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Visos serijos

  • Itin lengvos. Didelis garsas.
  • Itin lengvos. Didelis garsas.
  • Itin lengvos. Didelis garsas.
  • Itin lengvos. Didelis garsas.
  • Itin lengvos. Didelis garsas.
  • Itin lengvos. Didelis garsas.
  • Itin lengvos. Didelis garsas.
  • Itin lengvos. Didelis garsas.
  • Itin lengvos. Didelis garsas.
  • Itin lengvos. Didelis garsas.
  • Itin lengvos. Didelis garsas.
  • Itin lengvos. Didelis garsas.
  • Itin lengvos. Didelis garsas.
  • Itin lengvos. Didelis garsas.
  • Itin lengvos. Didelis garsas.
  • Itin lengvos. Didelis garsas.

Nutraukta gamyba

Ausinės su mikrofonu

SHL4405WT/00

5
| (1) Apžvalga | 100% Rekomenduoja šį gaminį
Itin lengvos. Didelis garsas.
Itin lengvos ir neįtikėtinai galingos. Plonos ir aptakios konstrukcijos ausinės „Philips Flite Ultrlite“ sukurtos naudoti kelyje. Jos skleidžia aiškų garsą, yra lengvai sulankstomos, todėl jas itin patogu nešiotis.
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Itin lengvos ausinės

Itin lengvos. Didelis garsas.

  • 32 mm garsiakalbiai / uždara nugarėlė

  • ant ausų uždedamos

  • Minkštos ausų pagalvėlės

  • Sulankstomos

Galingi 32 mm garsiakalbiai atkuria aiškų garsą

Galingi 32 mm garsiakalbiai atkuria aiškų garsą

Galingi 32 mm pakreipti garsiakalbiai atkuria aiškų švarų garsą ir sodrius žemuosius dažnius.

Nuotolinio valdymo pultas pokalbiams laisvomis rankomis ir muzikos valdymui

Nuotolinio valdymo pultas pokalbiams laisvomis rankomis ir muzikos valdymui

Lengvai naudojamas nuotolinio valdymo pultas leidžia paleisti / pristabdyti garso įrašus ir atsiliepti į skambučius – tereikia paspausti vieną mygtuką.

Dėl minkštų pagalvėlių patogiai jausitės net ir ilgai dėvėdami ausines

Dėl minkštų pagalvėlių patogiai jausitės net ir ilgai dėvėdami ausines

Minkštesnės pagalvėlės ir pakreipti garsiakalbiai idealiai tinka ilgai dėvint ausines.

Techninės savybės

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Atsiliepimai

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5.0

iš 5

1

Apžvalga

100%

Rekomenduoja šį gaminį

4
3
2
1

11/02/2021

Polska

Polska

Lekkie, wygodne

Idealny produkt w swojej cenie. Elastyczny przewód.

Argumentai už

lekkość, wygoda użytkowania, mikrofon

Argumentai prieš

brak

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie SHL4405WT Słuchawki z mikrofonem

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie SHL4405WT Słuchawki z mikrofonem

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