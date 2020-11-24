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Nutraukta gamyba
8,6 mm garsiakalbiai / uždaros
integruotas mikrofonas
Rožinės ir violetinės
Įdedamos į ausis
Išsiskirkite su spalvotais laidais ir permatomu garsiakalbio korpusu.
8,6 mm akustiniai neodimio garsiakalbiai skleidžia aiškų, gryną garsą.
Šių į ausis dedamų ausinių ovalios formos akustinis vamzdis reiškia, kad pašėlusių garsų klausysitės iš tikrųjų patogiai. Triukšmo izoliacija bus didžiausia, o su trijų dydžių keičiamais guminiais ausinių antgalių dangteliais jos puikiai tiks.
5.0
iš 5
2
Atsiliepimai
100%
Rekomenduoja šį gaminį
Domcio8
24/11/2020
Polska
Dobre i tanie
Słuchawki świetnie sprawują się podczas biegania, nie wypadają z uszu i grają na prawdę dobrze. Dodatkowo cena, która wg mnie jest rewelacyjna, zdecydowanie polecam!
Argumentai už
Cena, jakość dźwięku, wygoda
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie 1000 series SHE2405BK Słuchawki dokanałowe z mikrofonem
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie 1000 series SHE2405BK Słuchawki dokanałowe z mikrofonem
24/04/2020
Polska
Jakość/Cena
Fajny sprzęt w przyzwoitej cenie. Zwykłe i wygodne słuchawki do telefonu czy walkmena. Lekkie i wygodne. Do tego mamy możliwość wyboru różnego koloru. Polecam
Argumentai už
Dźwięk, Design
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie 1000 series SHE2405PP Słuchawki dokanałowe z mikrofonem
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie 1000 series SHE2405PP Słuchawki dokanałowe z mikrofonem