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Nutraukta gamyba
Išskirtinė kava, lengvai paruošiama pagal jūsų skonį
Atraskite kavos pasaulį per įprastus receptus, pvz., espreso ir kapučino kavos, ar ypatingus kavos gėrimus, pvz., amerikietišką kavą ar espresą su (pieno) puta
13 rūšių
Integruotas puikus pieno ąsotėlis
„Anthracite“ priekinė dalis
12 pakopų reguliuojamas malūnėlis
Mūsų malūnėliai pagaminti iš pažangios technologijos keramikos. Jie išskirtinai tvirti ir tikslūs. Šviežios pupelės švelniai malamos nerizikuojant perkaitinti: išgaunami geriausi skoniai ir aromatai, perteikiamas puikus kavos skonis bent 20 000 puodelių.
Su „Saeco“ technologija iš mėgstamų kavos pupelių išgausite geriausius skonius, kad aromatas ir skonis (skrudintas, šokoladinis, riešutų, vaisinis, gėlių, aštrus) būtų intensyvūs bei autentiški
Geriausiai kavai reikalinga tobula temperatūra. Mūsų efektyvus „Thermoblock“ pagamintas iš lengvo aliuminio, o jo korpusas – iš nerūdijančiojo plieno, kuris greitai įkaista iki optimalios temperatūros
5.0
iš 5
6
Atsiliepimai
83%
Rekomenduoja šį gaminį
Pepino319
08/01/2020
Česká republika
Patvirtintas pirkėjas
Skvělý výrobek
Kávovar používáme dva měsíce a jsme naprosto spokojení. Má pěkný vzhled, obsluha je snadná, jednoduchá,.Vše přehledné a lehce nastavitelné, opravdu snadná údržba. Oceňujeme možnost nastavení uživatelských profilů. Velkou výhodou je nastavení intenzity chuti, káva opravdu chutná jako z té nejlepší kavárny. Každý den se těšíme na to až si doma uděláme svojí oblíbenou kávu.
Argumentai už
Snadná obsluha a údržba, fce předspaření kávy.
Argumentai prieš
Zatím jsem nenael
Ši apžvalga buvo parašyta apie PicoBaristo Deluxe SM5572/10 Automatický kávovar s nádobou na mléko
Naudojimo data 2018-12-08
Ši apžvalga buvo parašyta apie PicoBaristo Deluxe SM5572/10 Automatický kávovar s nádobou na mléko
Naudojimo data 2018-12-08
Luka274
06/01/2020
Česká republika
Patvirtintas pirkėjas
Kávovar maximálně vybavený
Kávovar se jednoduše čistí a obsluhuje, má mnoho možnosti nastavení, každý si najde svou chuť kávy.
Argumentai už
Možnost nastavení profilů, lehce se čistí
Argumentai prieš
Žádné jsem nezjistil
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie PicoBaristo Deluxe SM5572/10 Automatický kávovar s nádobou na mléko
Naudojimo data 2018-12-06
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie PicoBaristo Deluxe SM5572/10 Automatický kávovar s nádobou na mléko
Naudojimo data 2018-12-06
PetrJbc
27/12/2019
Česká republika
Skvělý kávovar
Káva z tohoto přístroje nám velmi chutná a jsme s ní naprosto spokojení. Lehce se obsluhuje a čistí. Navíc je to krásný designový kousek do naší kuchyně. Jsem rád, že jsem si ho vybral.
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie PicoBaristo Deluxe SM5572/10 Automatický kávovar s nádobou na mléko
Naudojimo data 2019-11-27
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie PicoBaristo Deluxe SM5572/10 Automatický kávovar s nádobou na mléko
Naudojimo data 2019-11-27
Tikrasis puodelių skaičius priklauso nuo pasirinktos kavos rūšies, valymo ir skalavimo įpročių