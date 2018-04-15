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Itin lengvos ausinės
Itin lanksčios ir neįtikėtinai galingos. Grakščios ir aptakios konstrukcijos, ausinės „Ultrlite“ sukurtos naudoti kelyje. Jos skleidžia aiškų garsą, yra lengvai sulankstomos, todėl jas itin patogu nešiotis.
32 mm garsiakalbiai / uždara nugarėlė
ant ausų uždedamos
Minkštos ausų pagalvėlės
Sulankstomos
Galingi 32 mm pakreipti garsiakalbiai atkuria aiškų švarų garsą ir sodrius žemuosius dažnius.
Plokščias ausinių laidas nesusipainioja, o laido laikiklis padeda užtikrinti jo ilgaamžiškumą.
Minkštesnės pagalvėlės ir pakreipti garsiakalbiai idealiai tinka ilgai dėvint ausines.
4.5
iš 5
2
Atsiliepimai
100%
Rekomenduoja šį gaminį
lotty
15/04/2018
România
super philips!
le-am achizitonat pt.ascultat muzica in exterior si sunt foarte comode ,uit ca le am pe urechi,datorita formei ovale a cupelor,super!sunet foarte bun dupa ce am reglat egalizatorul la telefon se aud foarte bine ,inca odata super!
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie SHL4400BK Căşti
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie SHL4400BK Căşti
iMateusz
18/11/2016
Polska
Lekkie jak piórko
Kupiłem te słuchawki z uwagi na potrzebę posiadania nausznych, które będą mieć małą wagę i zapewniać będą dobry dźwięk. Słucham jazzu, starych przebojów i klasyki. Do tych rodzajów muzyki sądzę że słuchawki nadają się idealnie - wokale są wyraźne, dźwięki instrumentów również wiernie oddane. Słuchawki ważą niewiele i nie uciskają uszu, nie odczuwam też nacisku na czubku głowy (mimo że na pałąku nie ma w tym miejscu gąbki). Jedyne zastrzeżenie mam do pokrycia nauszników ekoskórą, tutaj można zauważyć po dłuższym czasie odsłuchu pot.
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie SHL4400BK Słuchawki
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie SHL4400BK Słuchawki