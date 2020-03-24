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  • Ritmas ir žemieji dažniai
  • Ritmas ir žemieji dažniai

Nutraukta gamyba

Ausinės

SHE3550BL/00

4
| (1) Apžvalga | 100% Rekomenduoja šį gaminį
Ritmas ir žemieji dažniai
Itin mažos, žemų bosų „Philips MyJam Beamers“ ausinės turi ovalius vamzdelių įdėklus, kad būtų patogu.
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Kompaktiškas dizainas

Ritmas ir žemieji dažniai

  • 8,6 mm garsiakalbiai / uždaros

  • Įdedamos į ausis

2 keičiami guminiai ausų gaubteliai optimaliai priglunda

2 dydžių ausų gaubteliai yra asmeniškai pritaikomi ir ideliai priglunda.

Sodrūs žemieji dažniai ir itin aiškus garsas per garsiakalbius

„Philips Vibes“ į ausis įdedamos ausinės turi galingus, bet kompaktiškus garsiakalbius, kurie puikiai priglunda ir atkuria švarų garsą ir sodrius žemuosius dažnius.

Dėl ovalaus garso vamzdelio įdėklo patogiai priglunda

Dėl ovalaus garso vamzdelio įdėklo patogiai priglunda ir prisitaiko pagal ausies formą.

Techninės savybės

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Atsiliepimai

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4.0

iš 5

1

Apžvalga

100%

Rekomenduoja šį gaminį

5
3
2
1

24/03/2020

Hrvatska

Hrvatska

Slušalice za svaki dan

Jednostavne, udobne, dobar zvuk, kapice prilagodljive svakom kupcu,mogu se mjenjati što je meni bitno. Moj izbor za svaki dan.

Argumentai už

Jednostavnost, udobnost, kapice u 3 veličine

Argumentai prieš

Nema mikrofona

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie SHE3550WT Slušalice

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie SHE3550WT Slušalice

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