchawki nauszne z mikrofonem
Naudojimo data 2018-11-24
Michał38
24/11/2020
Polska
Philips darbuotojas
Polecam
[Employee of philipsglobal] Długo działają na jednym ładowaniu nawet przy głośnym słuchaniu. Opcja z mikrofonem strzał w 10. Wyjątkowo miłe brzmienia a bass zachwyci każdego. polecam
Ši apžvalga buvo parašyta apie SHB3075WT Bezprzewodowe słuchawki nauszne z mikrofonem
Ši apžvalga buvo parašyta apie SHB3075WT Bezprzewodowe słuchawki nauszne z mikrofonem
N-MATI
22/11/2020
Polska
BASS+
Słuchawki super. Bezproblemowe łączenie przez bluetooth. Bass, dźwięk, i pozostałe parametry bardzo dobre. Bateria trzyma długo. Polecam.
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie SHB3075WT Bezprzewodowe słuchawki nauszne z mikrofonem
Naudojimo data 2019-10-22
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie SHB3075WT Bezprzewodowe słuchawki nauszne z mikrofonem
Naudojimo data 2019-10-22
Tikrieji rezultatai gali skirtis