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Nutraukta gamyba
SHQ3400LF/00
Skirtos naudoti tik patalpose
Atsparios prakaitui / vandeniui
Ausų lankelis
Iš 3 ausų antgalių dydžių išsirinkite tą, kuris jums geriausiai tinka.
Dėl patentuoto reguliuojamo ausies lankelio „ActionFit“ ausinės patikimai priglunda ir gerai laikosi. Užkabinkite ausines ant ausų ir stumkite reguliuojamus lankelius aukštyn arba žemyn, taip priderindami juos prie ausų. Būsite pasiruošę įveikti bet kokią treniruotę ar bėgimo trasą, o ausinės liks savo vietoje, kad ir kas nutiktų.
„ActionFit“ ausinės yra tvirtos ir patvarios. Jų kevlaru dengtas laidas gerai apsaugotas nuo dilimo ir nutrūkimo, be to, jis gali atlaikyti ekstremalias sąlygas ir treniruotes.
1.0
iš 5
1
Apžvalga
perfectdrug
22/02/2018
Polska
Niewygodne, niedopasowane
Słuchawki prawdopodobnie grają dobrze. wyglądają dobrze. Niestety użycia nie mogłem przetestować, ze względu na ich domniemane dopasowanie, by słuchawka weszłą dokanałowo, muszę ją obrócić o 45 stopni, wtedy zaczep dopasowania przeszkadza. Słuchawki przez "dopasowaną" konstrukcję wypadają i są bardziej uciążliwe niż jakiekolwiek, które posiadałem wcześniej. Słuchawki z chęcią wymieniłbym na dopasowane. Niestety jak powszechnie wiadomo jest to produkt higieniczny i ani nie można przetestować ani wymienić czy zwrócić.
Ši apžvalga buvo parašyta apie ActionFit SHQ3400LF Sportowe słuchawki
Ši apžvalga buvo parašyta apie ActionFit SHQ3400LF Sportowe słuchawki