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SHQ3400CL/00
IŠPLĖSKITE SAVO GALIMYBES
Lengvai sutelkite dėmesį į veiklą dėvėdami „Philips“ sukurtas „Actionfit NoLimits“ ausines. Jų ausų lankeliai yra reguliuojami, jos lengvos ir nebijo prakaito. Net ir intensyviai treniruodamiesi galėsite mėgautis kokybišku ausinių atkuriamu garsu.
Skirtos naudoti tik patalpose
Atsparios prakaitui / vandeniui
Ausų lankelis
Dėl patentuoto reguliuojamo ausies lankelio „ActionFit“ ausinės patikimai priglunda ir gerai laikosi. Užkabinkite ausines ant ausų ir stumkite reguliuojamus lankelius aukštyn arba žemyn, taip priderindami juos prie ausų. Būsite pasiruošę įveikti bet kokią treniruotę ar bėgimo trasą, o ausinės liks savo vietoje, kad ir kas nutiktų.
Į ausis įdedamos ausinės užkemša ausies kanalą, todėl puikiai izoliuoja triukšmą. Dėl ergonomiškų akustinių vamzdelių ausinės puikiai tinka.
Jūsų „ActionFit“ ausinės sveria vos 7,1 g, todėl jos labai lengvos ir jas malonu dėvėti. Sportuodami jų beveik nejausite, o puikus, galingas garsas padės jums susikaupti ir palaikys motyvaciją.
5.0
iš 5
1
Apžvalga
100%
Rekomenduoja šį gaminį
Volk2503
01/04/2019
Україна
Дуже сподобались і легкі у користуванні!
Відповідають своїй ціні, купував на подарунок, дуже сподобались, використовуються кожен день.
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie ActionFit SHQ3400CL Спортивні навушники
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie ActionFit SHQ3400CL Спортивні навушники