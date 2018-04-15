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Nutraukta gamyba

Ausinės

SHL4400BK/00

4.5

| (2) Atsiliepimai | 100% Rekomenduoja šį gaminį

Itin lengvos ausinės

Itin lanksčios ir neįtikėtinai galingos. Grakščios ir aptakios konstrukcijos, ausinės „Ultrlite“ sukurtos naudoti kelyje. Jos skleidžia aiškų garsą, yra lengvai sulankstomos, todėl jas itin patogu nešiotis.

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Itin kompaktiškos. Aiškus garsas.

Itin lengvos ausinės

  • 32 mm garsiakalbiai / uždara nugarėlė

  • ant ausų uždedamos

  • Minkštos ausų pagalvėlės

  • Sulankstomos

Galingi 32 mm garsiakalbiai atkuria aiškų garsą

Galingi 32 mm garsiakalbiai atkuria aiškų garsą

Galingi 32 mm pakreipti garsiakalbiai atkuria aiškų švarų garsą ir sodrius žemuosius dažnius.

Plokščias laidas nesusipainioja, todėl galite mėgautis muzika be rūpesčių

Plokščias laidas nesusipainioja, todėl galite mėgautis muzika be rūpesčių

Plokščias ausinių laidas nesusipainioja, o laido laikiklis padeda užtikrinti jo ilgaamžiškumą.

Dėl minkštų pagalvėlių patogiai jausitės net ir ilgai dėvėdami ausines

Dėl minkštų pagalvėlių patogiai jausitės net ir ilgai dėvėdami ausines

Minkštesnės pagalvėlės ir pakreipti garsiakalbiai idealiai tinka ilgai dėvint ausines.

Techninės savybės

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Atsiliepimai

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4.5

iš 5

2

Atsiliepimai

100%

Rekomenduoja šį gaminį

3
2
1

15/04/2018

România

România

super philips!

le-am achizitonat pt.ascultat muzica in exterior si sunt foarte comode ,uit ca le am pe urechi,datorita formei ovale a cupelor,super!sunet foarte bun dupa ce am reglat egalizatorul la telefon se aud foarte bine ,inca odata super!

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie SHL4400BK Căşti

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie SHL4400BK Căşti

18/11/2016

Polska

Polska

Lekkie jak piórko

Kupiłem te słuchawki z uwagi na potrzebę posiadania nausznych, które będą mieć małą wagę i zapewniać będą dobry dźwięk. Słucham jazzu, starych przebojów i klasyki. Do tych rodzajów muzyki sądzę że słuchawki nadają się idealnie - wokale są wyraźne, dźwięki instrumentów również wiernie oddane. Słuchawki ważą niewiele i nie uciskają uszu, nie odczuwam też nacisku na czubku głowy (mimo że na pałąku nie ma w tym miejscu gąbki). Jedyne zastrzeżenie mam do pokrycia nauszników ekoskórą, tutaj można zauważyć po dłuższym czasie odsłuchu pot.

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie SHL4400BK Słuchawki

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie SHL4400BK Słuchawki

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