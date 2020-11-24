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Sudrebinkite savo stilių
Visą dieną klausykitės garso takelių su aiškiu ritmu. Šios į ausis dedamos ausinės yra keturių ryškių spalvų ir turi permatomą garsiakalbio korpusą su spalvotais laidais. Kam pradingti minioje, jei esate gimęs išsiskirti?
8,6 mm garsiakalbiai / uždaros
integruotas mikrofonas
Balta
Įdedamos į ausis
Nebegirdėsite to erzinančio aido kalbėdami telefonu. Mūsų akustinis aido slopinimas visada užtikrins aiškų, netrukdomą pokalbį.
Šių į ausis dedamų ausinių ovalios formos akustinis vamzdis reiškia, kad pašėlusių garsų klausysitės iš tikrųjų patogiai. Triukšmo izoliacija bus didžiausia, o su trijų dydžių keičiamais guminiais ausinių antgalių dangteliais jos puikiai tiks.
5.0
iš 5
2
Atsiliepimai
100%
Rekomenduoja šį gaminį
Domcio8
24/11/2020
Polska
Dobre i tanie
Słuchawki świetnie sprawują się podczas biegania, nie wypadają z uszu i grają na prawdę dobrze. Dodatkowo cena, która wg mnie jest rewelacyjna, zdecydowanie polecam!
Argumentai už
Cena, jakość dźwięku, wygoda
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie 1000 series SHE2405BK Słuchawki dokanałowe z mikrofonem
Naudojimo data 2020-07-24
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie 1000 series SHE2405BK Słuchawki dokanałowe z mikrofonem
Naudojimo data 2020-07-24
24/04/2020
Polska
Jakość/Cena
Fajny sprzęt w przyzwoitej cenie. Zwykłe i wygodne słuchawki do telefonu czy walkmena. Lekkie i wygodne. Do tego mamy możliwość wyboru różnego koloru. Polecam
Argumentai už
Dźwięk, Design
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie 1000 series SHE2405PP Słuchawki dokanałowe z mikrofonem
Naudojimo data 2019-03-23
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie 1000 series SHE2405PP Słuchawki dokanałowe z mikrofonem
Naudojimo data 2019-03-23