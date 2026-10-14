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Nutraukta gamyba
SHB4805RG/00
Itin lengvos. Didelis garsas.
Atraskite besvorę laisvę be varžančių laidų. „Philips Flite Everlite“ belaidės ausinės pasižymi tiek stiliumi, tiek kasdieniu paprastumu. Kompaktiškos ir itin lengvos, aiškus garsas iš jų sklis visą dieną.
32 mm garsiakalbiai / uždara nugarėlė
Ausis uždengiančios
Minkštos ausų pagalvėlės
Sulankstomos
Esant 12 valandų grojimo trukmei, energijos užteks muzikai leisti visą dieną.
Susiekite savąjį išmanųjį įrenginį su ausinėmis per „Bluetooth“ ir mėgaukitės tyru skambesiu ir telefoniniais pokalbiais be besipinančių laidų.
Greitojo įkrovimo technologija greitai įkrauna, kai akumuliatorius beveik išsikrovęs. Įkrovę vos penkias minutes galėsite klausytis vieną valandą.
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