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Nutraukta gamyba
32 mm garsiakalbiai / uždara nugarėlė
Ant ausų uždedamos
Minkštos ausų pagalvėlės
Sulankstomos
Galingi 32 mm pakreipti garsiakalbiai atkuria aiškų švarų garsą ir sodrius žemuosius dažnius.
Lengvai naudojamas nuotolinio valdymo pultas leidžia paleisti / pristabdyti garso įrašus ir atsiliepti į skambučius – tereikia paspausti vieną mygtuką.
Minkštesnės pagalvėlės ir pakreipti garsiakalbiai idealiai tinka ilgai dėvint ausines.
5.0
iš 5
4
Atsiliepimai
100%
Rekomenduoja šį gaminį
tom4lbrecht
21/05/2020
Česká republika
Designová kompaktní sluchátka
Sluchátka jsem si primárně kupoval do práce k počítači, protože pecková sluchátka jsou mi po delší době nepříjemná. Tyto mě přesvědčili svojí lehkostí, designem a bezdrátovým připojením, což je velmi praktické. Díky tom u jsem je začal používat i se svým telefonem, který už nedisponuje 3,5 mm jackem. Překvapily mne svojí dlouhou výdrží na jedno nabití i poměrně slušným dosahem. Ačkoli působí křehce, vydrží i docela nešetrné zacházení a jsou skládací, takže při cestování rozhodně výhoda. Zvuk je poměrně vyvážený, basy by mohly být výraznější, ale hrají dobře na celém frekvenčním spektru. Drobnou nevýhodou je, že při vyšší hlasitosti je zvuk hodně slyšet do prostoru. Dobrý poměr cena/výkon!
Argumentai už
Design, váha, vyvážený zvuk, vestavěný mikrofon
Argumentai prieš
Zvuk ze sluchátek je v okolí poměrně slyšet
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Flite SHB4405WT Bezdrátová sluchátka Bluetooth®
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Flite SHB4405WT Bezdrátová sluchátka Bluetooth®
dorustory
28/12/2017
România
Excelente
Le-am cumparat ca sa le fac codou unei persoane care are vreo 4 modele de la alte firme foarte cunoscute si s-a aratat foarte multumita de acest model. In general sunt fan Philips.
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Flite SHB4405BK Căşti wireless cu Bluetooth®
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Flite SHB4405BK Căşti wireless cu Bluetooth®
bogdan1973
12/05/2017
România
Patvirtintas pirkėjas
surprinzatoare
casti usoare, se conecteaza repede, sunet clar.singura problema pe care am intampinat-o : sunt momente cand ai senzatia ca pierde conectivitatea(sunet sacadat)(conectate la un smart tv, distanta 5m)
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Flite SHB4405BK Căşti wireless cu Bluetooth®
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Flite SHB4405BK Căşti wireless cu Bluetooth®
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