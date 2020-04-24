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Visos serijos

  • Itin lengvos. Didelis garsas.
  • Itin lengvos. Didelis garsas.
  • Itin lengvos. Didelis garsas.
  • Itin lengvos. Didelis garsas.
  • Itin lengvos. Didelis garsas.
  • Itin lengvos. Didelis garsas.
  • Itin lengvos. Didelis garsas.
  • Itin lengvos. Didelis garsas.
  • Itin lengvos. Didelis garsas.
  • Itin lengvos. Didelis garsas.
  • Itin lengvos. Didelis garsas.
  • Itin lengvos. Didelis garsas.
  • Itin lengvos. Didelis garsas.
  • Itin lengvos. Didelis garsas.
  • Itin lengvos. Didelis garsas.
  • Itin lengvos. Didelis garsas.

Nutraukta gamyba

Belaidės „Bluetooth®“ ausinės

SHB4205BK/00

4.5
| (8) Atsiliepimai | 100% Rekomenduoja šį gaminį
Itin lengvos. Didelis garsas.
Džiaukitės nevaržoma laisve. Nėra jokių trukdančių laidų. „Philips Flite Hyprlite Wireless“ belaidės ausinės su kaklo lankeliu yra tokios plonos ir lengvos, kad jų beveik nejausite ausyse.
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Itin lengvos ausinės

Itin lengvos. Didelis garsas.

  • 12,2 mm garsiakalbiai / atvira nugarėlė

  • Įdedamos į ausis

Sodrų garsą atkuriantis žemųjų dažnių vamzdis

Sodrų garsą atkuriantis žemųjų dažnių vamzdis

Naujoviški žemųjų dažnių vamzdžiai į ausis įdedamose ausinėse padidina oro srautą, kad būtų atkurti sodrūs žemieji dažniai.

Galingi garsiakalbiai atkuria aiškų garsą

Galingi garsiakalbiai atkuria aiškų garsą

Galingi 12,2 mm garsiakalbiai atkuria itin aiškų ir švarų garsą.

Nuotolinio valdymo pultas pokalbiams laisvomis rankomis ir muzikos valdymui

Nuotolinio valdymo pultas pokalbiams laisvomis rankomis ir muzikos valdymui

Lengvai naudojamas nuotolinio valdymo pultas leidžia paleisti / pristabdyti garso įrašus ir atsiliepti į skambučius – tereikia paspausti vieną mygtuką.

Techninės savybės

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Atsiliepimai

Šiuos atsiliepimus tvarko „Bazaarvoice“ ir jie atitinka „Bazaarvoice“ autentiškumo politiką, kuri yra paremta kovos su sukčiavimu technologija ir žmonių analize. Duomenis galima rasti adresu
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4.5

iš 5

8

Atsiliepimai

100%

Rekomenduoja šį gaminį

3
2
1

24/04/2020

Polska

Polska

Są naprawdę super

Szybko łączą się z telefonem, sam dźwięk wyraźny i głośny. Pilocik z mikrofonem bardzo ułatwia korzystanie.Pasują do praktycznie każdego ubrania, jestem usatysfakcjonowa. Po pół roku użytkowania wyglądają praktycznie jak nowe.

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie SHB4205WT Słuchawki bezprzewodowe Bluetooth®

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie SHB4205WT Słuchawki bezprzewodowe Bluetooth®

17/05/2019

Polska

Polska

Super sprzęt

Jedynie co ,to bateria słaba ale dzień wytrzymuje. Reszta super.

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie SHB4205WT Słuchawki bezprzewodowe Bluetooth®

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie SHB4205WT Słuchawki bezprzewodowe Bluetooth®

05/03/2019

Polska

Polska

Wspaniałe słuchawki!

Naprwdę przetestowałem mnóstwo słuchawek....PHILIPS SHB4205WT/00 są wspaniałe---GRARJĄ SUPER 10/10 WYGLĄD 10/10 a jeśli bateria będzie "trzymała"coś w okolicach , deklarowanych siedmiu godzin...........to kupie sobie jeszcze 3 sztuki :>

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie SHB4205WT Słuchawki bezprzewodowe Bluetooth®

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie SHB4205WT Słuchawki bezprzewodowe Bluetooth®

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