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Nutraukta gamyba

Ausinės su mikrofonu

SHL3265BG/00

5

| (2) Atsiliepimai | 100% Rekomenduoja šį gaminį

Sodrūs žemųjų dažnių garsai, aiškios detalės

SHL3265 ausinės atkuria aukštos kokybės garsą, kuriuo bus patenkinti net būsimi didžėjai. 40 mm neodimio pagrindiniai įrenginiai atkuria dinamiškus žemuosius dažnius, o keičiamus ausų gaubtelius galima pasukti 165° kampu, kad būtų patogiau klausytis. 2 000 mW galios ausinės neiškraipo garso net klausantis muzikos dideliu garsu.

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Sodrūs žemųjų dažnių garsai, aiškios detalės

  • 40 mm garsiakalbiai / uždara nugarėlė

  • ant ausų uždedamos

  • Pralaidžios orui ausų pagalvėlės

  • Kompaktiškai sulankstomos

Mikrofonas ir atsiliepimo mygtukas yra ant laido, kad būtų paprasčiau kalbėtis nenaudojant rankų

Mikrofonas ir atsiliepimo mygtukas yra ant laido, kad būtų paprasčiau kalbėtis nenaudojant rankų

Ausinės atsilenkia 165° – tai patogu dižėjams ir atsiranda daugiau lankstumo

Sukurtos atsižvelgiant į ambicingų dižėjų poreikius – šių ausinių abu ausų kaušeliai gali pasisukti 165° kampu – patogu klausytis tuo pat metu maišant takelius. Pasukimo funkciją galima naudoti ir įprastai klausantis muzikos, kai reikia girdėti aplinkinius garsus.

Kompaktiškai sulankstoma konstrukcija su apsukamais ausų kaušeliais

Sukurtos geriausiems pojūčiams judant užtikrinti, šios SHL3260 ausinės gali būti sulankstomos, todėl jas patogu nešiotis ir laikyti. Sumani konstrukcija ir rūpestingai parinkti komponentai, pavyzdžiui, puikios konstrukcijos lankstai, užtikrina ausinių dalių mobilumą.

Techninės savybės

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Atsiliepimai

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5.0

iš 5

2

Atsiliepimai

100%

Rekomenduoja šį gaminį

4
3
2
1

10/12/2024

Polska

Polska

Dobre Słuchawki

Jako osoba korzystająca od 6 lat nadal z SHL3265 moje ulubione dźwięk płyny basy fajne nie męczą ale trzeba już zmienić nauszniki po latach sie rozsypały, po wymianie będą śmigać dalej

Argumentai už

składane

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie SHL3265BG Słuchawki z mikrofonem

Naudojimo data 2022-12-10

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie SHL3265BG Słuchawki z mikrofonem

Naudojimo data 2022-12-10

04/01/2018

Polska

Polska

Serdecznie polecam

Słuchawki nauszne Philips SHL3265BG/00 to doskonały produkt dla miłośników dobrego i czystego brzmienia dźwięków. Brak słyszalnych szumów czy innych zakłóceń. Prawdziwe arcydzieło dla zapalonych Melomanów, którzy doceniają czystość dźwięków. Podłączone do telefonu komórkowego świetnie współpracują podczas rozmów (czuły mikrofon).

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie SHL3265BG Słuchawki z mikrofonem

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie SHL3265BG Słuchawki z mikrofonem

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