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  • Alternatyvi gaminio nuotrauka
  • Alternatyvi gaminio nuotrauka
  • Alternatyvi gaminio nuotrauka
  • Alternatyvi gaminio nuotrauka
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Nutraukta gamyba

Belaidės TV ausinės

SHC8800/12

Didelės raiškos namų kino garsas

„Philips“ SHC8800 belaidės ausinės įtrauks jus į jūsų kinematografinio garso pasaulį, kur pajusite visišką laisvę. Patogaus dizaino ausinės, kurios gerai priglunda prie bet kokios formos ausies ir veikia 100 metrų atstumu, leis jums mėgautis pramogomis namų aplinkoje.

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Geresnis kinematografinis garsas namuose

Didelės raiškos namų kino garsas

  • 40 mm garsiakalbiai / atvira nugarėlė

  • Ausis uždengiančios

  • Minkštos ausų pagalvėlės

Kabamasis laikiklis automatiškai reguliuojasi, kad idealiai tiktų

Kabamasis laikiklis automatiškai reguliuojasi, kad idealiai tiktų

Susireguliuojantis, lengvas kabamasis laikiklis puikiai prisitaiko prie galvos formos, kad jaustumėte optimalų komfortą.

Didelės raiškos garsas per laidinę jungtį

Didelės raiškos garsas per laidinę jungtį

Didelės raiškos garsas užtikrina geriausią garso kokybę, kai originalūs studijos įrašai atkuriami tiksliau nei 16 bitų / 44,1 kHz CD formatai. Naudojant tiekiamą audio laidą, „Philips“ SHC8800 belaidės ausinės palaiko didelės raiškos garsą, perteikia neprilygstamą garso kokybę iš norimų prietaisų, tad galite labiau mėgautis namų pramogomis.

Lengvai naudojamas įkrovimo dokas

Lengvai naudojamas įkrovimo dokas

Įdėkite ausines į įkrovimo doką, norėdami lengvai įkrauti.

Techninės savybės

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  • Išskirtiniai pasiūlymai nariams.
  • Ankstyva prieiga prie išpardavimų.
  • Patarimai apie sveiką gyvenimo būdą.