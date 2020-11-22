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Nutraukta gamyba
SHQ6500CL/00
Skirtos naudoti lauke
„Bluetooth®“
Atsparios prakaitui / vandeniui
Ausinės kištukas
Mėgaukitės kokybišku garsu, kuris neblokuoja jus supančio pasaulio. Atvira akustinė konstrukcija neblokuoja aplinkos garsų ir tai padeda orientuotis aplinkoje, kad treniruodamiesi lauke būtumėte saugūs.
C formos guminiai ausų antgaliai laiko „Actionfit“ ausines tvirtai ausyse, kad visą savo dėmesį galėtumėte skirti treniruotei, o ne ausinėms.
Pritaikius „Bluetooth®“ technologiją galite mėgautis muzika be laidų.
3.3
iš 5
7
Atsiliepimai
22/11/2020
Polska
Polecam
Świetne słuchawki, doskonała jakość! Jednym słowem rewelacja!
Argumentai už
Jakość wykonania
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie SHQ6500CL Sportowe słuchawki Bluetooth®
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie SHQ6500CL Sportowe słuchawki Bluetooth®
Szimi95
24/04/2020
Polska
Dobre do biegania
Dobry sprzęt do amatorskiego sportu. Ja używam głównie do biegania. Wygodne i nie spadają z ucha. Polecam.
Argumentai už
Dźwięk oraz lekkość
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie SHQ6500CL Sportowe słuchawki Bluetooth®
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie SHQ6500CL Sportowe słuchawki Bluetooth®
Konrad 12345
15/04/2020
Polska
idealne
Słuchawki polecam każdemu i do muzyki i do biegania nie wypadają z ucha bateria trzyma i nie gubią zasięgu polecam mega.
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie SHQ6500CL Sportowe słuchawki Bluetooth®
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie SHQ6500CL Sportowe słuchawki Bluetooth®
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