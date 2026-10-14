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  • Alternatyvi gaminio nuotrauka
  • Alternatyvi gaminio nuotrauka
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Nutraukta gamyba

Belaidės „Bluetooth®“ ausinės

SHB4805RG/00

Itin lengvos. Didelis garsas.

Atraskite besvorę laisvę be varžančių laidų. „Philips Flite Everlite“ belaidės ausinės pasižymi tiek stiliumi, tiek kasdieniu paprastumu. Kompaktiškos ir itin lengvos, aiškus garsas iš jų sklis visą dieną.

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Itin lengvos ausinės

Itin lengvos. Didelis garsas.

  • 32 mm garsiakalbiai / uždara nugarėlė

  • Ausis uždengiančios

  • Minkštos ausų pagalvėlės

  • Sulankstomos

Su įkraunamu akumuliatoriumi klausysitės muzikos iki 12 valandų

Su įkraunamu akumuliatoriumi klausysitės muzikos iki 12 valandų

Esant 12 valandų grojimo trukmei, energijos užteks muzikai leisti visą dieną.

Palaiko „Bluetooth“ 4.1 ir HSP / HFP / A2DP / AVRCP

Palaiko „Bluetooth“ 4.1 ir HSP / HFP / A2DP / AVRCP

Susiekite savąjį išmanųjį įrenginį su ausinėmis per „Bluetooth“ ir mėgaukitės tyru skambesiu ir telefoniniais pokalbiais be besipinančių laidų.

Penkių minučių greitojo įkrovimo technologija

Penkių minučių greitojo įkrovimo technologija

Greitojo įkrovimo technologija greitai įkrauna, kai akumuliatorius beveik išsikrovęs. Įkrovę vos penkias minutes galėsite klausytis vieną valandą.

Techninės savybės

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