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Nutraukta gamyba

Stereo ausinės

SHP1900/10

4.5
| (23) Atsiliepimai | 87% Rekomenduoja šį gaminį
Lengvos ir patogios
Lengvos pilno dydžio ausinės patogiam klausymuisi
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Lengvos ir patogios

  • Ausis uždengiančios

  • juoda

Dėl 2 m ilgio laido grotuvą galite įsidėti į krepšį

Idealus laido ilgis suteikia judėjimo laisvę ir galimybę rinktis, kur įsidėti garso įrenginį.

Pilno dydžio ausų kriauklelės, blokuojančios išorinė garsą

Pritaikomas ausinių lankelis tinkantis bet kokiam dydžiui

Techninės savybės

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Atsiliepimai

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4.5

iš 5

23

Atsiliepimai

87%

Rekomenduoja šį gaminį

1

16/06/2021

Polska

Polska

Szkoda, że już niedostępne.

Moje poprzednie słuchawki się rozpadły, zatem zostałem zmuszony do poszukiwania innych. Słuchawki wybrałem w sklepie po wyglądzie. Są szytwne (obudowa) nic się nie wygina, nie mają "na siłę" opcji składania - więc połączenia są mniej zagrożone. Mają duże nauszniki. Zgodnie z opisem pracują w pełnym pasmie i maja 98 dB. Za tak nieduże pieniądze to można powiedzieć rewelacja. Rzadko, które słuchawki mają głośniki 40 mm co również obiecuje szersze pasmo przenoszenia. Dźwięk jest bardzo dobry, zarówno do grania na komputerze jak i słuchania muzyki. Dobra stereofonia. Jak ktoś się na nie jeszcze natknie niech kupuje bo warto jeżeli nie potrzebuje bezprzewodowych. Używam od września 2020.

Argumentai už

Dobry dżwięk, pełne pasmo przenoszenia, wystarczający kabel, profesjonalny wygląd, niska waga.

Argumentai prieš

Na razie nie znalazłem

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie SHP1900 Słuchawki stereofoniczne

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie SHP1900 Słuchawki stereofoniczne

19/12/2020

Polska

Polska

Dla mni ebardzo dobre

Posiadam ten model już dobre kilka lat, mimo że wiele razy spadły nic im nie jest. Ogólnie jakość jest świetna bass również. Przyczepić się można do końcówki kabla, gdzie już nieraz przerywa muzyka, ale mimo tylu lat to wcale nie dziwi.

Argumentai už

wytrzymałość

Argumentai prieš

słaba jakość kabla

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie SHP1900 Słuchawki stereofoniczne

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie SHP1900 Słuchawki stereofoniczne

15/12/2020

Polska

Polska

Słuchawki z super basem

Bardzo dobrej jakości słuchawki PHILIPS SHP1900/10 tylko minusem w tym modelu jest to, że kabel podklejony idzie w górnym pałąku i jest to zalutowane i mi się to odkleiło i przerwał się kabel, więc uwzględnijcie to i niech produkują tak żeby kabel w pałąku był całkiem zabudowany bo przez to, że przerwał mi się kabel kupiłem inne słuchawki od Sony i one już nie mają takiego BASU, prawdopodobnie dlatego, że pasmo minimalne mają zbyt niskie ale nie znam się na tym żeby to stwierdzić.. Z minusów to: w kabłąku na głowie kabel jest wklejony na zewnątrz, w rowku i wprawne oko wypatrzy klej. Przy dłuższym słuchaniu jest ucisk głowy i uszów. Ogólnie to ponownie planuję kupić słuchawki Philips ale model PHILIPS TAUH201BK/00 bo z tego co widzę ma taki sam zakres od 20 - 20000Hz i myślę, że zrekompensują mi minusy wspomnianych wcześniej słuchawek PHILIPS SHP1900/10.

Argumentai už

dobry bas, zakrywa całe ucho

Argumentai prieš

przewód w pałąku jest podklejony, a nie zabudowany tylko jest rowek i w tym rowku idzie przewód

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie SHP1900 Słuchawki stereofoniczne

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie SHP1900 Słuchawki stereofoniczne

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