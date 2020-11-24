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Nutraukta gamyba

1000 seriesĮ ausis įdedamos ausinės su mikrofonu

SHE2405PP/00

5
| (2) Atsiliepimai | 100% Rekomenduoja šį gaminį

Gali būti

Juoda
Juoda
Mėlyna
Mėlyna
Sudrebinkite savo stilių
Visą dieną klausykitės garso takelių su aiškiu ritmu. Šios į ausis dedamos ausinės yra keturių ryškių spalvų ir turi permatomą garsiakalbio korpusą su spalvotais laidais. Kam pradingti minioje, jei esate gimęs išsiskirti?
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  • 8,6 mm garsiakalbiai / uždaros

  • integruotas mikrofonas

  • Rožinės ir violetinės

  • Įdedamos į ausis

Ryškūs spalvoti laidai. Permatomas garsiakalbio korpusas

Išsiskirkite su spalvotais laidais ir permatomu garsiakalbio korpusu.

8,6 mm akustiniai neodimio garsiakalbiai. Aiškus, grynas garsas

8,6 mm akustiniai neodimio garsiakalbiai skleidžia aiškų, gryną garsą.

Ovalus akustinis vamzdis. Komfortas ir pasyvaus triukšmo izoliavimas

Šių į ausis dedamų ausinių ovalios formos akustinis vamzdis reiškia, kad pašėlusių garsų klausysitės iš tikrųjų patogiai. Triukšmo izoliacija bus didžiausia, o su trijų dydžių keičiamais guminiais ausinių antgalių dangteliais jos puikiai tiks.

Techninės savybės

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Atsiliepimai

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5.0

iš 5

2

Atsiliepimai

100%

Rekomenduoja šį gaminį

4
3
2
1

24/11/2020

Polska

Polska

Dobre i tanie

Słuchawki świetnie sprawują się podczas biegania, nie wypadają z uszu i grają na prawdę dobrze. Dodatkowo cena, która wg mnie jest rewelacyjna, zdecydowanie polecam!

Argumentai už

Cena, jakość dźwięku, wygoda

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie 1000 series SHE2405BK Słuchawki dokanałowe z mikrofonem

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie 1000 series SHE2405BK Słuchawki dokanałowe z mikrofonem

24/04/2020

Polska

Polska

Jakość/Cena

Fajny sprzęt w przyzwoitej cenie. Zwykłe i wygodne słuchawki do telefonu czy walkmena. Lekkie i wygodne. Do tego mamy możliwość wyboru różnego koloru. Polecam

Argumentai už

Dźwięk, Design

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie 1000 series SHE2405PP Słuchawki dokanałowe z mikrofonem

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie 1000 series SHE2405PP Słuchawki dokanałowe z mikrofonem

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