30 dienų grąžinimas
Pristatymas per 3-4 darbo dienas
30 dienų grąžinimas
Pristatymas per 3-4 darbo dienas
SHC5200/10
FM siuntimas
Patogiai priglunda
Veikia iki 14 val.
32 mm garsiakalbių pagrindiniai įrenginiai yra kompaktiški, bet galingi elementai, kad galėtumėte klausytis neiškraipyto garso esant bet kokiai įvesties galiai.
Dažniausiai ausinės, dėvimos lauke, prisitaiko patempiant lankelį, tačiau tai gali būti nepatogu, kadangi tai reikia daryti dažnai. Su lanksčiomis ausinėmis ir prisitaikančiu ausų lankeliu galėsite pradėti klausytis muzikos daug greičiau. Jos automatiškai prisitaikys prie jūsų galvos formos ir dydžio.
Tvirtos, lengvos ir kokybiškos šių „Philips“ ausinių medžiagos padidins komfortą dėvint ilgą laiką.
3.7
iš 5
9
Atsiliepimai
marretit
19/08/2019
Polska
Dobre słuchawki do TV
Kiedyś nie byłem przekonany do słuchawek do telewizora, jednak Philips tym modelem sprawił, że uwielbiam to rozwiązanie. To zupełnie inna jakość dźwięku, zwłaszcza gdy mówimy o filmach gdzie audio odgrywa istotną rolę ;)
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie SHC5200 Bezprzewodowe słuchawki Hi-Fi
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie SHC5200 Bezprzewodowe słuchawki Hi-Fi
Samon
15/06/2019
Polska
Super
Jestem bardzo zadowolony, od dawna używam tylko i wyłącznie słuchawek bluetooth, ale dopiero te Philipsy pokazały mi, że słuchawki bluetooth też mogą bardzo dobrze grać. Do tego bardzo fajnie odcinają dźwięki z zewnątrz.
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie SHC5200 Bezprzewodowe słuchawki Hi-Fi
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie SHC5200 Bezprzewodowe słuchawki Hi-Fi
Slimtimdmc1982
04/07/2019
Україна
Комфортный дизайн
Звук на высоте. Телевизор смотреть одно удовольствие
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie SHC5200 Бездротові навушники HiFi
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie SHC5200 Бездротові навушники HiFi