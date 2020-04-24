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Nutraukta gamyba

Ausies lankelis, ausinės su mikrofonu

SHS3305BK/10

4.5

| (2) Atsiliepimai | 100% Rekomenduoja šį gaminį

Laikosi tvirtai

Šios ergonominės ausinės su lankeliais itin patogios naudojant aktyviai. Iš jų tiesiai į jūsų ausis sklinda fantastiškos kokybės muzika. Integruotas mikrofonas aiškiai perduoda jūsų balsą.

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Lankstūs ausų lankeliai tinka visoms ausims

Laikosi tvirtai

  • 15 mm garsiakalbiai / atvira nugarėlė

  • Ausinių užkabinimas

15 mm garsiakalbių pagrindiniai įrenginiai – optimalus dėvėjimo komfortas

15 mm garsiakalbių pagrindiniai įrenginiai – optimalus dėvėjimo komfortas

Pakankamai mažos, kad būtų patogu dėvėti, tačiau ir pakankamai didelės, kad galėtumėte mėgautis švariu, neiškraipyti garsu – 15 mm garsiakalbių pagrindiniai įrenginiai yra tinkamo dydžio klausymosi malonumui suteikti.

Ergonomiškos formos ausines patogiau dėvėti

Šios ausinės sukurtos pagal jūsų ausies formą, kad jas dėvėti būtų patogiau ir jos suteiktų daugiau malonumo klausantis ilgai.

3D lankstūs ausų lankeliai tvirtai laikosi ant visų dydžių ausų

Šie 3D ausų lankeliai yra ir lankstūs ir minkšti, todėl patogiai ir tvirtai laikosi, kai sportuojate ar klausotės muzikos judėdami.

Techninės savybės

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Atsiliepimai

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4.5

iš 5

2

Atsiliepimai

100%

Rekomenduoja šį gaminį

3
2
1

24/04/2020

Polska

Polska

Polecam

Bardzo fajne słuchawki. Super dźwięk. Jakość wykonania bardzo zadowalająca. Poza tym dobrze trzymają się ucha. Polecam

Ši apžvalga buvo parašyta apie SHS3305BK Słuchawki z nakładkami na uszy wyposażone w mikrofon

Ši apžvalga buvo parašyta apie SHS3305BK Słuchawki z nakładkami na uszy wyposażone w mikrofon

14/04/2020

Polska

Polska

bardzo dobre

sprawdzają się jako słuchawki w podroży do posłuchania muzyki, konkretnie wzmocnionej przez dobry, ale nie za nachalny bass.

Argumentai už

spasowane elementy

Argumentai prieš

gumki

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie SHS3305BK Słuchawki z nakładkami na uszy wyposażone w mikrofon

Naudojimo data 2019-12-14

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie SHS3305BK Słuchawki z nakładkami na uszy wyposażone w mikrofon

Naudojimo data 2019-12-14

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