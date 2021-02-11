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Nutraukta gamyba
SHL4405WT/00
32 mm garsiakalbiai / uždara nugarėlė
ant ausų uždedamos
Minkštos ausų pagalvėlės
Sulankstomos
Galingi 32 mm pakreipti garsiakalbiai atkuria aiškų švarų garsą ir sodrius žemuosius dažnius.
Lengvai naudojamas nuotolinio valdymo pultas leidžia paleisti / pristabdyti garso įrašus ir atsiliepti į skambučius – tereikia paspausti vieną mygtuką.
Minkštesnės pagalvėlės ir pakreipti garsiakalbiai idealiai tinka ilgai dėvint ausines.
5.0
iš 5
1
Apžvalga
100%
Rekomenduoja šį gaminį
AgnieszkaKJ
11/02/2021
Polska
Lekkie, wygodne
Idealny produkt w swojej cenie. Elastyczny przewód.
Argumentai už
lekkość, wygoda użytkowania, mikrofon
Argumentai prieš
brak
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie SHL4405WT Słuchawki z mikrofonem
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie SHL4405WT Słuchawki z mikrofonem