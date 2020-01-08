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  • Standard Product Photo Philips PicoBaristo Deluxe Super-automatic espresso machine SM5572/10
  • Main in-use photograph Philips PicoBaristo Deluxe Super-automatic espresso machine SM5572/10
  • Front Product Photo Philips PicoBaristo Deluxe Super-automatic espresso machine SM5572/10
  • Product Detail Photograph Philips PicoBaristo Super-automatic espresso machine
  • Product Detail Photograph Philips PicoBaristo Super-automatic espresso machine
  • Alternative Product Photograph Philips PicoBaristo Deluxe Super-automatic espresso machine SM5572/10
  • Alternative Product Photograph Philips PicoBaristo Deluxe Super-automatic espresso machine SM5572/10
  • Alternative Product Photograph Philips PicoBaristo Deluxe Super-automatic espresso machine SM5572/10
  • Product in Use Photo Philips PicoBaristo Super-automatic espresso machine
  • Product in Use Photo Philips PicoBaristo Deluxe Super-automatic espresso machine SM5572/10
  • Packaging photograph Philips PicoBaristo Deluxe Super-automatic espresso machine
  • Standard Product Photo Philips PicoBaristo Deluxe Super-automatic espresso machine SM5572/10
  • Main in-use photograph Philips PicoBaristo Deluxe Super-automatic espresso machine SM5572/10
  • Front Product Photo Philips PicoBaristo Deluxe Super-automatic espresso machine SM5572/10
  • Product Detail Photograph Philips PicoBaristo Super-automatic espresso machine
  • Product Detail Photograph Philips PicoBaristo Super-automatic espresso machine
  • Alternative Product Photograph Philips PicoBaristo Deluxe Super-automatic espresso machine SM5572/10
  • Alternative Product Photograph Philips PicoBaristo Deluxe Super-automatic espresso machine SM5572/10
  • Alternative Product Photograph Philips PicoBaristo Deluxe Super-automatic espresso machine SM5572/10
  • Product in Use Photo Philips PicoBaristo Super-automatic espresso machine
  • Product in Use Photo Philips PicoBaristo Deluxe Super-automatic espresso machine SM5572/10
  • Packaging photograph Philips PicoBaristo Deluxe Super-automatic espresso machine

Nutraukta gamyba

Saeco „PicoBaristo Deluxe“Puikus automatinis espreso aparatas

SM5572/10

5

| (6) Atsiliepimai | 83% Rekomenduoja šį gaminį

Išskirtinė kava, lengvai paruošiama pagal jūsų skonį

Atraskite kavos pasaulį per įprastus receptus, pvz., espreso ir kapučino kavos, ar ypatingus kavos gėrimus, pvz., amerikietišką kavą ar espresą su (pieno) puta

Peržiūrėti visas naudas

Išskirtinė kava, lengvai paruošiama pagal jūsų skonį

  • 13 rūšių

  • Integruotas puikus pieno ąsotėlis

  • „Anthracite“ priekinė dalis

  • 12 pakopų reguliuojamas malūnėlis

Keraminiai malūnėliai pagamina 20 000 puodelių geriausios kavos

Keraminiai malūnėliai pagamina 20 000 puodelių geriausios kavos

Mūsų malūnėliai pagaminti iš pažangios technologijos keramikos. Jie išskirtinai tvirti ir tikslūs. Šviežios pupelės švelniai malamos nerizikuojant perkaitinti: išgaunami geriausi skoniai ir aromatai, perteikiamas puikus kavos skonis bent 20 000 puodelių.

CSA ženklas: „Saeco“ iš kavos pupelių paima viską, kas geriausia

CSA ženklas: „Saeco“ iš kavos pupelių paima viską, kas geriausia

Su „Saeco“ technologija iš mėgstamų kavos pupelių išgausite geriausius skonius, kad aromatas ir skonis (skrudintas, šokoladinis, riešutų, vaisinis, gėlių, aštrus) būtų intensyvūs bei autentiški

Greitai paruošiama su efektyviu vandens virintuvu

Greitai paruošiama su efektyviu vandens virintuvu

Geriausiai kavai reikalinga tobula temperatūra. Mūsų efektyvus „Thermoblock“ pagamintas iš lengvo aliuminio, o jo korpusas – iš nerūdijančiojo plieno, kuris greitai įkaista iki optimalios temperatūros

Techninės savybės

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Dalys ir priedai

Atsiliepimai

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5.0

iš 5

6

Atsiliepimai

83%

Rekomenduoja šį gaminį

4
3
2
1

08/01/2020

Česká republika

Česká republika

Patvirtintas pirkėjas

Skvělý výrobek

Kávovar používáme dva měsíce a jsme naprosto spokojení. Má pěkný vzhled, obsluha je snadná, jednoduchá,.Vše přehledné a lehce nastavitelné, opravdu snadná údržba. Oceňujeme možnost nastavení uživatelských profilů. Velkou výhodou je nastavení intenzity chuti, káva opravdu chutná jako z té nejlepší kavárny. Každý den se těšíme na to až si doma uděláme svojí oblíbenou kávu.

Argumentai už

Snadná obsluha a údržba, fce předspaření kávy.

Argumentai prieš

Zatím jsem nenael

Ši apžvalga buvo parašyta apie PicoBaristo Deluxe SM5572/10 Automatický kávovar s nádobou na mléko

Naudojimo data 2018-12-08

Ši apžvalga buvo parašyta apie PicoBaristo Deluxe SM5572/10 Automatický kávovar s nádobou na mléko

Naudojimo data 2018-12-08

06/01/2020

Česká republika

Česká republika

Patvirtintas pirkėjas

Kávovar maximálně vybavený

Kávovar se jednoduše čistí a obsluhuje, má mnoho možnosti nastavení, každý si najde svou chuť kávy.

Argumentai už

Možnost nastavení profilů, lehce se čistí

Argumentai prieš

Žádné jsem nezjistil

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie PicoBaristo Deluxe SM5572/10 Automatický kávovar s nádobou na mléko

Naudojimo data 2018-12-06

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie PicoBaristo Deluxe SM5572/10 Automatický kávovar s nádobou na mléko

Naudojimo data 2018-12-06

27/12/2019

Česká republika

Česká republika

Skvělý kávovar

Káva z tohoto přístroje nám velmi chutná a jsme s ní naprosto spokojení. Lehce se obsluhuje a čistí. Navíc je to krásný designový kousek do naší kuchyně. Jsem rád, že jsem si ho vybral.

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie PicoBaristo Deluxe SM5572/10 Automatický kávovar s nádobou na mléko

Naudojimo data 2019-11-27

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie PicoBaristo Deluxe SM5572/10 Automatický kávovar s nádobou na mléko

Naudojimo data 2019-11-27

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  1. Tikrasis puodelių skaičius priklauso nuo pasirinktos kavos rūšies, valymo ir skalavimo įpročių