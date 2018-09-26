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30 dienų grąžinimas
Pristatymas per 3-4 darbo dienas
Nutraukta gamyba
32 mm garsiakalbiai / uždara nugarėlė
ant ausų uždedamos
Minkštos ausų pagalvėlės
Sulankstomos
Minkštos odinės ausų pagalvėlės suteikia galimybę ilgai klausytis mėgstamų dainų.
Lankeliui pagaminti naudojamos lengvos medžiagos
Ausines galite sulankstyti, kad jas būtų patogu padėti ar neštis
4.7
iš 5
3
Atsiliepimai
100%
Rekomenduoja šį gaminį
marekv7
26/09/2018
Polska
Ten produkt jest bardzo dobry, ale ma jedną wadę
Bardzo dobry produkt, dobry mechanicznie i elektronicznie, dla mnie ma jedną wadę, za krótki kabel, ale wiadomo chodzi o hajs. Ogólnie spoko! Polecam marekv7, Pozdro777
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie SHL5000 Słuchawki
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie SHL5000 Słuchawki
Dhan
09/03/2019
România
Excelent!
Sunetul are o claritate foarte buna iar bass-ul e ok.
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie SHL5000 Căşti
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie SHL5000 Căşti
Michal16
11/01/2013
Polska
Polecam:)
Wygodne w użyciu, miły dźwięk i bass + fajny wgląd .
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie SHL5000 Headband headphones
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie SHL5000 Headband headphones