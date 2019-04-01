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Nutraukta gamyba

ActionFitSportinės ausinės

SHQ3400CL/00

5

| (1) Apžvalga | 100% Rekomenduoja šį gaminį

IŠPLĖSKITE SAVO GALIMYBES

Lengvai sutelkite dėmesį į veiklą dėvėdami „Philips“ sukurtas „Actionfit NoLimits“ ausines. Jų ausų lankeliai yra reguliuojami, jos lengvos ir nebijo prakaito. Net ir intensyviai treniruodamiesi galėsite mėgautis kokybišku ausinių atkuriamu garsu.

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Reguliuojami sportinių ausinių ausų lankeliai

IŠPLĖSKITE SAVO GALIMYBES

  • Skirtos naudoti tik patalpose

  • Atsparios prakaitui / vandeniui

  • Ausų lankelis

Patentuotas reguliuojamas ausies lankelis patikimai priglunda

Dėl patentuoto reguliuojamo ausies lankelio „ActionFit“ ausinės patikimai priglunda ir gerai laikosi. Užkabinkite ausines ant ausų ir stumkite reguliuojamus lankelius aukštyn arba žemyn, taip priderindami juos prie ausų. Būsite pasiruošę įveikti bet kokią treniruotę ar bėgimo trasą, o ausinės liks savo vietoje, kad ir kas nutiktų.

Triukšmo izoliacija padės sutelkti dėmesį į treniruotę

Į ausis įdedamos ausinės užkemša ausies kanalą, todėl puikiai izoliuoja triukšmą. Dėl ergonomiškų akustinių vamzdelių ausinės puikiai tinka.

Išskirtinis patogumas treniruojantis: itin lengvos 7,1 g ausinės

Jūsų „ActionFit“ ausinės sveria vos 7,1 g, todėl jos labai lengvos ir jas malonu dėvėti. Sportuodami jų beveik nejausite, o puikus, galingas garsas padės jums susikaupti ir palaikys motyvaciją.

Techninės savybės

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Atsiliepimai

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5.0

iš 5

1

Apžvalga

100%

Rekomenduoja šį gaminį

4
3
2
1

01/04/2019

Україна

Україна

Дуже сподобались і легкі у користуванні!

Відповідають своїй ціні, купував на подарунок, дуже сподобались, використовуються кожен день.

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie ActionFit SHQ3400CL Спортивні навушники

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie ActionFit SHQ3400CL Спортивні навушники

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