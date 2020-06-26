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Nutraukta gamyba
SHB8850NC/00
Daugiau garso, mažiau triukšmo
Jokių laidų, jokio triukšmo ir jokių kompromisų. Mėgaukitės muzika naudodamiesi pažangia aktyvia triukšmo slopinimo technologija „ActiveShield™“. Naudodami NFC vienu prisilietimu prisijunkite nenaudodami laidų, mėgaukitės muzika ir valdykite skambučius išmaniaisiais valdikliais pagalvėlėse.
32 mm garsiakalbiai / uždara nugarėlė
ant ausų uždedamos
Minkštos ausų pagalvėlės
Kompaktiškai sulankstomos
Dėl kompaktiškai sulankstomos konstrukcijos patogu nešiotis.
„Multi-point“ funkcija leidžia sujungti „Philips Bluetooth“ ausines su dviem „Bluetooth®“ įrenginiais iš karto. Tiesiog susiekite du įrenginius, norėdami mėgautis filmais, muzika ir skambinti be jokio vargo.
5.0
iš 5
1
Apžvalga
100%
Rekomenduoja šį gaminį
Guzik
26/06/2020
Polska
Super działa NC
bardzo dobra jakość dźwięku lecz fatalne wykonane poduszki i gąbka na pałąku.Nietrwałe i się kruszą
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie SHB8850NC Słuchawki bezprzewodowe z funkcją redukcji szumów
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie SHB8850NC Słuchawki bezprzewodowe z funkcją redukcji szumów
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