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Nutraukta gamyba

Skaitmeninis nuotraukų albumas

SPH8608/12

Dar kartą atraskite dalijimosi istorijomis magiją

Turėdami skaitmeninį nuotraukų albumą, galite dar kartą atrasti dalijimosi istorijomis magiją. Jis gali priversti žmones juoktis, gūžtis, verkti ar šypsotis nepasakius nė žodžio. Taigi pasiimkite jį ir rodykite kitiems.

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Skaitmeninis nuotraukų albumas

Dar kartą atraskite dalijimosi istorijomis magiją

  • 20,3 cm (8 in)

  • Liečiamasis valdymas

Automatinis ekrano įjungimas / išjungimas nustatytu laiku, kad būtų taupoma energija

Laikmatis įjungia/išjungia „PhotoFrame“ pasirinktu laiku, sumažinant energijos suvartojimą ir saugant mūsų aplinką bei sutaupant iki vienos trečiosios „PhotoFrame“ energijos kaštų.

Paprasta naudoti akumuliatoriaus įkraunamą jungtį

Ši akumuliatoriaus įkraunama jungtis gali būti ir stovas, ir akumuliatoriaus įkrovos stotelė. Ją visiškai įkrovus, dėl rėmelyje integruoto akumuliatoriaus dalytis nuotraukomis galima 2 val. be jokių laidų.

Aplinkai nekenksmingas nuotraukų albumas

„Philips“ nuotraukų albumai yra sukonstruoti ir pagaminti pagal mūsų „EcoDesign“ principus, skirtus sumažinti bendrą poveikį aplinkai, mažinant energijos sąnaudas, atsisakant pavojingų medžiagų, mažinant svorį, parenkant efektyvesnę pakuotę ir užtikrinant geresnį perdirbimą.

Techninės savybės

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  • Išskirtiniai pasiūlymai nariams.
  • 10% nuolaida pirmam užsakymui
  • Ankstyva prieiga prie išpardavimų.
  • Patarimai apie sveiką gyvenimo būdą.