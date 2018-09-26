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  • Iš meilės muzikai
  • Iš meilės muzikai
  • Iš meilės muzikai
  • Iš meilės muzikai

Nutraukta gamyba

Ausinės

SHL5000/00

4.7
| (3) Atsiliepimai | 100% Rekomenduoja šį gaminį
Iš meilės muzikai
Šios ausinės skirtos mėgautis muzika visur, kad ir kur eitumėte. Minkštos pagalvėlės leis ilgai klausytis mėgstamų įrašų. Puiki garso kokybė suteiks jums naujų klausymosi pojūčių.
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Kad ir kur eitumėte!

Iš meilės muzikai

  • 32 mm garsiakalbiai / uždara nugarėlė

  • ant ausų uždedamos

  • Minkštos ausų pagalvėlės

  • Sulankstomos

Minkštos ausų pagalvėlės, kad klausytis galėtumėte ilgai

Minkštos odinės ausų pagalvėlės suteikia galimybę ilgai klausytis mėgstamų dainų.

Lengvas lankelis padidina komfortą ir suteikia patvarumo

Lankeliui pagaminti naudojamos lengvos medžiagos

Ausines galite sulankstyti, kad jas būtų patogu padėti ar neštis

Ausines galite sulankstyti, kad jas būtų patogu padėti ar neštis

Techninės savybės

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Atsiliepimai

Šiuos atsiliepimus tvarko „Bazaarvoice“ ir jie atitinka „Bazaarvoice“ autentiškumo politiką, kuri yra paremta kovos su sukčiavimu technologija ir žmonių analize. Duomenis galima rasti adresu
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4.7

iš 5

3

Atsiliepimai

100%

Rekomenduoja šį gaminį

3
2
1

26/09/2018

Polska

Polska

Ten produkt jest bardzo dobry, ale ma jedną wadę

Bardzo dobry produkt, dobry mechanicznie i elektronicznie, dla mnie ma jedną wadę, za krótki kabel, ale wiadomo chodzi o hajs. Ogólnie spoko! Polecam marekv7, Pozdro777

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie SHL5000 Słuchawki

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie SHL5000 Słuchawki

09/03/2019

România

România

Excelent!

Sunetul are o claritate foarte buna iar bass-ul e ok.

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie SHL5000 Căşti

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie SHL5000 Căşti

11/01/2013

Polska

Polska

Polecam:)

Wygodne w użyciu, miły dźwięk i bass + fajny wgląd .

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie SHL5000 Headband headphones

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie SHL5000 Headband headphones

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