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Nutraukta gamyba

ActionFitSportinės ausinės

SHQ1250TBK/00

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Itin lengvos SHQ1250 – puikios palydovės treniruočių salėje ir bėgiojant. Užtikriname, kad tvirtos ausinės bus patogios ir girdėsite galingus bosus.

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Atsparios prakaitui

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  • 13,6 mm garsiakalbiai / pusiau uždaros

  • Ausinių užkabinimas

Ausinių užkabinimas stabilumui ir komfortui

Dėl ausinių užkabinimo jos yra stabilios ir patogios.

Dėl atviros akustinės konstrukcijos girdite, kas vyksta aplinkui

Šios „ActionFit“ ausinės neužblokuoja garsų, todėl galite girdėti, kas vyksta aplinkui ir išlikti saugūs, ypač jei treniruojatės lauke. Atvira akustinė konstrukcija užtikrina kokybišką garsą, neblokuojant aplinkui supančio pasaulio.

13,6 mm garsiakalbiai perteikia galingą garsą

Galingi 13,6 mm garsiakalbiai skleidžia energingą muziką, pasižyminčią sodriais ir dinamiškais bosais, suteikiančią motyvacijos ir noro judėti. Aukščiausios kokybės garsiakalbiai skleidžia aiškų garsą, o jūs jaučiatės energingi visos treniruotės metu.

Techninės savybės

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