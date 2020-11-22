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  • IŠPLĖSKITE SAVO GALIMYBES be laidų
  • IŠPLĖSKITE SAVO GALIMYBES be laidų
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Nutraukta gamyba

„Bluetooth®“ sportinės ausinės

SHQ6500CL/00

3.3
| (7) Atsiliepimai
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Treniruokitės laisviau ir energingiau dėvėdami „Philips“ sukurtas „Actionfit RunFree“ belaides sportines ausines. Jos tvirtai priglunda, yra atsparios vandeniui ir atkuria galingus žemuosius dažnius, kurie neleis jums sustoti.
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Belaidės sportinės ausinės su ausų kištukais

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  • Skirtos naudoti lauke

  • „Bluetooth®“

  • Atsparios prakaitui / vandeniui

  • Ausinės kištukas

Atvira akustinė konstrukcija neblokuoja garsų ir tai padeda užtikrinti atidumą ir saugumą

Atvira akustinė konstrukcija neblokuoja garsų ir tai padeda užtikrinti atidumą ir saugumą

Mėgaukitės kokybišku garsu, kuris neblokuoja jus supančio pasaulio. Atvira akustinė konstrukcija neblokuoja aplinkos garsų ir tai padeda orientuotis aplinkoje, kad treniruodamiesi lauke būtumėte saugūs.

Dėl neslystančių guminių ausų gaubtelių ausinė visada lieka ausyje

Dėl neslystančių guminių ausų gaubtelių ausinė visada lieka ausyje

C formos guminiai ausų antgaliai laiko „Actionfit“ ausines tvirtai ausyse, kad visą savo dėmesį galėtumėte skirti treniruotei, o ne ausinėms.

„Bluetooth®“ belaidis ryšys ir treniruotės metu nesipainiojantys laidai

„Bluetooth®“ belaidis ryšys ir treniruotės metu nesipainiojantys laidai

Pritaikius „Bluetooth®“ technologiją galite mėgautis muzika be laidų.

Techninės savybės

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Atsiliepimai

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3.3

iš 5

7

Atsiliepimai

2

22/11/2020

Polska

Polska

Polecam

Świetne słuchawki, doskonała jakość! Jednym słowem rewelacja!

Argumentai už

Jakość wykonania

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie SHQ6500CL Sportowe słuchawki Bluetooth®

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie SHQ6500CL Sportowe słuchawki Bluetooth®

24/04/2020

Polska

Polska

Dobre do biegania

Dobry sprzęt do amatorskiego sportu. Ja używam głównie do biegania. Wygodne i nie spadają z ucha. Polecam.

Argumentai už

Dźwięk oraz lekkość

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie SHQ6500CL Sportowe słuchawki Bluetooth®

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie SHQ6500CL Sportowe słuchawki Bluetooth®

15/04/2020

Polska

Polska

idealne

Słuchawki polecam każdemu i do muzyki i do biegania nie wypadają z ucha bateria trzyma i nie gubią zasięgu polecam mega.

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie SHQ6500CL Sportowe słuchawki Bluetooth®

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie SHQ6500CL Sportowe słuchawki Bluetooth®

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