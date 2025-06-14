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  • Puikus garsas klausantis televizijos
  • Puikus garsas klausantis televizijos
  • Puikus garsas klausantis televizijos
  • Puikus garsas klausantis televizijos
  • Puikus garsas klausantis televizijos
  • Puikus garsas klausantis televizijos
  • Puikus garsas klausantis televizijos
  • Puikus garsas klausantis televizijos
  • Puikus garsas klausantis televizijos
  • Puikus garsas klausantis televizijos
  • Puikus garsas klausantis televizijos
  • Puikus garsas klausantis televizijos
  • Puikus garsas klausantis televizijos
  • Puikus garsas klausantis televizijos

Vidaus televizoriaus ausinės su laidu

SHP2500/10

4.2
| (33) Atsiliepimai | 89% Rekomenduoja šį gaminį
Puikus garsas klausantis televizijos
Šios pilno dydžio ausinės, skirtos HiFi ir TV pramogoms, turi akustinį reflektorių, pagerinantį žemųjų dažnių kokybę.
Peržiūrėti visas naudas

Puikus garsas klausantis televizijos

  • Namų televizoriaus muzika

  • Komfortas ilgai dėvint

  • Garsumo reguliatorius ant laido

Tobulai prisitaikančios ausinės ir ausų kaušeliai

Pilno dydžio ausų kaušeliai puikiai garso izoliacijai

Ypač ilgas 6 m laidas palengvina televizoriaus žiūrėjimą iš toli

Techninės savybės

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Atsiliepimai

Šiuos atsiliepimus tvarko „Bazaarvoice“ ir jie atitinka „Bazaarvoice“ autentiškumo politiką, kuri yra paremta kovos su sukčiavimu technologija ir žmonių analize. Duomenis galima rasti adresu
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4.2

iš 5

33

Atsiliepimai

89%

Rekomenduoja šį gaminį

14/06/2025

Polska

Polska

Patvirtintas pirkėjas

Słuchawki przewodowe Philips

Słuchawki bardzo dobrej jakości mimo że słuchawki są dość duże są bardzo lekkie, dźwięk także bardzo dobrej jakości ogólnie produkt bardzo dobrej jakości

Ši apžvalga buvo parašyta apie SHP2500 Przewodowe słuchawki telewizyjne

Ši apžvalga buvo parašyta apie SHP2500 Przewodowe słuchawki telewizyjne

28/05/2020

Polska

Polska

Specyfikacja

Słuchawki wg mnie świetne. W 2013 roku kupiłem je po raz pierwszy za bardzo niską cenę w popularnej sieci handlowej , wtedy po przesiadce z jakichś słabych, dźwięk był oszałamiający, i tak do nich przywykłem że kupiłem je dziś po raz drugi, gdyż model z 2013 roku po 7 latach intensywnego używania (oglądanie codziennie filmów i słuchanie muzyki) po prostu miał prawo odmówić posłuszeństwa - wysiadła jedna słuchawka. Jednak zanim kupiłem je po raz drugi, zapragnąłem zmiany i kupiłem słuchawki "Pioneer SE-M521" - no nie powiem, nie są złe, duże pasmo przenoszenia i dźwięk czysty - jednak nie czułem tych niskich tonów i tego basika co dawał przez tyle lat Philips SPH2500. Nie wiem, może mój słuch już tak do nich przywykł, że inne po prostu nie dają tego czego oczekują moje uszy. :) Także po 2 dniach używania Pioneerów, pojechałem do najbliższej Galerii Handlowej i kupiłem je po raz drugi - i mam to czego oczekiwałem!!! Wróciły te upragnione dźwięki. Tylko zastanawia mnie jedna rzecz - na tych z 2013 roku jest inna specyfikacja, niż na tych dziś kupionych (maj 2020) - i pytanie do producenta - czy to się przez te lata zmieniło??? Na dowód załączam zdjęcia pudełek ze specyfikacją - te z 2013 i te z 2020 . Nie wiem ile te kupione dziś wytrzymają, ale jeśli padną to kupię ten sam model ponownie, już bez żadnych przesiadek na inne, i kombinacji. ;-) Także produkt ten polecam - do oglądania filmów i słuchania muzyki są świetne! Pozdrawiam!

Argumentai už

Dobry dźwięk, Basy, Długi kabel z regulacją głośności

Argumentai prieš

Przy długim korzystaniu plastik pałąka trochę uwiera w głowę.

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie SHP2500 Przewodowe słuchawki telewizyjne

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie SHP2500 Przewodowe słuchawki telewizyjne

29/04/2020

Polska

Polska

Polecam

Biorąc pod uwagę wszystkie opinie i to ile ich jest oznacza to, że sporo ludzi wybierało właśnie te słuchawki. Przyznam, że ja też sugerowałem się opiniami z internetu (wiadomo, że były pozytywne i negatywne). Z mojego rachunku wyszło, że warto je kupić.Kupiłem... i się nie zawiodłem.Polecam

Argumentai už

Dobry wzmacniacz, jakość komponentów, jakość dzwięku

Argumentai prieš

z jednej strony lekko rozreguolowała się szyna

Ši apžvalga buvo parašyta apie SHP2500 Przewodowe słuchawki telewizyjne

Ši apžvalga buvo parašyta apie SHP2500 Przewodowe słuchawki telewizyjne

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  • Patarimai apie sveiką gyvenimo būdą.
Atsakomybės apribojimai

  1. Norint užtikrinti optimalią ir skambesnę garso kokybę, prijungiant ausines rekomenduojama naudoti kompiuterio priekinio skydelio prievadus.