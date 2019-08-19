GaminiaiPalaikymas

Užsiregistruokite ir gaukite išskirtinių pasiūlymų

30 dienų grąžinimas

Pristatymas per 3-4 darbo dienas

El. Parduotuvė

Visos serijos

  • Belaidė laisvė
  • Belaidė laisvė
  • Belaidė laisvė
  • Belaidė laisvė
  • Belaidė laisvė
  • Belaidė laisvė
  • Belaidė laisvė
  • Belaidė laisvė
  • Belaidė laisvė
  • Belaidė laisvė
  • Belaidė laisvė
  • Belaidė laisvė
  • Belaidė laisvė
  • Belaidė laisvė
  • Belaidė laisvė
  • Belaidė laisvė
  • Belaidė laisvė
  • Belaidė laisvė

Belaidės HiFi ausinės

SHC5200/10

3.7
| (9) Atsiliepimai
Belaidė laisvė
Daugių jokių rūpesčių su laidais, galėsite laisvai judėti namuose ir klausytis muzikos. Jums nereikės vargintis dėvint šias įkraunamas ir lengvas „Philips“ SHC5200/10 ausines ilgesnį laiką.
Peržiūrėti visas naudas

Visiškai įkraunamos belaidės ausinės

Belaidė laisvė

  • FM siuntimas

  • Patogiai priglunda

  • Veikia iki 14 val.

32 mm garsiakalbių pagrindiniai įrenginiai atkuria puikių techninių savybių garsą

32 mm garsiakalbių pagrindiniai įrenginiai yra kompaktiški, bet galingi elementai, kad galėtumėte klausytis neiškraipyto garso esant bet kokiai įvesties galiai.

Prisitaikantis vidinis lankelis

Dažniausiai ausinės, dėvimos lauke, prisitaiko patempiant lankelį, tačiau tai gali būti nepatogu, kadangi tai reikia daryti dažnai. Su lanksčiomis ausinėmis ir prisitaikančiu ausų lankeliu galėsite pradėti klausytis muzikos daug greičiau. Jos automatiškai prisitaikys prie jūsų galvos formos ir dydžio.

Lengva konstrukcija – didesnis komfortas dėvint ilgai.

Tvirtos, lengvos ir kokybiškos šių „Philips“ ausinių medžiagos padidins komfortą dėvint ilgą laiką.

Techninės savybės

Gaukite šio gaminio palaikymą

Raskite DUK, naudotojo vadovus, saugos informaciją ir patarimus

Atsiliepimai

Šiuos atsiliepimus tvarko „Bazaarvoice“ ir jie atitinka „Bazaarvoice“ autentiškumo politiką, kuri yra paremta kovos su sukčiavimu technologija ir žmonių analize. Duomenis galima rasti adresu
Klientų nuomonės, pateikiamos kaip produktų ir žvaigždučių įvertinimai, yra naudingos visiems. Jos padeda sužinoti daugiau apie produktą ir priimti pirkimo sprendimą. Kiekvienas klientas, įsigijęs produktą internetu ar parduotuvėje, gali palikti atsiliepimą

3.7

iš 5

9

Atsiliepimai

3

19/08/2019

Polska

Polska

Dobre słuchawki do TV

Kiedyś nie byłem przekonany do słuchawek do telewizora, jednak Philips tym modelem sprawił, że uwielbiam to rozwiązanie. To zupełnie inna jakość dźwięku, zwłaszcza gdy mówimy o filmach gdzie audio odgrywa istotną rolę ;)

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie SHC5200 Bezprzewodowe słuchawki Hi-Fi

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie SHC5200 Bezprzewodowe słuchawki Hi-Fi

15/06/2019

Polska

Polska

Super

Jestem bardzo zadowolony, od dawna używam tylko i wyłącznie słuchawek bluetooth, ale dopiero te Philipsy pokazały mi, że słuchawki bluetooth też mogą bardzo dobrze grać. Do tego bardzo fajnie odcinają dźwięki z zewnątrz.

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie SHC5200 Bezprzewodowe słuchawki Hi-Fi

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie SHC5200 Bezprzewodowe słuchawki Hi-Fi

04/07/2019

Україна

Україна

Комфортный дизайн

Звук на высоте. Телевизор смотреть одно удовольствие

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie SHC5200 Бездротові навушники HiFi

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie SHC5200 Бездротові навушники HiFi

Užsisakykite „Philips“ naujienlaiškį ir gaukite išskirtinius pasiūlymus

  • Išskirtiniai pasiūlymai nariams.
  • Ankstyva prieiga prie išpardavimų.
  • Patarimai apie sveiką gyvenimo būdą.

Noriu gauti reklaminę informaciją – pagal mano pageidavimus ir elgseną – apie Philips produktus, paslaugas, renginius ir akcijas. Bet kada galiu lengvai atsisakyti!

  • Išskirtiniai pasiūlymai nariams.
  • Ankstyva prieiga prie išpardavimų.
  • Patarimai apie sveiką gyvenimo būdą.