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  • Belaidė laisvė, galingas garsas.
  • Belaidė laisvė, galingas garsas.

Nutraukta gamyba

3000 series„Bluetooth“ ausinės

SHB3595BK/10

1
| (1) Apžvalga
Belaidė laisvė, galingas garsas.
Kompaktiškos SHB3595 „Bluetooth“ ausinės? Per ausines girdėsite galingą garsą ir iki 6 val. mėgausitės belaidžiu būdu klausoma muzika. Nešiojamas spendimas patogiam naudojimui.
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Belaidė laisvė, galingas garsas.

  • 8,6 mm garsiakalbiai / uždaros

  • Įdedamos į ausis

  • 6 valandų grojimo trukmė

Palaiko „Bluetooth“ 4.1 + HSP/HFP/A2DP/AVRCP

Palaiko „Bluetooth“ 4.1 + HSP/HFP/A2DP/AVRCP

Susiekite savo ausines su bet kuriuo „Bluetooth“ įrenginiu ir mėgaukitės tyru skambesiu nenaudodami laidų.

Rinktis iš 3 porų ausų gaubtelių, kad tobulai priglustų

Rinktis iš 3 porų ausų gaubtelių, kad tobulai priglustų

Ausų gaubteliai yra 3 dydžių – maži, vidutinio dydžio ir dideli, todėl puikiai tiks pagal kiekvieno poreikius.

Efektyvūs 8,6 mm garsiakalbiai atkuria švarų ir galingą garsą

Efektyvūs 8,6 mm garsiakalbiai atkuria švarų ir galingą garsą

Kompaktiškas ir efektyvus 8,6 mm garsiakalbis atkuria tikslų ir galingą žemųjų dažnių garsą, todėl klausytis keliaujant bus vienas malonumas.

Techninės savybės

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Atsiliepimai

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1.0

iš 5

1

Apžvalga

5
4
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2

18/02/2022

România

România

Produs Foarte slab

Produsul are un design frumos, aceste casti nu au un fir foarte lung. Problema este ca, o luna după folosire, sistemul de pronire s-a defectat întrucât s-a desprins plasticul de deasupra butonului. Am luat alte casti,același model (Am crezut ca a fost o întâmplare deprinderea plasticului). Astăzi s-au defectat și acestea. (Aceeași problema).

Ši apžvalga buvo parašyta apie 3000 series SHB3595BK Căşti Bluetooth

Ši apžvalga buvo parašyta apie 3000 series SHB3595BK Căşti Bluetooth

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