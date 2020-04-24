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Nutraukta gamyba
12,2 mm garsiakalbiai / atvira nugarėlė
Įdedamos į ausis
Klasikinis dizainas papuoštas moderniais blizgiais akcentais.
Lengvai naudojamas nuotolinio valdymo pultas leidžia paleisti / pristabdyti garso įrašus ir atsiliepti į skambučius – tereikia paspausti vieną mygtuką.
Naujoviški žemųjų dažnių vamzdžiai į ausis įdedamose ausinėse padidina oro srautą, kad būtų atkurti sodrūs žemieji dažniai.
4.5
iš 5
8
Atsiliepimai
100%
Rekomenduoja šį gaminį
Olciaaaa26
24/04/2020
Polska
Są naprawdę super
Szybko łączą się z telefonem, sam dźwięk wyraźny i głośny. Pilocik z mikrofonem bardzo ułatwia korzystanie.Pasują do praktycznie każdego ubrania, jestem usatysfakcjonowa. Po pół roku użytkowania wyglądają praktycznie jak nowe.
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie SHB4205WT Słuchawki bezprzewodowe Bluetooth®
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie SHB4205WT Słuchawki bezprzewodowe Bluetooth®
Mm27
17/05/2019
Polska
Super sprzęt
Jedynie co ,to bateria słaba ale dzień wytrzymuje. Reszta super.
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie SHB4205WT Słuchawki bezprzewodowe Bluetooth®
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie SHB4205WT Słuchawki bezprzewodowe Bluetooth®
kiwka
05/03/2019
Polska
Wspaniałe słuchawki!
Naprwdę przetestowałem mnóstwo słuchawek....PHILIPS SHB4205WT/00 są wspaniałe---GRARJĄ SUPER 10/10 WYGLĄD 10/10 a jeśli bateria będzie "trzymała"coś w okolicach , deklarowanych siedmiu godzin...........to kupie sobie jeszcze 3 sztuki :>
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie SHB4205WT Słuchawki bezprzewodowe Bluetooth®
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie SHB4205WT Słuchawki bezprzewodowe Bluetooth®
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