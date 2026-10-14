30 dienų grąžinimas
Pristatymas per 3-4 darbo dienas
Nutraukta gamyba
SPH8608/12
Dar kartą atraskite dalijimosi istorijomis magiją
Turėdami skaitmeninį nuotraukų albumą, galite dar kartą atrasti dalijimosi istorijomis magiją. Jis gali priversti žmones juoktis, gūžtis, verkti ar šypsotis nepasakius nė žodžio. Taigi pasiimkite jį ir rodykite kitiems.
20,3 cm (8 in)
Liečiamasis valdymas
Laikmatis įjungia/išjungia „PhotoFrame“ pasirinktu laiku, sumažinant energijos suvartojimą ir saugant mūsų aplinką bei sutaupant iki vienos trečiosios „PhotoFrame“ energijos kaštų.
Ši akumuliatoriaus įkraunama jungtis gali būti ir stovas, ir akumuliatoriaus įkrovos stotelė. Ją visiškai įkrovus, dėl rėmelyje integruoto akumuliatoriaus dalytis nuotraukomis galima 2 val. be jokių laidų.
„Philips“ nuotraukų albumai yra sukonstruoti ir pagaminti pagal mūsų „EcoDesign“ principus, skirtus sumažinti bendrą poveikį aplinkai, mažinant energijos sąnaudas, atsisakant pavojingų medžiagų, mažinant svorį, parenkant efektyvesnę pakuotę ir užtikrinant geresnį perdirbimą.
Atsiliepimai