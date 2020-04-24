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Šios ergonominės ausinės su lankeliais itin patogios naudojant aktyviai. Iš jų tiesiai į jūsų ausis sklinda fantastiškos kokybės muzika. Integruotas mikrofonas aiškiai perduoda jūsų balsą.
15 mm garsiakalbiai / atvira nugarėlė
Ausinių užkabinimas
Pakankamai mažos, kad būtų patogu dėvėti, tačiau ir pakankamai didelės, kad galėtumėte mėgautis švariu, neiškraipyti garsu – 15 mm garsiakalbių pagrindiniai įrenginiai yra tinkamo dydžio klausymosi malonumui suteikti.
Šios ausinės sukurtos pagal jūsų ausies formą, kad jas dėvėti būtų patogiau ir jos suteiktų daugiau malonumo klausantis ilgai.
Šie 3D ausų lankeliai yra ir lankstūs ir minkšti, todėl patogiai ir tvirtai laikosi, kai sportuojate ar klausotės muzikos judėdami.
4.5
iš 5
2
Atsiliepimai
100%
Rekomenduoja šį gaminį
Olciaaaa26
24/04/2020
Polska
Polecam
Bardzo fajne słuchawki. Super dźwięk. Jakość wykonania bardzo zadowalająca. Poza tym dobrze trzymają się ucha. Polecam
Ši apžvalga buvo parašyta apie SHS3305BK Słuchawki z nakładkami na uszy wyposażone w mikrofon
Ši apžvalga buvo parašyta apie SHS3305BK Słuchawki z nakładkami na uszy wyposażone w mikrofon
Konrad 12345
14/04/2020
Polska
bardzo dobre
sprawdzają się jako słuchawki w podroży do posłuchania muzyki, konkretnie wzmocnionej przez dobry, ale nie za nachalny bass.
Argumentai už
spasowane elementy
Argumentai prieš
gumki
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie SHS3305BK Słuchawki z nakładkami na uszy wyposażone w mikrofon
Naudojimo data 2019-12-14
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie SHS3305BK Słuchawki z nakładkami na uszy wyposażone w mikrofon
Naudojimo data 2019-12-14