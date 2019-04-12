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  • IŠPLĖSKITE SAVO GALIMYBES
  • IŠPLĖSKITE SAVO GALIMYBES
  • IŠPLĖSKITE SAVO GALIMYBES
  • IŠPLĖSKITE SAVO GALIMYBES
  • IŠPLĖSKITE SAVO GALIMYBES
  • IŠPLĖSKITE SAVO GALIMYBES
  • IŠPLĖSKITE SAVO GALIMYBES
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Nutraukta gamyba

ActionFitSportinės ausinės su mikrofonu

SHQ3405BL/00

3
| (2) Atsiliepimai
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Lengvai sutelkite dėmesį į veiklą dėvėdami „Philips“ sukurtas „Actionfit NoLimits“ ausines. Jų ausų lankeliai yra reguliuojami, jos lengvos ir nebijo prakaito. Net ir intensyviai treniruodamiesi galėsite mėgautis kokybišku ausinių atkuriamu garsu.
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Reguliuojami sportinių ausinių ausų lankeliai

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  • Skirtos naudoti tik patalpose

  • Atsparios prakaitui / vandeniui

  • Ausų lankelis

3 ausų antgalių dydžiai kiekvienam

3 ausų antgalių dydžiai kiekvienam

Iš 3 ausų antgalių dydžių išsirinkite tą, kuris jums geriausiai tinka.

Patentuotas reguliuojamas ausies lankelis patikimai priglunda

Patentuotas reguliuojamas ausies lankelis patikimai priglunda

Dėl patentuoto reguliuojamo ausies lankelio „ActionFit“ ausinės patikimai priglunda ir gerai laikosi. Užkabinkite ausines ant ausų ir stumkite reguliuojamus lankelius aukštyn arba žemyn, taip priderindami juos prie ausų. Būsite pasiruošę įveikti bet kokią treniruotę ar bėgimo trasą, o ausinės liks savo vietoje, kad ir kas nutiktų.

Sustiprintas „Kevlar®“ laidas užtikrina išskirtinį patvarumą

Sustiprintas „Kevlar®“ laidas užtikrina išskirtinį patvarumą

„ActionFit“ ausinės yra tvirtos ir patvarios. Jų kevlaru dengtas laidas gerai apsaugotas nuo dilimo ir nutrūkimo, be to, jis gali atlaikyti ekstremalias sąlygas ir treniruotes.

Techninės savybės

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Atsiliepimai

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3.0

iš 5

2

Atsiliepimai

4
3
2

12/04/2019

Україна

Україна

Надійні, зручні, міцні. Рекомендую!

Найбільша перевага - форма ракушки. "Ріжки" мені не підійшли за розміром, а ракушки - як рідні. В наборі - три пари гумових насадок різного розміру. "Вкладиші" для мене завеликі, а тут є можливість взяти меншу пару. Достатня гучність звуку. Провід добре закріплений всередині "раковини", запобігаючи вириванню. Гумові фіксатори дозволяють підігнати розмір навушників, якщо вони завеликі. Гарно тримаються, не випадають. Хороший матеріал, навушники пережили свою першу зиму і провід не потріскався від зміни температур. Провід гнучкий, а не "дубовий". Є защіпка для кріплення на одяг. Мікрофон з багатофункціональною кнопкою. Шкода тільки, що в одному кольорі.

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie ActionFit SHQ3405BL Спортивні навушники з мікрофоном

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie ActionFit SHQ3405BL Спортивні навушники з мікрофоном

27/09/2016

Lietuva

Lietuva

Išmečiau po pirmo naudojimo

Šių ausinių garsas nieko nesiskiria kaip analogiškų už 3eur. Girdisi tik aukšti dažniai, ypač kai suprakaituoji sportuodamas. Labai nemalonus garsas. Aš jas išmečiau po pirmos treniruotės.

Ši apžvalga buvo parašyta apie ActionFit SHQ3405BL Sportinės ausinės su mikrofonu

Ši apžvalga buvo parašyta apie ActionFit SHQ3405BL Sportinės ausinės su mikrofonu

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