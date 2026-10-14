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Nutraukta gamyba
SHC8800/12
Didelės raiškos namų kino garsas
„Philips“ SHC8800 belaidės ausinės įtrauks jus į jūsų kinematografinio garso pasaulį, kur pajusite visišką laisvę. Patogaus dizaino ausinės, kurios gerai priglunda prie bet kokios formos ausies ir veikia 100 metrų atstumu, leis jums mėgautis pramogomis namų aplinkoje.
40 mm garsiakalbiai / atvira nugarėlė
Ausis uždengiančios
Minkštos ausų pagalvėlės
Susireguliuojantis, lengvas kabamasis laikiklis puikiai prisitaiko prie galvos formos, kad jaustumėte optimalų komfortą.
Didelės raiškos garsas užtikrina geriausią garso kokybę, kai originalūs studijos įrašai atkuriami tiksliau nei 16 bitų / 44,1 kHz CD formatai. Naudojant tiekiamą audio laidą, „Philips“ SHC8800 belaidės ausinės palaiko didelės raiškos garsą, perteikia neprilygstamą garso kokybę iš norimų prietaisų, tad galite labiau mėgautis namų pramogomis.
Įdėkite ausines į įkrovimo doką, norėdami lengvai įkrauti.
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