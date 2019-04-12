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Nutraukta gamyba
SHQ3405BL/00
Skirtos naudoti tik patalpose
Atsparios prakaitui / vandeniui
Ausų lankelis
Iš 3 ausų antgalių dydžių išsirinkite tą, kuris jums geriausiai tinka.
Dėl patentuoto reguliuojamo ausies lankelio „ActionFit“ ausinės patikimai priglunda ir gerai laikosi. Užkabinkite ausines ant ausų ir stumkite reguliuojamus lankelius aukštyn arba žemyn, taip priderindami juos prie ausų. Būsite pasiruošę įveikti bet kokią treniruotę ar bėgimo trasą, o ausinės liks savo vietoje, kad ir kas nutiktų.
„ActionFit“ ausinės yra tvirtos ir patvarios. Jų kevlaru dengtas laidas gerai apsaugotas nuo dilimo ir nutrūkimo, be to, jis gali atlaikyti ekstremalias sąlygas ir treniruotes.
3.0
iš 5
2
Atsiliepimai
Smereka
12/04/2019
Україна
Надійні, зручні, міцні. Рекомендую!
Найбільша перевага - форма ракушки. "Ріжки" мені не підійшли за розміром, а ракушки - як рідні. В наборі - три пари гумових насадок різного розміру. "Вкладиші" для мене завеликі, а тут є можливість взяти меншу пару. Достатня гучність звуку. Провід добре закріплений всередині "раковини", запобігаючи вириванню. Гумові фіксатори дозволяють підігнати розмір навушників, якщо вони завеликі. Гарно тримаються, не випадають. Хороший матеріал, навушники пережили свою першу зиму і провід не потріскався від зміни температур. Провід гнучкий, а не "дубовий". Є защіпка для кріплення на одяг. Мікрофон з багатофункціональною кнопкою. Шкода тільки, що в одному кольорі.
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie ActionFit SHQ3405BL Спортивні навушники з мікрофоном
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie ActionFit SHQ3405BL Спортивні навушники з мікрофоном
Marius33
27/09/2016
Lietuva
Išmečiau po pirmo naudojimo
Šių ausinių garsas nieko nesiskiria kaip analogiškų už 3eur. Girdisi tik aukšti dažniai, ypač kai suprakaituoji sportuodamas. Labai nemalonus garsas. Aš jas išmečiau po pirmos treniruotės.
Ši apžvalga buvo parašyta apie ActionFit SHQ3405BL Sportinės ausinės su mikrofonu
Ši apžvalga buvo parašyta apie ActionFit SHQ3405BL Sportinės ausinės su mikrofonu