30 dienų grąžinimas
Pristatymas per 3-4 darbo dienas
30 dienų grąžinimas
Pristatymas per 3-4 darbo dienas
Nutraukta gamyba
SHB3595BK/10
8,6 mm garsiakalbiai / uždaros
Įdedamos į ausis
6 valandų grojimo trukmė
Susiekite savo ausines su bet kuriuo „Bluetooth“ įrenginiu ir mėgaukitės tyru skambesiu nenaudodami laidų.
Ausų gaubteliai yra 3 dydžių – maži, vidutinio dydžio ir dideli, todėl puikiai tiks pagal kiekvieno poreikius.
Kompaktiškas ir efektyvus 8,6 mm garsiakalbis atkuria tikslų ir galingą žemųjų dažnių garsą, todėl klausytis keliaujant bus vienas malonumas.
1.0
iš 5
1
Apžvalga
18/02/2022
România
Produs Foarte slab
Produsul are un design frumos, aceste casti nu au un fir foarte lung. Problema este ca, o luna după folosire, sistemul de pronire s-a defectat întrucât s-a desprins plasticul de deasupra butonului. Am luat alte casti,același model (Am crezut ca a fost o întâmplare deprinderea plasticului). Astăzi s-au defectat și acestea. (Aceeași problema).
Ši apžvalga buvo parašyta apie 3000 series SHB3595BK Căşti Bluetooth
Ši apžvalga buvo parašyta apie 3000 series SHB3595BK Căşti Bluetooth