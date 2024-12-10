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Sodrūs žemųjų dažnių garsai, aiškios detalės
SHL3265 ausinės atkuria aukštos kokybės garsą, kuriuo bus patenkinti net būsimi didžėjai. 40 mm neodimio pagrindiniai įrenginiai atkuria dinamiškus žemuosius dažnius, o keičiamus ausų gaubtelius galima pasukti 165° kampu, kad būtų patogiau klausytis. 2 000 mW galios ausinės neiškraipo garso net klausantis muzikos dideliu garsu.
40 mm garsiakalbiai / uždara nugarėlė
ant ausų uždedamos
Pralaidžios orui ausų pagalvėlės
Kompaktiškai sulankstomos
Sukurtos atsižvelgiant į ambicingų dižėjų poreikius – šių ausinių abu ausų kaušeliai gali pasisukti 165° kampu – patogu klausytis tuo pat metu maišant takelius. Pasukimo funkciją galima naudoti ir įprastai klausantis muzikos, kai reikia girdėti aplinkinius garsus.
Sukurtos geriausiems pojūčiams judant užtikrinti, šios SHL3260 ausinės gali būti sulankstomos, todėl jas patogu nešiotis ir laikyti. Sumani konstrukcija ir rūpestingai parinkti komponentai, pavyzdžiui, puikios konstrukcijos lankstai, užtikrina ausinių dalių mobilumą.
5.0
iš 5
2
Atsiliepimai
100%
Rekomenduoja šį gaminį
Maniak28
10/12/2024
Polska
Dobre Słuchawki
Jako osoba korzystająca od 6 lat nadal z SHL3265 moje ulubione dźwięk płyny basy fajne nie męczą ale trzeba już zmienić nauszniki po latach sie rozsypały, po wymianie będą śmigać dalej
Argumentai už
składane
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie SHL3265BG Słuchawki z mikrofonem
Naudojimo data 2022-12-10
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie SHL3265BG Słuchawki z mikrofonem
Naudojimo data 2022-12-10
Maxgliwice78
04/01/2018
Polska
Serdecznie polecam
Słuchawki nauszne Philips SHL3265BG/00 to doskonały produkt dla miłośników dobrego i czystego brzmienia dźwięków. Brak słyszalnych szumów czy innych zakłóceń. Prawdziwe arcydzieło dla zapalonych Melomanów, którzy doceniają czystość dźwięków. Podłączone do telefonu komórkowego świetnie współpracują podczas rozmów (czuły mikrofon).
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie SHL3265BG Słuchawki z mikrofonem
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie SHL3265BG Słuchawki z mikrofonem