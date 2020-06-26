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Nutraukta gamyba

Belaidės, triukšmą slopinančios ausinės

SHB8850NC/00

5

| (1) Apžvalga | 100% Rekomenduoja šį gaminį

Daugiau garso, mažiau triukšmo

Jokių laidų, jokio triukšmo ir jokių kompromisų. Mėgaukitės muzika naudodamiesi pažangia aktyvia triukšmo slopinimo technologija „ActiveShield™“. Naudodami NFC vienu prisilietimu prisijunkite nenaudodami laidų, mėgaukitės muzika ir valdykite skambučius išmaniaisiais valdikliais pagalvėlėse.

Peržiūrėti visas naudas

be laidų

Daugiau garso, mažiau triukšmo

  • 32 mm garsiakalbiai / uždara nugarėlė

  • ant ausų uždedamos

  • Minkštos ausų pagalvėlės

  • Kompaktiškai sulankstomos

Minkštos ir ergonomiškos pagalvėlės užtikrina komfortą ilgai dėvint

Minkštos ir ergonomiškos pagalvėlės užtikrina komfortą ilgai dėvint

Kompaktiškai sulankstomos, kad būtų patogu padėti ar neštis

Kompaktiškai sulankstomos, kad būtų patogu padėti ar neštis

Dėl kompaktiškai sulankstomos konstrukcijos patogu nešiotis.

„Multi-point“ funkcija atkuria muziką ir skambina iš karto dviejuose įrenginiuose

„Multi-point“ funkcija atkuria muziką ir skambina iš karto dviejuose įrenginiuose

„Multi-point“ funkcija leidžia sujungti „Philips Bluetooth“ ausines su dviem „Bluetooth®“ įrenginiais iš karto. Tiesiog susiekite du įrenginius, norėdami mėgautis filmais, muzika ir skambinti be jokio vargo.

Techninės savybės

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Atsiliepimai

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5.0

iš 5

1

Apžvalga

100%

Rekomenduoja šį gaminį

4
3
2
1

26/06/2020

Polska

Polska

Super działa NC

bardzo dobra jakość dźwięku lecz fatalne wykonane poduszki i gąbka na pałąku.Nietrwałe i się kruszą

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie SHB8850NC Słuchawki bezprzewodowe z funkcją redukcji szumów

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie SHB8850NC Słuchawki bezprzewodowe z funkcją redukcji szumów

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